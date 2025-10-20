OpenAI selaras dengan Trump sementara Anthropic melawan regulasi

BursaDEX+
Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 05:27
Saat ini, Anthropic menghadapi pertarungan ganda – satu melawan OpenAI, pesaing terbesarnya, dan satu lagi melawan administrasi Presiden Donald Trump, yang telah secara langsung menyerang kebijakan perusahaan.

Startup San Francisco ini, yang didirikan oleh kakak beradik Dario Amodei dan Daniela Amodei pada 2020 setelah mereka berpisah dari OpenAI, telah membangun seluruh identitasnya pada pembuatan AI yang lebih aman. Namun sikap tersebut kini membuatnya terjebak dalam baku tembak politik, mendapat serangan dari David Sacks, czar AI dan kripto Trump.

Sacks menuduh Anthropic bermain politik alih-alih berinovasi. Setelah Jack Clark, kepala kebijakan perusahaan, menerbitkan esai berjudul "Optimisme Teknologi dan Ketakutan yang Tepat," Sacks membalas secara online.

"Anthropic menjalankan strategi penangkapan regulasi yang canggih berdasarkan penyebaran ketakutan," tulisnya di X. Dia mengklaim perusahaan tersebut mendorong "visi Kiri tentang regulasi AI" dan mencoba mengendalikan bagaimana teknologi diatur di Amerika Serikat.

OpenAI telah menjadi salah satu mitra teknologi terdekat Trump. Pada 21 Januari, hanya sehari setelah pelantikan kedua Trump, Gedung Putih mengumumkan Stargate, usaha patungan antara OpenAI, Oracle, dan SoftBank.

Rencana tersebut melibatkan miliaran dolar untuk infrastruktur AI A.S. dan menandai kemitraan mendalam antara pemerintah dan industri. Didukung oleh Microsoft dan Nvidia, OpenAI kini memiliki valuasi mendekati $500 miliar, mengerdilkan valuasi Anthropic yang masih besar yaitu $183 miliar.

Sementara OpenAI mendominasi sisi publik AI dengan ChatGPT dan Sora, Anthropic telah menciptakan ceruknya di perusahaan dengan model Claude-nya. Tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa lebih berbeda dalam regulasi mereka.

OpenAI telah melobi untuk aturan federal yang lebih ringan, sementara Anthropic telah menjadi salah satu penentang paling vokal terhadap rencana Trump untuk memblokir pengawasan AI tingkat negara bagian.

Bentrokan semakin intensif atas proposal yang didukung Trump di dalam "Big Beautiful Bill", yang berusaha melarang negara bagian memperkenalkan regulasi AI mereka sendiri selama sepuluh tahun. Rencana tersebut kemudian dibatalkan setelah perlawanan keras dari Anthropic dan pihak lain.

Sebagai gantinya, perusahaan memberikan dukungannya pada SB 53 California, sebuah RUU yang mewajibkan transparansi AI dan pengungkapan keamanan. Dalam postingan blog pada 8 September, perusahaan menulis, "Persyaratan transparansi SB 53 akan memiliki dampak penting pada keamanan AI frontier.

Tanpanya, lab dengan model yang semakin kuat bisa menghadapi insentif yang semakin besar untuk mengurangi program keamanan dan pengungkapan mereka sendiri untuk bersaing."

Sacks dan Rabois meningkatkan tekanan politik

Sacks membantah berusaha menjatuhkan Anthropic, mengatakan dia hanya ingin A.S. memenangkan perlombaan AI melawan China. "A.S. saat ini berada dalam perlombaan AI, dan kompetisi global utama kita adalah China," kata Sacks di konferensi Dreamforce Salesforce di San Francisco. "Mereka adalah satu-satunya negara lain yang memiliki bakat, sumber daya, dan keahlian teknologi untuk pada dasarnya mengalahkan kita dalam AI."

Ketika Bloomberg mengaitkan komentarnya dengan pengawasan federal terhadap Anthropic, Sacks membalas. "Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran," katanya di X. "Hanya beberapa bulan yang lalu, Gedung Putih menyetujui aplikasi Claude dari Anthropic untuk ditawarkan ke semua cabang pemerintahan melalui GSA App Store."

Sacks juga menuduh Anthropic menggambarkan dirinya sebagai korban politik. "Strategi urusan pemerintah dan media Anthropic adalah untuk memposisikan dirinya secara konsisten sebagai musuh administrasi Trump," katanya. "Tapi jangan merengek ke media bahwa Anda sedang 'ditargetkan' ketika semua yang kami lakukan adalah mengartikulasikan ketidaksepakatan kebijakan."

Dia mengutip beberapa contoh, termasuk Dario membandingkan Trump dengan "panglima feodal" selama pemilihan 2024 dan mendukung Kamala Harris untuk presiden. Anthropic menjalankan beberapa artikel opini yang melawan moratorium AI administrasi dan strategi ekspor chip, sambil mempekerjakan beberapa mantan pejabat era Biden untuk mengelola tim kebijakannya.

Sacks mengatakan esai Clark berkontribusi pada "penyebaran ketakutan" yang merugikan startup. Clark telah menulis:

"Saat sistem AI ini menjadi lebih pintar, mereka mengembangkan tujuan yang lebih rumit. Ketika tujuan ini tidak selaras dengan preferensi manusia, mereka berperilaku aneh. Alasan lain untuk ketakutan saya adalah bahwa saya dapat melihat jalan bagi sistem ini untuk mulai merancang penerus mereka, meskipun dalam bentuk awal." Sacks menjawab bahwa jenis retorika ini "terutama bertanggung jawab atas kegilaan regulasi negara yang merusak ekosistem startup."

Anthropic mempertahankan beberapa kontrak federal, termasuk kesepakatan senilai $200 juta dengan Departemen Pertahanan dan akses berkelanjutan ke lembaga pemerintah melalui Administrasi Layanan Umum. Perusahaan ini juga meluncurkan dewan penasihat keamanan nasional untuk menyelaraskan dengan kepentingan A.S. dan bahkan menawarkan model Claude-nya kepada pengguna pemerintah hanya dengan $1 per tahun.

Menambah panasnya situasi, investor teknologi Keith Rabois, yang suaminya bekerja di administrasi Trump, bergabung dalam kritik tersebut. "Jika Anthropic benar-benar percaya pada retorika mereka tentang keamanan, mereka selalu bisa menutup perusahaan," tulis Rabois di X. "Dan melobi kemudian."

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah di depan. Tetaplah di sana dengan buletin kami.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/anthropic-openai-and-u-s-government/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

