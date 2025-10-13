BursaDEX+
Crypto Berikutnya yang Akan Meledak Berita Langsung Hari Ini: Wawasan Tepat Waktu untuk Pemburu Grafik (13 Oktober)

Oleh: Bitcoinist
2025/10/13 18:03
Tetap Terdepan dengan Wawasan Tepat Waktu Kami tentang Kripto Berikutnya yang Akan Meledak Hari Ini

Lihat Pembaruan Langsung Kripto Berikutnya yang Akan Meledak untuk 13 Oktober 2025!

Kripto saat ini sangat besar tak terbayangkan, industri senilai hampir $4 triliun yang bertujuan untuk menguasai dunia.

Berita terbaru membahas tentang Circle dan Mastercard yang berencana menambahkan USDC ke sistem pembayaran global, perbendaharaan Ethereum dan Bitcoin bernilai miliaran dolar, dan Google yang membangun blockchain sendiri.

Bitcoin memiliki pertumbuhan sepanjang masa lebih dari 180.000.000%, Dogecoin lebih dari 43.000%, dan beberapa koin presale terbaru sering melonjak 10x, 100x, atau bahkan 1.000x pada kesempatan langka.

Potensi meledak mungkin adalah deskripsi terbaik untuk apa yang kita lihat saat ini di dunia kripto.

Pilihan Cepat untuk Koin dengan Potensi Meledak

Jika Anda mencari wawasan terbaru tentang kripto berikutnya yang akan meledak, tetaplah mengikuti. Kami memperbarui halaman ini secara berkala sepanjang hari, saat kami mendapatkan informasi terbaru dan terbaik dari orang dalam untuk pembaca grafik dan trader yang mencari koin berikutnya yang akan meledak.

Disclaimer: Kripto adalah investasi berisiko tinggi, dan Anda mungkin kehilangan modal Anda. Konten kami hanya bersifat informasi, dan tidak merupakan nasihat keuangan. Kami mungkin mendapatkan komisi afiliasi tanpa biaya tambahan untuk Anda. Dari Pemulihan Bitcoin & ETH hingga Kebangkitan Maxi Doge — Kripto Berikutnya yang Akan Meledak

13 Oktober 2025 • 10:00 UTC

Setelah Trump membuat berita utama pada Jumat, 10 Oktober setelah menerapkan tarif 100% terhadap China, pasar anjlok tajam menyebabkan $BTC turun hingga $103.111. Ini mengejutkan karena nilai komplementer emas baru saja menyentuh ATH minggu lalu ($126K).

Kinerja pasar $BTC selama 1 Bulan terakhir

Namun, Presiden telah menenangkan diri selama akhir pekan, memposting di halaman Truth Social-nya bahwa hubungan dengan China baik-baik saja dan AS hanya ingin mendukungnya, bukan mengkonfrontasinya.

Berkat postingan penebusan Trump pada hari Minggu, pasar kembali bangkit dengan energi baru. $BTC dan $ETH melonjak 12% dan 20%, memimpin pemulihan yang lebih luas di seluruh lanskap kripto.

Saat trader dengan antusias menantikan pemulihan pasar, peluang presale menawarkan tempat yang aman karena mereka tidak mengalami penurunan harga seperti aset kripto hingga TGE.

Dengan demikian, Maxi Doge ($MAXI) membuktikan dirinya sebagai pesaing serius — telah melampaui tonggak pendanaan $3,5M dalam presale-nya.

Pelajari cara membeli Maxi Doge dalam panduan terperinci kami di sini.

Tether dan Circle Mencetak $1,75B dalam Stablecoin di Tengah Kejatuhan Pasar, Mendorong Maxi Doge

13 Oktober 2025 • 10:00 UTC

Tether dan Circle telah mencetak lebih dari $1,75B dalam stablecoin tak lama setelah Trump mengumumkan tarif 100% terhadap China.

Tether menanggung sebagian besar pool dengan $1B dalam USDT baru yang dicetak di Ethereum, dengan Circle mengelola sisanya sebesar $750M dalam USDC berbasis Solana.

Sesi pencetakan baru ini membawa total pasokan Tether menjadi $180B, dengan $80B di Ethereum saja, sementara Circle meningkatkan pasokannya sendiri menjadi $75B.

Langkah ini menandakan kepercayaan yang kuat pada arah pasar, yang mendorong proyek seperti Best Wallet Token ($BEST).

Sebagai salah satu dompet kripto non-kustodian dan ramah pengguna terbaik di pasar, Best Wallet menawarkan pemegang biaya transaksi yang lebih rendah, akses awal ke proyek baru, dan imbalan staking yang lebih tinggi.

Pelajari lebih lanjut tentang apa itu Best Wallet ($BEST) di sini.

Ditulis oleh Bogdan Patru, Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-october-13-2025/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
