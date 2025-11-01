Galaxy Digital Milik Novogratz Melepas Lebih Banyak BTC. Haruskah Para Bulls Khawatir?

- Mengapa Galaxy menjual koin
Galaxy Digital milik Mike Novogratz telah mulai melepaskan cryptocurrency lagi, menurut data yang disediakan oleh perusahaan analitik CryptoQuant.
Perusahaan tersebut baru-baru ini mengeluarkan total 1.531 BTC.
Analis kripto JA Maartun mengklaim bahwa ini merupakan "tanda yang jelas" dari meningkatnya tekanan penjualan jangka pendek.
Harga Bitcoin saat ini berada sedikit di bawah level penting $110.000 yang sedang diperjuangkan oleh para bull untuk direbut kembali.
Mengapa Galaxy menjual koin
Perlu dicatat bahwa Galaxy adalah bank pedagang kripto dan perusahaan perdagangan, yang berarti bahwa koin yang dijualnya biasanya dikelola atas nama berbagai klien (seperti hedge fund dan institusi). Pesanan klien biasanya dieksekusi melalui transaksi over-the-counter.
Pada kuartal kedua, Galaxy membuat kehebohan dengan mengungkapkan penjualan 80.000 BTC atas nama klien.
Sejak saat itu, pengamat on-chain telah mencatat serangkaian arus keluar. Pada 24 Oktober, misalnya, Galaxy Digital mencatat arus keluar sebesar 411 BTC.
"Berbondong-bondong"
Seperti dilaporkan oleh U.Today, sentimen kripto, yang diukur dengan bantuan indikator "Fear and Greed", baru-baru ini kembali terjun ke wilayah ketakutan.
Namun, CEO Bitwise Honter Horsley bersikeras bahwa institusi sedang "berbondong-bondong masuk."
"Pada saat yang sama ketika Bitcoin berada di $110.000, risiko regulasi telah berkurang, dan institusi berbondong-bondong masuk," katanya.
Horsley mengklaim bahwa sentimen di luar X (sebelumnya Twitter) adalah yang terbaik yang pernah ada.
Namun, arus keluar ETF yang terus-menerus jelas menunjukkan cerita yang sangat berbeda.
