Poin Penting Investor kripto Pompliano memicu perdebatan baru setelah menyebut emas sebagai investasi yang bencana sejak 2020 dan mendukung Bitcoin (BTC) dalam postingannya di X (sebelumnya Twitter), mengundang tanggapan beragam dari komunitas investor yang lebih luas. Perdebatan Emas Vs BTC Dalam postingannya, Pompliano telah membagikan data yang menunjukkan bahwa emas telah kehilangan ... Baca selengkapnya

Pompliano Menyebut Emas 'Investasi yang Mengerikan', Memicu Perdebatan Emas Vs BTC

Oleh: Bitemycoin
2025/10/13 20:37
Poin Penting

  • Pompliano memicu perdebatan baru setelah menyebut emas sebagai investasi yang buruk dan mendukung BTC.
  • Baik BTC maupun emas mencapai harga tertinggi sepanjang masa bulan ini.
  • Emas tetap kurang volatil, tetapi narasi seputar BTC bergeser karena lembaga keuangan dan negara-negara mempertimbangkan kemungkinan BTC sebagai cadangan strategis.
  • Para ahli merekomendasikan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko.

Investor kripto Pompliano memicu perdebatan baru setelah menyebut emas sebagai investasi yang buruk sejak 2020 dan mendukung Bitcoin (BTC) dalam postingannya di X (sebelumnya Twitter), mengundang tanggapan beragam dari komunitas investor yang lebih luas. 

Perdebatan Emas Vs BTC

Dalam postingannya, Pompliano membagikan data yang menunjukkan bahwa emas telah kehilangan 84% daya belinya dibandingkan dengan aset uang terbatas seperti Bitcoin. Postingan tersebut mendapat kritik dari investor berpengalaman; menurut mereka, argumen Pompiano dibatasi oleh jangka waktu yang dipilihnya. Analis Peter Schiff bahkan menunjukkan bahwa sejak 2020, emas telah mengungguli baik real estate maupun S&P 500. Perdebatan bolak-balik ini menyebabkan pertukaran yang sengit dengan Pompliano tetap berpegang pada klaimnya dengan mengatakan bahwa BTC secara konsisten mengungguli emas dalam jangka waktu apapun. Baik emas maupun BTC telah mencapai rekor tertinggi bulan ini.

Emas Vs Emas Digital: Mana yang Kehilangan Kilaunya?

BTC mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $126K pada 6 Oktober. Lonjakan harga ini dikaitkan dengan persepsi safe-haven di tengah ketidakpastian makroekonomi yang disebabkan oleh penutupan pemerintah A.S, antisipasi pemotongan suku bunga Fed, dan sentimen 'Uptober'. Perkembangan ini dipandang sebagai peristiwa penting yang menunjukkan pergeseran dalam kerangka ekonomi global. Namun demikian, BTC gagal melanjutkan rallynya dan mengalami penurunan lebih dari 10% pada hari Sabtu setelah retorika tarif 100% presiden A.S terhadap China. Meskipun mengalami kemunduran intraday, BTC telah pulih dan diperdagangkan sekitar $114.513,07 hari ini. Dukungan institusional untuk cryptocurrency terbesar di dunia tetap solid meskipun terjadi likuidasi rekor yang dipicu oleh tekanan makro.

Emas, di sisi lain, mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $4.059,30 hari ini di tengah ketegangan perdagangan yang muncul kembali antara AS dan China. Lonjakan harga juga didorong oleh antisipasi pemotongan suku bunga Fed. Emas adalah aset fisik safe-haven yang teruji oleh waktu yang harganya telah meningkat secara konsisten dalam waktu terakhir.

Meskipun emas tetap menjadi investasi jangka panjang strategis yang jauh kurang volatil, ada pergeseran narasi yang terlihat seputar aset digital, terutama mengenai BTC. Cryptocurrency terbesar di dunia, yang baru diluncurkan pada 2009, telah masuk ke perbendaharaan perusahaan dan lembaga keuangan terkemuka, dan bahkan negara-negara mempertimbangkan untuk menambahkannya ke cadangan mereka. Menurut perkiraan Deutsche Bank, BTC akan menjadi bagian dari cadangan bank sentral pada 2030. Aset digital ini dimaksudkan untuk melindungi dari inflasi dan risiko geopolitik. Awal bulan ini, dua anggota parlemen Swedia mengajukan RUU untuk mempertimbangkan membangun cadangan Bitcoin nasional. Perkembangan ini menunjukkan perubahan narasi seputar cryptocurrency.

Pemikiran Akhir

Pasar kripto adalah pasar yang sedang berkembang di mana fluktuasi harga adalah hal yang normal, tetapi peristiwa terbaru, seperti BTC mencapai rekor tertinggi baru dan narasi safe-haven, menunjukkan bahwa ia telah terintegrasi dengan baik ke dalam kerangka ekonomi global. Komunitas investor yang lebih luas juga mengakui bahwa ia memiliki nilai simpan dan pasokannya dibatasi pada 21 juta. Meskipun demikian, investor perlu waspada terhadap sifat pasar kripto yang sangat volatil. Para ahli menyarankan portofolio yang terdiversifikasi dari berbagai kelas aset untuk mengurangi risiko di tengah masa ekonomi dan politik yang bermasalah.

