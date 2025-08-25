Stadion Olimpiade Menjadi Sorotan Di Tengah Kekacauan Kriket Amerika Menjelang Los Angeles 2028

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Stadium Olimpiade Menjadi Sorotan Di Tengah Kekacauan Kriket Amerika Saat Los Angeles 2028 Mendekat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kriket di AS berada dalam sorotan (Foto oleh TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Saga terbaru yang melanda kriket Amerika dapat memiliki implikasi besar pada kembalinya kriket yang banyak dirayakan di Olimpiade pada Olimpiade Los Angeles 2028 saat tekanan meningkat pada badan pengatur olahraga untuk bertindak segera. USA Cricket minggu lalu menghentikan perjanjian komersial 50 tahunnya dengan American Cricket Enterprises, mitra strategisnya untuk mengoperasikan Major League Cricket – turnamen domestik T20 yang menguntungkan berusia tiga musim yang diharapkan dapat menyalakan permainan bat dan bola di pasar olahraga terbesar dunia. USA Cricket menuduh beberapa pelanggaran, termasuk komitmen keuangan, pengembangan infrastruktur, struktur organisasi dan tanggung jawab tata kelola. ACE membantah tuduhan tersebut, mengatakan penghentian itu "melanggar hukum" dan bahwa mereka telah "sepenuhnya mematuhi" perjanjian kontraktual. ForbesKekacauan Terus Berlanjut Di Kriket Amerika Di Tengah Masalah Tata KelolaOleh Tristan Lavalette Situasi yang kacau ini tidak diragukan lagi akan dipantau ketat oleh Dewan Olimpiade Internasional – dengan kriket yang akan mengakhiri ketidakhadirannya selama 128 tahun – dan dampaknya bisa meluas ke stadion yang direncanakan untuk Olimpiade Los Angeles. Pada April, diumumkan bahwa kriket di Olimpiade 2028 akan dimainkan di venue sementara di Fairplex di Pomona, 30 mil sebelah timur Los Angeles. Tetapi ada rencana untuk memastikan ada warisan kriket yang bertahan pasca Olimpiade, pelajaran yang dipetik setelah stadion modular senilai $30 juta di New York dibongkar segera setelah Piala Dunia T20 2024. Kriket dimainkan di Stadion Kriket Internasional Nassau County di Eisenhower Park di New York (Foto oleh Howard Schnapp/Newsday RM via Getty Images) Newsday via Getty Images Knight Riders, franchise Indian Premier League dan MLC berbasis Los Angeles, ditetapkan menjadi penyewa utama stadion dan mendanai fitur permanen, termasuk lapangan permainan, lapangan luar dan drainase, jaring latihan...Postingan Stadium Olimpiade Menjadi Sorotan Di Tengah Kekacauan Kriket Amerika Saat Los Angeles 2028 Mendekat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kriket di AS berada dalam sorotan (Foto oleh TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Saga terbaru yang melanda kriket Amerika dapat memiliki implikasi besar pada kembalinya kriket yang banyak dirayakan di Olimpiade pada Olimpiade Los Angeles 2028 saat tekanan meningkat pada badan pengatur olahraga untuk bertindak segera. USA Cricket minggu lalu menghentikan perjanjian komersial 50 tahunnya dengan American Cricket Enterprises, mitra strategisnya untuk mengoperasikan Major League Cricket – turnamen domestik T20 yang menguntungkan berusia tiga musim yang diharapkan dapat menyalakan permainan bat dan bola di pasar olahraga terbesar dunia. USA Cricket menuduh beberapa pelanggaran, termasuk komitmen keuangan, pengembangan infrastruktur, struktur organisasi dan tanggung jawab tata kelola. ACE membantah tuduhan tersebut, mengatakan penghentian itu "melanggar hukum" dan bahwa mereka telah "sepenuhnya mematuhi" perjanjian kontraktual. ForbesKekacauan Terus Berlanjut Di Kriket Amerika Di Tengah Masalah Tata KelolaOleh Tristan Lavalette Situasi yang kacau ini tidak diragukan lagi akan dipantau ketat oleh Dewan Olimpiade Internasional – dengan kriket yang akan mengakhiri ketidakhadirannya selama 128 tahun – dan dampaknya bisa meluas ke stadion yang direncanakan untuk Olimpiade Los Angeles. Pada April, diumumkan bahwa kriket di Olimpiade 2028 akan dimainkan di venue sementara di Fairplex di Pomona, 30 mil sebelah timur Los Angeles. Tetapi ada rencana untuk memastikan ada warisan kriket yang bertahan pasca Olimpiade, pelajaran yang dipetik setelah stadion modular senilai $30 juta di New York dibongkar segera setelah Piala Dunia T20 2024. Kriket dimainkan di Stadion Kriket Internasional Nassau County di Eisenhower Park di New York (Foto oleh Howard Schnapp/Newsday RM via Getty Images) Newsday via Getty Images Knight Riders, franchise Indian Premier League dan MLC berbasis Los Angeles, ditetapkan menjadi penyewa utama stadion dan mendanai fitur permanen, termasuk lapangan permainan, lapangan luar dan drainase, jaring latihan...

Stadion Olimpiade Menjadi Sorotan Di Tengah Kekacauan Kriket Amerika Menjelang Los Angeles 2028

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/08/25 23:10
TornadoCash
TORN$18.157+27.41%
Seed.Photo
PHOTO$0.4896-7.00%
SQUID MEME
GAME$44.8183+2.15%
COM
COM$0.006201+14.11%
SAGA
SAGA$0.09936+2.97%

Kriket di AS berada di bawah sorotan (Foto oleh TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Saga terbaru yang melanda kriket Amerika dapat memiliki implikasi besar pada kembalinya kriket yang sangat dirayakan di Olimpiade Los Angeles 2028 saat tekanan meningkat pada badan pengatur olahraga untuk segera bertindak.

USA Cricket minggu lalu mengakhiri perjanjian komersial 50 tahunnya dengan American Cricket Enterprises, mitra strategisnya untuk mengoperasikan Major League Cricket – turnamen domestik T20 berusia tiga musim yang menguntungkan yang diharapkan dapat menyalakan permainan bat dan bola di pasar olahraga terbesar dunia.

USA Cricket menuduh beberapa pelanggaran, termasuk komitmen keuangan, pengembangan infrastruktur, struktur organisasi dan tanggung jawab tata kelola. ACE membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa pengakhiran itu "melanggar hukum" dan bahwa mereka telah "sepenuhnya mematuhi" perjanjian kontraktual.

ForbesKekacauan Terus Berlanjut Di Kriket Amerika Di Tengah Masalah Tata KelolaOleh Tristan Lavalette

Situasi yang kacau ini tidak diragukan lagi akan dipantau dengan ketat oleh Dewan Olimpiade Internasional – dengan kriket yang akan mengakhiri ketidakhadirannya selama 128 tahun – dan dampaknya bisa meluas ke stadion yang direncanakan untuk Olimpiade Los Angeles.

Pada April, diumumkan bahwa kriket di Olimpiade 2028 akan dimainkan di venue sementara di Fairplex di Pomona, 30 mil sebelah timur Los Angeles.

Tetapi ada rencana untuk memastikan adanya warisan kriket yang berkelanjutan pasca Olimpiade, pelajaran yang dipetik setelah stadion modular senilai $30 juta di New York dibongkar segera setelah Piala Dunia T20 2024.

Kriket dimainkan di Stadion Kriket Internasional Nassau County di Eisenhower Park di New York (Foto oleh Howard Schnapp/Newsday RM via Getty Images)

Newsday via Getty Images

Knight Riders, franchise Indian Premier League dan MLC berbasis Los Angeles, ditetapkan menjadi penyewa utama stadion dan mendanai fitur permanen, termasuk lapangan permainan, lapangan luar dan drainase, jaring latihan dan lampu sorot.

Paviliun pemain dan pusat media juga diantisipasi, yang berarti penyelenggara Olimpiade hanya perlu menerapkan tempat duduk sementara tambahan.

Stadion berkapasitas 6000-8000 kursi, lengkap dengan suite keramahan, dibayangkan dan jika semua berjalan sesuai rencana maka pertandingan MLC mungkin dimainkan di sana musim depan atau pada 2027. Stadion yang terakreditasi ICC juga akan menarik untuk kriket internasional, dengan West Indies – seperti yang saya laporkan baru-baru ini – tertarik untuk memperluas jejaknya di AS.

Kesepakatan tersebut masih harus ditandatangani antara Knight Riders dan Fairplex, organisasi nirlaba yang memiliki kemitraan dengan County of Los Angeles.

Dengan investor swasta yang gugup mengawasi, ada kekhawatiran bahwa situasi USA Cricket dapat menunda atau bahkan membahayakan pengaturan tersebut.

Ada beberapa sindiran bahwa dewan International Cricket Council yang sangat berkuasa akan segera mengadakan pertemuan darurat, tetapi diketahui bahwa tidak ada yang direncanakan pada tahap ini.

Seperti yang pertama kali saya laporkan bulan lalu, USA Cricket menghindari penangguhan keanggotaan ICC-nya dan diberi waktu tiga bulan untuk mengatasi masalah tata kelolanya.

Badan pengatur tersebut diberi 'peringatan' pada AGM tahun lalu, dengan pendanaannya dikendalikan oleh ICC. Jika dianggap masih tidak mematuhi maka akan ditangguhkan dan pada akhirnya menghadapi pengusiran sebagai anggota yang menyebabkan hilangnya dana dan kesempatan bermain.

ForbesAGM ICC: Kualifikasi Olimpiade, Piala Dunia T20 32 Tim Dan Bantuan USA CricketOleh Tristan Lavalette

Pemilihan dewan seharusnya diperebutkan dalam periode tiga bulan ini, tetapi waktu terus berjalan dan sudah satu bulan sejak USA Cricket diberi penangguhan hukuman.

Setelah inklusi yang begitu digembar-gemborkan, setelah bertahun-tahun keengganan dari kekuatan kriket India dan Inggris, kemeriahan Olimpiade mulai mereda. Di balik kekacauan yang terus menerus dalam kriket Amerika, jumlah rendah enam tim per gender dan proses kualifikasi telah membuat kesal banyak negara kriket.

Tim kriket AS menikmati kesuksesan di Piala Dunia T20 2024 (Foto oleh ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Seperti yang pertama kali saya laporkan bulan lalu, kompetisi pria ditetapkan untuk sebagian besar terdiri dari peringkat regional dan kemungkinan satu kualifikasi global yang terdiri dari delapan tim peringkat teratas yang tidak lolos seleksi awal.

Ini berarti hanya satu negara – kemungkinan besar India – yang akan secara otomatis lolos dari Asia dengan rival Pakistan kemungkinan akan dilemparkan ke kualifikasi.

Ada kemungkinan jelas bahwa Olimpiade tidak akan menampilkan pertandingan penghasil uang India-Pakistan – acara utama yang ditonton oleh ratusan juta orang dan menghasilkan begitu banyak uang sehingga mereka selalu sengaja dikelompokkan bersama dalam acara global seperti Piala Dunia.

Sementara negara-negara Associate – 98 negara di bawah 12 elit dalam struktur bertingkat kriket – telah kecewa bahwa jumlah tim yang begitu rendah akan berkompetisi di Olimpiade, secara efektif mengakhiri peluang salah satu negara mereka untuk masuk.

ForbesNegara-negara Associate Kriket Fokus Pada Kualifikasi Olimpiade, Tata Kelola Dan Model PendanaanOleh Tristan Lavalette

Kilau Olimpiade sangat penting bagi negara-negara kecil, yang berharap akan mendorong dukungan pemerintah dan perusahaan yang tak ternilai. Beberapa Associate telah menerima lebih banyak pendanaan sejak inklusi kriket di Olimpiade, tetapi yang lain berada dalam ketidakpastian dengan proses kualifikasi yang masih belum ditetapkan.

AS kemungkinan akan menjadi satu-satunya negara Associate yang tampil di Olimpiade. Namun, dalam skenario terburuk, AS – yang akan menerima tempat otomatis untuk tim pria karena menjadi tuan rumah – mungkin tidak dapat berkompetisi karena saga kriket USA yang sedang berlangsung mengancam sertifikasi Olimpiade dewan.

Ada perasaan bahwa Los Angeles adalah semacam uji coba untuk upaya kriket mendapatkan permanensi Olimpiade, tetapi – dengan kurang dari tiga tahun hingga Olimpiade 2028 dimulai – perjalanannya telah berliku-liku sejauh ini.

Source: https://www.forbes.com/sites/tristanlavalette/2025/08/25/olympic-stadium-in-spotlight-amid-american-cricket-chaos-as-2028-los-angeles-looms/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.00448-11.28%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00208+2.97%
Bitcoin
BTC$103,273.8+1.23%
Major
MAJOR$0.1+2.45%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,082.66
$103,082.66$103,082.66

+1.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,512.50
$3,512.50$3,512.50

+4.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.70
$160.70$160.70

+2.57%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2961
$2.2961$2.2961

+1.75%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$629.35
$629.35$629.35

+23.14%