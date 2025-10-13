Crypto Berikutnya yang Akan Meledak Berita Langsung Hari Ini: Wawasan Tepat Waktu untuk Pemburu Grafik (13 Oktober)

Tetap Terdepan dengan Wawasan Tepat Waktu Kami tentang Kripto Berikutnya yang Akan Meledak Hari Ini

Lihat Pembaruan Langsung Kripto Berikutnya yang Akan Meledak untuk 13 Oktober 2025!

Kripto saat ini sangat besar tak terbayangkan, industri senilai hampir $4 triliun yang bertujuan untuk menguasai dunia.

Berita terbaru membahas tentang Circle dan Mastercard yang berencana menambahkan USDC ke sistem pembayaran global, perbendaharaan Ethereum dan Bitcoin bernilai miliaran dolar, dan Google yang membangun blockchain sendiri.

Bitcoin memiliki pertumbuhan sepanjang masa lebih dari 180.000.000%, Dogecoin lebih dari 43.000%, dan beberapa koin presale terbaru sering melonjak 10x, 100x, atau bahkan 1.000x pada kesempatan langka.

Potensi meledak mungkin adalah deskripsi terbaik untuk apa yang kita lihat saat ini di dunia kripto.

Pilihan Cepat untuk Koin dengan Potensi Meledak

Jika Anda mencari wawasan terbaru tentang kripto berikutnya yang akan meledak, tetaplah mengikuti. Kami memperbarui halaman ini secara berkala sepanjang hari, saat kami mendapatkan informasi terbaru dan terbaik dari orang dalam untuk pembaca grafik dan trader yang mencari koin berikutnya yang akan meledak.

Kripto adalah investasi berisiko tinggi, dan Anda mungkin kehilangan modal Anda. Konten kami hanya bersifat informasi, dan tidak merupakan nasihat keuangan. Kami mungkin mendapatkan komisi afiliasi tanpa biaya tambahan untuk Anda.

13 Oktober 2025 • 10:00 UTC

Setelah Trump membuat berita utama pada Jumat, 10 Oktober setelah menerapkan tarif 100% terhadap China, pasar anjlok tajam menyebabkan $BTC turun hingga $103.111. Ini mengejutkan karena nilai komplementer emas baru saja menyentuh ATH minggu lalu ($126K).

Namun, Presiden telah menenangkan diri selama akhir pekan, memposting di halaman Truth Social-nya bahwa hubungan dengan China baik-baik saja dan AS hanya ingin mendukungnya, bukan mengkonfrontasinya.

Berkat postingan penebusan Trump pada hari Minggu, pasar kembali bangkit dengan energi baru. $BTC dan $ETH melonjak 12% dan 20%, memimpin pemulihan yang lebih luas di seluruh lanskap kripto.

Saat trader dengan antusias menantikan pemulihan pasar, peluang presale menawarkan tempat yang aman karena mereka tidak mengalami penurunan harga seperti aset kripto hingga TGE.

Dengan demikian, Maxi Doge ($MAXI) membuktikan dirinya sebagai pesaing serius — telah melampaui tonggak pendanaan $3,5M dalam presale-nya.

Pelajari cara membeli Maxi Doge dalam panduan terperinci kami di sini.

Tether dan Circle Mencetak $1,75B dalam Stablecoin di Tengah Kejatuhan Pasar, Mendorong Maxi Doge

13 Oktober 2025 • 10:00 UTC

Tether dan Circle telah mencetak lebih dari $1,75B dalam stablecoin tak lama setelah Trump mengumumkan tarif 100% terhadap China.

Tether menanggung sebagian besar pool dengan $1B dalam USDT baru yang dicetak di Ethereum, dengan Circle mengelola sisanya sebesar $750M dalam USDC berbasis Solana.

Sesi pencetakan baru ini membawa total pasokan Tether menjadi $180B, dengan $80B di Ethereum saja, sementara Circle meningkatkan pasokannya sendiri menjadi $75B.

Langkah ini menandakan kepercayaan yang kuat pada arah pasar, yang mendorong proyek seperti Best Wallet Token ($BEST).

Sebagai salah satu dompet kripto non-kustodian dan ramah pengguna terbaik di pasar, Best Wallet menawarkan pemegang biaya transaksi yang lebih rendah, akses awal ke proyek baru, dan imbalan staking yang lebih tinggi.

Pelajari lebih lanjut tentang apa itu Best Wallet ($BEST) di sini.

Ditulis oleh Bogdan Patru, Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-october-13-2025/