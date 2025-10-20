Peter Schiff Memperingatkan tentang Kerugian Kripto yang Mengejutkan dengan Kejatuhan Bitcoin dan Ether yang Akan Segera Terjadi

Peter Schiff sekali lagi memprediksi bencana, memperingatkan bahwa kejatuhan bitcoin dan ether yang akan segera terjadi akan memicu kebangkrutan dan PHK, bahkan saat emas mengambil peran utama dalam gambaran terbaru tentang perhitungan keuangan. Emas Lebih Mungkin Mencapai $1 Juta Daripada Bitcoin, Kata Schiff Dengan Pandangan Suram Ekonom dan pendukung emas Peter Schiff mengintensifkan kritiknya […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/peter-schiff-warns-of-staggering-crypto-losses-with-imminent-bitcoin-and-ether-crash/