Stadion Olimpiade Menjadi Sorotan Di Tengah Kekacauan Kriket Amerika Menjelang Los Angeles 2028

Saga terbaru yang melanda kriket Amerika dapat memiliki implikasi besar pada kembalinya kriket yang sangat dirayakan di Olimpiade Los Angeles 2028 saat tekanan meningkat pada badan pengatur olahraga untuk segera bertindak.

USA Cricket minggu lalu mengakhiri perjanjian komersial 50 tahunnya dengan American Cricket Enterprises, mitra strategisnya untuk mengoperasikan Major League Cricket – turnamen domestik T20 berusia tiga musim yang menguntungkan yang diharapkan dapat menyalakan permainan bat dan bola di pasar olahraga terbesar dunia.

USA Cricket menuduh beberapa pelanggaran, termasuk komitmen keuangan, pengembangan infrastruktur, struktur organisasi dan tanggung jawab tata kelola. ACE membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa pengakhiran itu "melanggar hukum" dan bahwa mereka telah "sepenuhnya mematuhi" perjanjian kontraktual.

Situasi yang kacau ini tidak diragukan lagi akan dipantau dengan ketat oleh Dewan Olimpiade Internasional – dengan kriket yang akan mengakhiri ketidakhadirannya selama 128 tahun – dan dampaknya bisa meluas ke stadion yang direncanakan untuk Olimpiade Los Angeles.

Pada April, diumumkan bahwa kriket di Olimpiade 2028 akan dimainkan di venue sementara di Fairplex di Pomona, 30 mil sebelah timur Los Angeles.

Tetapi ada rencana untuk memastikan adanya warisan kriket yang berkelanjutan pasca Olimpiade, pelajaran yang dipetik setelah stadion modular senilai $30 juta di New York dibongkar segera setelah Piala Dunia T20 2024.

Knight Riders, franchise Indian Premier League dan MLC berbasis Los Angeles, ditetapkan menjadi penyewa utama stadion dan mendanai fitur permanen, termasuk lapangan permainan, lapangan luar dan drainase, jaring latihan dan lampu sorot.

Paviliun pemain dan pusat media juga diantisipasi, yang berarti penyelenggara Olimpiade hanya perlu menerapkan tempat duduk sementara tambahan.

Stadion berkapasitas 6000-8000 kursi, lengkap dengan suite keramahan, dibayangkan dan jika semua berjalan sesuai rencana maka pertandingan MLC mungkin dimainkan di sana musim depan atau pada 2027. Stadion yang terakreditasi ICC juga akan menarik untuk kriket internasional, dengan West Indies – seperti yang saya laporkan baru-baru ini – tertarik untuk memperluas jejaknya di AS.

Kesepakatan tersebut masih harus ditandatangani antara Knight Riders dan Fairplex, organisasi nirlaba yang memiliki kemitraan dengan County of Los Angeles.

Dengan investor swasta yang gugup mengawasi, ada kekhawatiran bahwa situasi USA Cricket dapat menunda atau bahkan membahayakan pengaturan tersebut.

Ada beberapa sindiran bahwa dewan International Cricket Council yang sangat berkuasa akan segera mengadakan pertemuan darurat, tetapi diketahui bahwa tidak ada yang direncanakan pada tahap ini.

Seperti yang pertama kali saya laporkan bulan lalu, USA Cricket menghindari penangguhan keanggotaan ICC-nya dan diberi waktu tiga bulan untuk mengatasi masalah tata kelolanya.

Badan pengatur tersebut diberi 'peringatan' pada AGM tahun lalu, dengan pendanaannya dikendalikan oleh ICC. Jika dianggap masih tidak mematuhi maka akan ditangguhkan dan pada akhirnya menghadapi pengusiran sebagai anggota yang menyebabkan hilangnya dana dan kesempatan bermain.

Pemilihan dewan seharusnya diperebutkan dalam periode tiga bulan ini, tetapi waktu terus berjalan dan sudah satu bulan sejak USA Cricket diberi penangguhan hukuman.

Setelah inklusi yang begitu digembar-gemborkan, setelah bertahun-tahun keengganan dari kekuatan kriket India dan Inggris, kemeriahan Olimpiade mulai mereda. Di balik kekacauan yang terus menerus dalam kriket Amerika, jumlah rendah enam tim per gender dan proses kualifikasi telah membuat kesal banyak negara kriket.

Seperti yang pertama kali saya laporkan bulan lalu, kompetisi pria ditetapkan untuk sebagian besar terdiri dari peringkat regional dan kemungkinan satu kualifikasi global yang terdiri dari delapan tim peringkat teratas yang tidak lolos seleksi awal.

Ini berarti hanya satu negara – kemungkinan besar India – yang akan secara otomatis lolos dari Asia dengan rival Pakistan kemungkinan akan dilemparkan ke kualifikasi.

Ada kemungkinan jelas bahwa Olimpiade tidak akan menampilkan pertandingan penghasil uang India-Pakistan – acara utama yang ditonton oleh ratusan juta orang dan menghasilkan begitu banyak uang sehingga mereka selalu sengaja dikelompokkan bersama dalam acara global seperti Piala Dunia.

Sementara negara-negara Associate – 98 negara di bawah 12 elit dalam struktur bertingkat kriket – telah kecewa bahwa jumlah tim yang begitu rendah akan berkompetisi di Olimpiade, secara efektif mengakhiri peluang salah satu negara mereka untuk masuk.

Kilau Olimpiade sangat penting bagi negara-negara kecil, yang berharap akan mendorong dukungan pemerintah dan perusahaan yang tak ternilai. Beberapa Associate telah menerima lebih banyak pendanaan sejak inklusi kriket di Olimpiade, tetapi yang lain berada dalam ketidakpastian dengan proses kualifikasi yang masih belum ditetapkan.

AS kemungkinan akan menjadi satu-satunya negara Associate yang tampil di Olimpiade. Namun, dalam skenario terburuk, AS – yang akan menerima tempat otomatis untuk tim pria karena menjadi tuan rumah – mungkin tidak dapat berkompetisi karena saga kriket USA yang sedang berlangsung mengancam sertifikasi Olimpiade dewan.

Ada perasaan bahwa Los Angeles adalah semacam uji coba untuk upaya kriket mendapatkan permanensi Olimpiade, tetapi – dengan kurang dari tiga tahun hingga Olimpiade 2028 dimulai – perjalanannya telah berliku-liku sejauh ini.