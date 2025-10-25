Porsche melaporkan penurunan 99% dalam laba operasional karena tekanan pasar menumpuk

Porsche baru saja melaporkan angka kuartal terburuknya sepanjang masa, mengkonfirmasi kerugian operasional besar sebesar €1,1 miliar ($1,2 miliar) untuk Q3, setelah mengerem sebagian rencana kendaraan listriknya dan menulis ulang strateginya di China dan Amerika Serikat.

Kerugian tersebut tidak muncul sebagai satu angka yang jelas, tetapi berasal dari berbagai pos, termasuk perubahan platform, restrukturisasi, dan kenaikan tarif. Angka-angka tersebut tersembunyi dalam hasil sembilan bulannya, di mana kerusakan tersebar luas.

Pendapatan penjualan untuk tiga kuartal pertama mencapai €26,86 miliar ($31,22 miliar), yang 6% lebih rendah dari tahun lalu. Laba operasional anjlok menjadi hanya €40 juta ($46,5 juta), penurunan 99% dari tahun lalu.

Itu berarti pengembalian penjualan (ROS), ukuran profitabilitas utama, turun dari 14,1% menjadi hampir nol 0,2%. "Hasil ini jelas jauh di bawah harapan kami," kata kepala keuangan Dr. Jochen Breckner selama presentasi pendapatan.

Porsche memangkas perkiraan dan margin tahunan

Porsche memangkas perkiraan penjualan tahunannya, kini mengharapkan €37 hingga €38 miliar, turun dari €40,1 miliar sebelumnya. Breckner mengatakan perusahaan kini menargetkan pengembalian penjualan antara 0% dan 2%, dipangkas dari sebelumnya 5%.

Panduan margin EBITDA otomotif juga turun, kini diperkirakan antara 10,5% hingga 12,5%, turun dari sebelumnya 14,5% hingga 16,5%.

Dampak terbesar berasal dari perubahan strategi kendaraan perusahaan. Bulan lalu, Porsche mengkonfirmasi bahwa mereka memperpanjang produksi mesin pembakaran internal untuk model Panamera dan Cayenne hingga tahun 2030-an. Perusahaan juga mengubah rencana powertrain untuk SUV tiga baris yang akan datang. Keputusan tersebut memiliki harga. Perusahaan memperkirakan dampak gabungan dari perubahan jajaran dan biaya lainnya akan mencapai total €3,2 miliar ($3,72 miliar) tahun ini.

Dari jumlah tersebut, €1,8 miliar ($2,09 miliar) terkait dengan pengerjaan ulang platform EV barunya.

Tarif menambah rasa sakit. Porsche mengungkapkan bahwa mereka telah menyerap €500 juta ($581,3 juta) dalam biaya terkait tarif hingga Q3. Angka tersebut bisa naik menjadi €700 juta ($813,67 juta) pada akhir tahun, menurut Breckner.

Ini mengikuti kesepakatan tarif 15% yang ditandatangani oleh UE pada awal musim panas ini. Tarif baru mulai berlaku untuk ekspor mulai 1 Agustus, dan berdampak keras pada margin Porsche.

Amerika Utara melambat, pemotongan di China semakin dalam, perubahan kepemimpinan menanti

Penjualan Amerika Utara juga menurun, tetapi perusahaan menyalahkannya pada impor yang lebih rendah setelah liburan musim panas dan inventaris yang membengkak dari akhir Q2. Sementara itu, di China, situasinya tampak lebih buruk.

Porsche menggambarkan kondisi pasar di sana sebagai "menantang," menunjuk pada permintaan barang mewah yang lebih ketat dan tekanan harga yang lebih berat. Perusahaan merespons dengan memangkas dealer, staf, dan biaya pemangku kepentingan untuk menghentikan kerugian.

Perubahan kepemimpinan juga sedang dalam perjalanan. CEO Oliver Blume, yang saat ini memegang posisi teratas di Volkswagen dan Porsche, akan mengundurkan diri sebagai CEO Porsche.

Mantan bos McLaren Michael Leiters akan mengambil alih mulai 1 Januari 2026. Saat ini, saham Porsche turun hampir 20% year-to-date.

