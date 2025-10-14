Saham NVIDIA Corporation (NVDA): Kolaborasi ABB Mempercepat Pusat Data AI Generasi Berikutnya

TLDR

NVIDIA ($NVDA) diperdagangkan pada $188,40 di tengah kolaborasi baru dengan ABB.

Kemitraan bertujuan membangun pusat data AI skala gigawatt.

Fokus pada arsitektur daya 800 VDC untuk rak server 1 MW.

ABB memimpin dalam sistem UPS, DC, dan daya solid-state canggih.

NVIDIA menunjukkan pengembalian 3 tahun yang kuat sebesar 1.477,10%, dengan margin yang kuat.

Saham NVIDIA Corporation (NVDA) diperdagangkan pada $188,40, naik 2,92% per 13 Oktober 2025.

NVIDIA Corporation (NVDA)

Perusahaan telah menjalin kolaborasi strategis dengan ABB untuk mengembangkan pusat data skala gigawatt generasi berikutnya yang mampu mengelola beban kerja AI yang meningkat. Inisiatif ini akan berpusat pada pengenalan arsitektur daya 800 VDC untuk rak server 1 MW, yang merupakan langkah signifikan dalam pengiriman daya yang efisien dan dapat diskalakan untuk infrastruktur AI.

Kemitraan ini menegaskan komitmen NVIDIA yang terus berkembang untuk memperkuat tulang punggung operasi kecerdasan buatan. Dengan bekerja sama dengan ABB, pemimpin dalam teknologi listrik dan otomatisasi, NVIDIA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan kinerja komputasi di pusat data AI skala besar. Keahlian mendalam ABB dalam distribusi daya arus langsung (DC) dan solid-state selaras sempurna dengan upaya inovasi NVIDIA, menetapkan tolok ukur baru untuk fasilitas berkinerja tinggi generasi berikutnya.

Peran ABB dalam Distribusi Daya Generasi Berikutnya

ABB akan memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem daya yang diperlukan untuk pusat data berbasis AI. Fasilitas canggih ini akan bergantung pada catu daya tak terputus tegangan menengah (MV UPS) dan sistem distribusi DC solid-state yang secara efisien menyalurkan daya ke rak server. Presiden Elektrifikasi ABB, Giampiero Frisio, menyoroti investasi awal perusahaan dalam catu daya tak terputus, sistem DC, dan elektronik solid-state sebagai pemungkin utama untuk memenuhi kebutuhan energi AI yang terus berkembang.

Inovasi terbaru dari ABB menunjukkan kepemimpinannya dalam efisiensi dan keandalan daya. HiPerGuard perusahaan, MV UPS solid-state pertama di dunia, meningkatkan kepadatan daya dan efisiensi energi dalam jejak yang lebih kecil. SACE Infinitus, pemutus sirkuit solid-state bersertifikat IEC pertama di dunia, memberikan kecepatan dan kontrol yang diperlukan untuk distribusi arus langsung yang efektif.

Inovasi-inovasi ini membentuk dasar upaya ABB untuk mendukung operasi AI yang dapat diskalakan dan berkelanjutan.

Infrastruktur AI NVIDIA yang Berkembang

NVIDIA tetap menjadi landasan dalam sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan. Unit pemrosesan grafisnya (GPU) menggerakkan model bahasa besar, algoritma pembelajaran mesin, dan sistem AI intensif data di seluruh dunia.

Platform perangkat lunak Cuda perusahaan memungkinkan pengembang untuk secara efisien melatih dan mengoptimalkan model AI, sementara ekspansi berkelanjutannya ke solusi jaringan pusat data memastikan bahwa beban kerja yang semakin kompleks dikelola dengan presisi dan kecepatan.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $4,55 triliun, posisi strategis NVIDIA mencerminkan dominasinya dalam teknologi AI. Kolaborasi dengan ABB datang pada saat permintaan pusat data global diperkirakan akan melonjak dari 80 GW pada 2024 menjadi 220 GW pada 2030, dengan beban kerja AI menyumbang hampir 70% dari pertumbuhan tersebut. Upaya bersama ini memposisikan NVIDIA untuk tetap berada di garis depan infrastruktur AI yang sangat efisien.

Postingan NVIDIA Corporation (NVDA) Stock: ABB Collaboration Accelerates Next-Gen AI Data Centers pertama kali muncul di CoinCentral.