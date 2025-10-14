Nigel Farage Merayu Industri Kripto Inggris dengan Gaya Pidato Trump untuk Cadangan Bitcoin

Nigel Farage telah memposisikan dirinya sebagai juara politik sektor kripto Inggris, menawarkan rencana untuk cadangan bitcoin milik negara dan reformasi pajak yang luas dalam strategi yang meniru keberhasilan Donald Trump dalam mendapatkan dukungan industri aset digital.

"Ketika menyangkut industri Anda, ketika menyangkut pertumbuhan di industri ini, maka saya adalah juara Anda," kata Farage kepada peserta di Digital Asset Summit di London pada hari Senin, menurut Financial Times. "Kami akan secara efektif membawa kripto keluar dari kedinginan."

Pemimpin Reform UK ini berusaha meniru pendekatan Trump dalam membangun dukungan pemilih dari investor aset digital. Trump berbicara di konferensi bitcoin sebelum pemilihan AS 2024 dan menarik donasi industri kripto yang signifikan, membantu mendapatkan dukungan yang memberikan momentum politik.

Farage memimpin Reform UK, partai populis sayap kanan yang saat ini unggul dalam jajak pendapat menjelang pemilihan umum berikutnya yang diperkirakan pada 2029. FT melaporkan Reform adalah satu-satunya partai besar Inggris yang menerima donasi mata uang kripto, memungkinkan Farage untuk berpotensi mendapatkan dukungan dari industri yang mencari pengaruh politik.

Waktu ini mencerminkan tekanan pada regulator Inggris dari pendukung kripto untuk merangkul aset digital secara lebih terbuka, terutama karena Trump telah memperjuangkan sektor ini dan Uni Eropa telah menerapkan kerangka peraturan. Inggris menampung operasi kripto yang substansial di berbagai bursa, perusahaan perdagangan, dan penyedia layanan.

Undang-undang yang diusulkan Reform akan mendirikan cadangan Bitcoin nasional yang didanai oleh sekitar £5 miliar ($6,67 miliar) dalam Bitcoin yang telah disita otoritas dari operasi kriminal, lapor FT. Kepemilikan yang disita akan membentuk cadangan strategis milik negara, mengikuti konsep serupa yang telah dipromosikan Trump.

RUU tersebut juga akan menciptakan tarif pajak keuntungan modal datar 10% pada keuntungan kripto, menggantikan tarif variabel saat ini berdasarkan jenis aktivitas dan pendapatan individu. Reform juga mengusulkan untuk mengizinkan pembayaran pajak dalam mata uang kripto, meskipun rincian implementasinya masih belum jelas.

Farage menyerang eksplorasi Bank of England tentang mata uang digital bank sentral selama pidatonya, menyebut pound digital yang potensial sebagai "mimpi buruk otoriter tertinggi," menurut FT. Dia berjanji untuk menghentikan inisiatif tersebut segera jika Reform memenangkan pemilihan berikutnya, meniru larangan Trump terhadap pengembangan CBDC.

BoE sedang memeriksa apakah akan menciptakan mata uang digital yang berfungsi sebagai uang elektronik, meskipun belum ada keputusan yang dibuat. Oposisi Farage memanfaatkan kekhawatiran libertarian tentang pengawasan pemerintah yang beresonansi dengan segmen komunitas kripto.

Dia juga mengkritik pembatasan Bank of England yang diusulkan pada kepemilikan stablecoin sebagai "terus terang konyol," memberitahu konferensi bahwa dia telah mendiskusikan masalah tersebut dengan Gubernur BoE Andrew Bailey, lapor FT. Bank sentral telah menyarankan batasan sebagai bagian dari kerangka peraturan stablecoin yang mengelola risiko sistemik.

Farage menghubungkan advokasi kripto dengan oposisi terhadap inisiatif ID digital Perdana Menteri Keir Starmer, menggambarkannya sebagai kontrol negara yang berlebihan. Platform gabungan seputar privasi keuangan dan pemerintahan terbatas menciptakan pesan yang lebih luas di luar mata uang kripto secara khusus.

Farage membangun profil politiknya pada posisi populis yang menantang konsensus establishment, awalnya sebagai pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris yang mendorong referendum Brexit sebelum mendirikan Reform UK. Advokasi kriptonya sesuai dengan pola mengidentifikasi isu-isu yang muncul di mana pesan populis dapat menarik pendukung baru.

