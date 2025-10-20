BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Sui dengan cepat mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di ruang blockchain. Saat pasar kripto [...] Postingan Musk dan Saylor Mempromosikan BullZilla dalam Penjualan Awal Koin Kripto Terbaik pada Oktober 2025 - 9 Koin Siap Melonjak pertama kali muncul di Coindoo.Sui dengan cepat mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di ruang blockchain. Saat pasar kripto [...] Postingan Musk dan Saylor Mempromosikan BullZilla dalam Penjualan Awal Koin Kripto Terbaik pada Oktober 2025 - 9 Koin Siap Melonjak pertama kali muncul di Coindoo.

Musk dan Saylor Mempromosikan BullZilla dalam Presale Koin Kripto Terbaik di Oktober 2025 - 9 Koin Siap Melonjak

Oleh: Coindoo
2025/10/20 12:15
Hyperliquid
HYPE$40.23-0.91%
SUI
SUI$2.101+0.42%
MicroVisionChain
SPACE$0.2058+41.63%

Sui dengan cepat mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di ruang blockchain. Saat pasar kripto memanas, penjualan awal koin kripto terbaik pada Oktober 2025 menarik perhatian investor yang ingin memanfaatkan gelombang pertumbuhan eksplosif berikutnya. Artikel ini mengeksplorasi lima proyek unggulan ini, menyoroti potensi pertumbuhan mereka dan mengapa mereka layak mendapat tempat di radar setiap penggemar kripto.

Di pasar kripto yang berkembang pesat, mengidentifikasi penjualan awal koin kripto terbaik pada Oktober 2025 bisa terasa seperti menemukan emas. Bulan ini, lima proyek menarik perhatian, masing-masing menjanjikan pertumbuhan signifikan yang didukung oleh mekanisme inovatif dan dukungan komunitas yang kuat.

  • BullZilla: Powerhouse Penjualan Awal Full Send

BullZilla bukan sekadar penjualan awal koin meme lainnya; ini termasuk di antara penjualan awal koin kripto terbaik pada Oktober 2025, dan merupakan proyek yang dirancang secara teliti untuk pertumbuhan eksplosif. Saat ini dalam Tahap 7, Fase 2, BullZilla terus menunjukkan momentum yang tak terhentikan. Dengan lebih dari $920.000 terkumpul, lebih dari 31 miliar token terjual, dan komunitas melebihi 3.000 pemegang, daya tarik proyek ini berbicara banyak tentang kepercayaan investor dan kekuatan ekosistemnya.

Yang benar-benar membedakan BullZilla adalah pengembalian investasi (ROI) yang luar biasa. Peserta awal dari awal Tahap 7B telah merealisasikan kemungkinan ROI 2898,26%, sementara proyeksi ROI dari Tahap 7B ke harga listing yang diantisipasi sebesar $0,00527 berdiri pada potensi mengesankan 2957,66%. Untuk memberikan perspektif, investasi $1.000 pada tahap ini akan menghasilkan sekitar 5,8 juta token $BZIL, memposisikan pemegang untuk potensi keuntungan substansial setelah proyek terdaftar.

Dengan perpaduan arus masuk modal yang kuat, tokenomics berbasis data, dan komunitas yang terlibat, BullZilla tetap menjadi salah satu peluang penjualan awal kripto paling menarik pada Oktober 2025 – Powerhouse Penjualan Awal Full Send sejati yang terus melaju dengan energi tak terhentikan.

  • Sui: Kekuatan Blockchain yang Sedang Berkembang

Sui mewakili gelombang berikutnya dalam skalabilitas dan efisiensi blockchain. Meskipun bukan penjualan awal dalam arti tradisional, teknologi yang mendasari Sui menjadikannya pesaing signifikan dalam dunia kripto yang berkembang. Dibangun untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh blockchain lama, Sui menawarkan throughput tinggi dan latensi rendah.

Para pengembang dan analis keuangan menghargai Sui karena pergerakannya menuju arsitektur blockchain modular, yang memfasilitasi kecepatan transaksi lebih cepat dan skalabilitas yang ditingkatkan.

  • MoonBull: Merevolusi Koin Meme dengan Imbalan Staking

MoonBull mendapatkan daya tarik sebagai koin meme dengan fungsionalitas DeFi serius. Proyek ini mengintegrasikan humor dan model staking yang kuat untuk memberi imbalan kepada pemegang yang berkomitmen. Dibangun di atas Ethereum, MoonBull menawarkan staking APY 95%, menjadikannya salah satu yang paling murah hati di ruang koin meme.

Sistem kelangkaan 23 tahap MoonBull mendorong apresiasi nilai token secara bertahap. Setiap transaksi menambah likuiditas dan pembakaran, memperkuat model ekonomi koin. Ini juga menawarkan bonus referral instan, membangun komunitas akar rumput yang kuat.

Kombinasi branding yang menyenangkan dan insentif finansial yang solid menjadikan MoonBull salah satu koin kripto terbaik pada Oktober 2025 bagi mereka yang mencari hiburan dan pengembalian yang berarti.

  • La Culex: Kekuatan Meme dengan Tokenomics Berkelanjutan

La Culex menggabungkan kegembiraan koin meme dengan desain tokenomics yang sehat yang memprioritaskan keamanan dan pertumbuhan. Total pasokannya adalah 200 miliar token, dengan 45% dialokasikan untuk penjualan awal, 15% untuk imbalan staking, dan 20% likuiditas terkunci selama 18 bulan. Selain itu, proyek ini berencana untuk membakar 2 miliar token, lebih lanjut mendorong kelangkaan.

Masing-masing dari 32 tahap penjualan awalnya mengurangi ketersediaan token, mendorong harga menuju nilai listing yang diproyeksikan sebesar $0,007. La Culex menawarkan staking APY 80% melalui Hive Vault-nya, memberi imbalan yang besar kepada pemegang jangka panjang. Sistem referral 12% melalui Bite Chain mendorong pertumbuhan dan keterlibatan komunitas.

  • Bitcoin (BTC): Fondasi Tak Tergoyahkan dari Portofolio Kripto

Bitcoin tetap menjadi landasan dunia cryptocurrency, standar emas digital yang terus mendefinisikan tren pasar. Bahkan ketika proyek penjualan awal baru menarik perhatian, reputasi dan kelangkaan Bitcoin yang mapan menjadikannya aset yang harus dimiliki oleh setiap investor serius. Dengan pasokan terbatas 21 juta koin, kelangkaan BTC mendorong nilainya, terutama selama periode peningkatan adopsi dan minat institusional.

Pada Oktober 2025, Bitcoin terus menunjukkan ketahanan di tengah fluktuasi pasar, mempertahankan permintaan yang stabil di sektor ritel dan institusional. Jaringan terdesentralisasinya menawarkan keamanan yang tak tertandingi, menjadikannya aset pilihan untuk melestarikan kekayaan di ruang kripto yang volatil.

  • Ethereum (ETH): Tulang Punggung Inovasi Terdesentralisasi

Ethereum tetap menjadi platform kontrak pintar terkemuka yang mendukung sebagian besar ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan NFT. Saat jaringan terus bergeser menuju Ethereum 2.0, janji skalabilitas yang lebih baik dan konsumsi energi yang lebih rendah memperkuat kepercayaan investor.

Peningkatan yang sedang berlangsung diharapkan akan membuka peluang DeFi baru, lebih meningkatkan proposisi nilai Ethereum di pasar kripto.

  • Hedera (HBAR): Kecepatan dan Keamanan untuk Solusi Blockchain Perusahaan

Hedera Hashgraph membedakan dirinya dengan algoritma konsensus unik yang memberikan kecepatan transaksi secepat kilat dan keamanan yang tak tertandingi. Desainnya yang ramah perusahaan telah menjadikan HBAR favorit bagi bisnis yang mencari solusi blockchain yang dapat diskalakan dan tepercaya.

Saat investor mengeksplorasi koin kripto terbaik pada Oktober 2025, Hedera menawarkan proposisi nilai yang kuat yang berakar pada utilitas dunia nyata dan kemitraan.

  • Cronos (CRO): Menjembatani Kripto dan Kasus Penggunaan Sehari-hari

Cronos, token asli dari ekosistem Crypto.com, telah dengan cepat memperluas jangkauannya dengan fokus pada kegunaan dan adopsi dunia nyata. Dengan dukungan untuk DeFi, NFT, dan pembayaran, CRO mendapat manfaat dari basis pengguna yang luas dan integrasi dengan salah satu platform kripto terbesar secara global. Kompatibilitasnya dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) memungkinkan pengembang untuk dengan mudah membangun aplikasi terdesentralisasi di Cronos.

Di dunia koin kripto terbaik pada Oktober 2025, Cronos menonjol sebagai proyek yang menjembatani keuntungan kripto spekulatif dengan utilitas praktis.

  • Aster (ASTER): Platform Blockchain Ramah Pengembang yang Sedang Berkembang dengan Potensi Pertumbuhan

Aster sedang menciptakan ceruk sebagai platform blockchain yang berpusat pada pengembang yang fokus pada skalabilitas, interoperabilitas, dan kemudahan penggunaan. Dengan menawarkan toolkit yang dirancang untuk integrasi yang mulus, Aster menarik bagi pengembang blockchain yang bertujuan untuk meluncurkan aplikasi terdesentralisasi tanpa kompleksitas dan biaya tinggi yang biasa.

Bagi mahasiswa keuangan dan penggemar kripto yang mencari penjualan awal menjanjikan berikutnya, Aster menawarkan perpaduan janji teknologi dan potensi pasar yang dapat diterjemahkan menjadi pengembalian substansial saat ekosistem matang.

Kesimpulan

Sui dengan cepat muncul sebagai salah satu proyek blockchain paling menjanjikan di pasar kripto. Saat minat investor tumbuh dalam penjualan awal Oktober 2025, token unggulan seperti BullZilla, MoonBull, dan La Culex mendapatkan daya tarik dengan tokenomics unik dan imbalan staking, menawarkan potensi pertumbuhan yang kuat. Dilengkapi dengan proyek mapan seperti Hedera, Cronos, dan Astar, aset-aset ini menciptakan campuran seimbang antara inovasi dan keandalan – mencerminkan sifat dinamis ruang kripto, di mana proyek baru dapat melonjak sementara jaringan tepercaya mempertahankan nilai jangka panjang.

Perpaduan aset spekulatif dan fundamental ini menyoroti sifat dinamis pasar kripto, di mana token baru dapat melonjak dalam semalam dan koin mapan mempertahankan kepercayaan pasar.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Situs Web Resmi BZIL

Bergabunglah dengan Saluran Telegram BZIL

Ikuti BZIL di X (Sebelumnya Twitter)

https://www.bullzilla.com/buy-now/

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa yang membuat BullZilla menjadi koin penjualan awal teratas pada Oktober 2025?

Tahapan penjualan awal BullZilla yang terstruktur, kelangkaan token yang meningkat, dan ROI mengesankan lebih dari 3000% dari tahap awal membedakannya sebagai investasi premier.

Bagaimana MoonBull memberi imbalan kepada pemegangnya?

MoonBull menawarkan staking APY 95%, refleksi, likuiditas otomatis, dan model kelangkaan unik yang mendorong kepemilikan jangka panjang.

Mengapa La Culex dianggap aman bagi investor?

La Culex memiliki pajak transaksi nol, kontrak yang diaudit, likuiditas terkunci, dan rencana pembakaran token yang jelas, memprioritaskan transparansi dan keamanan.

Apakah koin mapan seperti Bitcoin dan Ethereum masih relevan?

Ya, BTC dan ETH memberikan stabilitas pasar dan nilai jangka panjang, menjadikannya penting di samping token penjualan awal pertumbuhan tinggi.

Peran apa yang dimainkan oleh Hedera, Cronos, dan Aster di pasar?

Proyek-proyek ini berfokus pada adopsi perusahaan, pengembangan ekosistem, dan keterlibatan pengembang, menawarkan potensi pertumbuhan di luar hype.

Glosarium Istilah

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,914.33
$102,914.33$102,914.33

+1.18%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,457.95
$3,457.95$3,457.95

+2.40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.99
$159.99$159.99

+2.11%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2778
$2.2778$2.2778

+0.94%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$595.38
$595.38$595.38

+16.49%