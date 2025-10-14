BursaDEX+
Saham NVIDIA Corporation (NVDA): Kolaborasi ABB Mempercepat Pusat Data AI Generasi Berikutnya

Oleh: Coincentral
2025/10/14 01:51
TLDR

  • NVIDIA ($NVDA) diperdagangkan pada $188,40 di tengah kolaborasi baru dengan ABB.
  • Kemitraan bertujuan membangun pusat data AI skala gigawatt.
  • Fokus pada arsitektur daya 800 VDC untuk rak server 1 MW.
  • ABB memimpin dalam sistem UPS, DC, dan daya solid-state canggih.
  • NVIDIA menunjukkan pengembalian 3 tahun yang kuat sebesar 1.477,10%, dengan margin yang kuat.

Saham NVIDIA Corporation (NVDA) diperdagangkan pada $188,40, naik 2,92% per 13 Oktober 2025.

NVIDIA Corporation (NVDA)

Perusahaan telah menjalin kolaborasi strategis dengan ABB untuk mengembangkan pusat data skala gigawatt generasi berikutnya yang mampu mengelola beban kerja AI yang meningkat. Inisiatif ini akan berpusat pada pengenalan arsitektur daya 800 VDC untuk rak server 1 MW, yang merupakan langkah signifikan dalam pengiriman daya yang efisien dan dapat diskalakan untuk infrastruktur AI.

Kemitraan ini menegaskan komitmen NVIDIA yang terus berkembang untuk memperkuat tulang punggung operasi kecerdasan buatan. Dengan bekerja sama dengan ABB, pemimpin dalam teknologi listrik dan otomatisasi, NVIDIA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan kinerja komputasi di pusat data AI skala besar. Keahlian mendalam ABB dalam distribusi daya arus langsung (DC) dan solid-state selaras sempurna dengan upaya inovasi NVIDIA, menetapkan tolok ukur baru untuk fasilitas berkinerja tinggi generasi berikutnya.

Peran ABB dalam Distribusi Daya Generasi Berikutnya

ABB akan memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem daya yang diperlukan untuk pusat data berbasis AI. Fasilitas canggih ini akan bergantung pada catu daya tak terputus tegangan menengah (MV UPS) dan sistem distribusi DC solid-state yang secara efisien menyalurkan daya ke rak server. Presiden Elektrifikasi ABB, Giampiero Frisio, menyoroti investasi awal perusahaan dalam catu daya tak terputus, sistem DC, dan elektronik solid-state sebagai pemungkin utama untuk memenuhi kebutuhan energi AI yang terus berkembang.

Inovasi terbaru dari ABB menunjukkan kepemimpinannya dalam efisiensi dan keandalan daya. HiPerGuard perusahaan, MV UPS solid-state pertama di dunia, meningkatkan kepadatan daya dan efisiensi energi dalam jejak yang lebih kecil. SACE Infinitus, pemutus sirkuit solid-state bersertifikat IEC pertama di dunia, memberikan kecepatan dan kontrol yang diperlukan untuk distribusi arus langsung yang efektif.

Inovasi-inovasi ini membentuk dasar upaya ABB untuk mendukung operasi AI yang dapat diskalakan dan berkelanjutan.

Infrastruktur AI NVIDIA yang Berkembang

NVIDIA tetap menjadi landasan dalam sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan. Unit pemrosesan grafisnya (GPU) menggerakkan model bahasa besar, algoritma pembelajaran mesin, dan sistem AI intensif data di seluruh dunia.

Platform perangkat lunak Cuda perusahaan memungkinkan pengembang untuk secara efisien melatih dan mengoptimalkan model AI, sementara ekspansi berkelanjutannya ke solusi jaringan pusat data memastikan bahwa beban kerja yang semakin kompleks dikelola dengan presisi dan kecepatan.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $4,55 triliun, posisi strategis NVIDIA mencerminkan dominasinya dalam teknologi AI. Kolaborasi dengan ABB datang pada saat permintaan pusat data global diperkirakan akan melonjak dari 80 GW pada 2024 menjadi 220 GW pada 2030, dengan beban kerja AI menyumbang hampir 70% dari pertumbuhan tersebut. Upaya bersama ini memposisikan NVIDIA untuk tetap berada di garis depan infrastruktur AI yang sangat efisien.

Postingan NVIDIA Corporation (NVDA) Stock: ABB Collaboration Accelerates Next-Gen AI Data Centers pertama kali muncul di CoinCentral.

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Coinstats2025/11/09 20:17

