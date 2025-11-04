ReFi: Keuangan Regeneratif – Revolusi Kripto Hijau

DeFi adalah kata yang familiar di dunia kripto; ini mengacu pada Keuangan Terdesentralisasi. Mata uang kripto sangat bergantung pada teknologi dan daya komputasi. Konsumsi energi tahunan jaringan Bitcoin telah dibandingkan dengan seluruh negara seperti Belanda dan Argentina. Ini disebabkan oleh proses penambangan digital menggunakan mekanisme konsensus Proof-of-Work (PoW), dan meninggalkan jejak karbon yang sangat besar. ReFi atau Regenerative Finance hadir untuk membalikkan efek negatif yang dimiliki kripto terhadap lingkungan.

Bahkan sebelum kripto, dunia menghadapi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi. Keuangan tradisional sama sekali tidak membantu membawa perubahan, tetapi ReFi bisa memiliki dampak yang lebih besar pada planet ini. Ini adalah gerakan untuk membuat lingkungan kita lebih hijau dan lebih sehat bagi kita dan generasi masa depan.

Apa itu ReFi?

ReFi atau Regenerative Finance menggunakan teknologi dan fitur jaringan blockchain untuk mempromosikan keberlanjutan dan regenerasi. Dibandingkan dengan keuangan tradisional, yang didasarkan pada ekstraksi nilai, ReFi bertujuan pada regenerasi. Alih-alih menebang pohon untuk menghasilkan nilai, pohon ditokenisasi dan ditambahkan ke blockchain sebagai aset lingkungan untuk menghasilkan nilai. Ini akan mempromosikan keberlanjutan, uang yang dapat membuat perbedaan lingkungan dengan setiap transaksi.

ReFi bertujuan untuk membawa kredit karbon ke dalam blockchain, memungkinkan individu dan bisnis untuk mengimbangi emisi melalui Organisasi Otonom Terdesentralisasi (DAO). Jaringan blockchain yang aman dan transparan dapat membantu ReFi dalam melacak efek yang dimilikinya pada lingkungan dan memastikan dana digunakan sesuai janji.

Proyek ReFi Utama

ReFi tidak hanya dalam teori; itu sudah ada dan secara aktif menciptakan efek positif pada planet ini. Berikut adalah beberapa proyek tersebut:

1. Toucan Protocol

Menjembatani kredit karbon ke blockchain dengan mengubahnya menjadi token referensi Karbon (TCO2). Proyek ini bertujuan untuk membuat pasar kredit karbon, di mana kredit tersebut ditokenisasi dan diperdagangkan secara transparan. Mereka menciptakan BCT (Base Carbon Tonne), pool likuid standar untuk token karbon.

2. KlimaDAO

KlimaDAO adalah organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang dirancang untuk mendorong kenaikan harga token kredit karbon. Ini bertindak seperti mata uang cadangan karbon terdesentralisasi. Idenya adalah untuk membuat polusi mahal dan kredit karbon menguntungkan.

3. Celo

Celo adalah blockchain proof-of-stake yang netral karbon yang tersedia di perangkat mobile, bertujuan untuk membuat alat DeFi dapat diakses oleh semua orang. Jaringan ini menggunakan daya komputasi dan energi yang sangat minimal, dan jejak karbon kecil yang masih ada diimbangi melalui kemitraan dengan Climate Collective.

4. Regen Network

Jaringan ini menciptakan pasar untuk token yang merupakan dampak atau perbaikan ekologis yang terverifikasi. Ilmuwan dan ekolog menciptakan protokol yang dapat digunakan oleh petani dan pemilik lahan untuk pertanian regeneratif, reboisasi, atau praktik bermanfaat ekologis lainnya, seperti pertanian tanpa olah tanah, meningkatkan kesehatan tanah, dll. Ini diverifikasi menggunakan sarana seperti citra satelit, sensor di lapangan, dan sejenisnya untuk disediakan sebagai token yang dapat diverifikasi. Individu, investor, dan perusahaan dapat mendanai ini untuk hasil positif.

ReFi vs DeFi

Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara DeFi dan ReFi:

Regenerative Finance (ReFi) Decentralized Finance (DeFi) Terutama berfokus pada memiliki dampak positif pada lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan. Berfokus pada penyediaan platform yang efisien dan dapat diakses untuk transaksi dan dengan demikian menghasilkan keuntungan. Tujuannya adalah menggunakan teknologi blockchain dan fitur-fiturnya untuk menyelesaikan tantangan lingkungan dan menciptakan planet yang lebih baik dan lebih hijau. Tujuannya adalah membangun platform untuk meminjam, meminjamkan, dan bertransaksi tanpa perantara seperti pemerintah dan bank. Metrik utamanya adalah dampak positif yang dihasilkan (jumlah karbon yang ditarik dari atmosfer) Metrik utamanya adalah TVL atau Total Value Locked, yang seperti AUM dalam keuangan tradisional.

Bagaimana ReFi Bekerja

Ketika pabrik besar atau perusahaan memproduksi massal, mereka meninggalkan jejak karbon yang besar. Secara hukum diwajibkan untuk membatasi jejak ini, dan salah satu cara perusahaan melakukannya adalah dengan membeli kredit karbon. Satu kredit karbon setara dengan satu ton metrik ekuivalen karbon dioksida, yang dapat dibeli, dijual, atau dinonaktifkan. Jadi jika sebuah perusahaan mengeluarkan lebih banyak karbon daripada batas hukum, mereka dapat membeli kredit karbon untuk mengimbangi efeknya. Kredit karbon ini dibawa ke dalam jaringan blockchain melalui ReFi.

Metodologi untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi dampak positif pada lingkungan dibuat oleh ekolog atau ilmuwan. Aturan untuk menerbitkan kredit karbon juga akan disediakan bersama dengan ini.

Pengembang proyek akan menerapkan metodologi dan mengumpulkan data untuk pelaporan dan verifikasi, seperti yang dinyatakan.

Data yang dikumpulkan kemudian diverifikasi terhadap metodologi melalui jaringan terdesentralisasi, sama seperti bagaimana transaksi diverifikasi dalam jaringan Bitcoin. Setelah verifikasi, dampak positif diukur dan ditokenisasi.

Token-token ini kemudian terdaftar di pasar, yang menciptakan likuiditas, memungkinkan mereka untuk dibeli, dijual, atau dinonaktifkan.

Mengapa ReFi Penting

Ketika DeFi muncul, itu mengubah bagaimana orang memahami uang. Cryptocurrency adalah uang digital yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank. ReFi atau Regenerative finance bertujuan pada regenerasi lingkungan daripada ekstraksi seperti mata uang lainnya. Alih-alih persaingan dalam hal nilai, ini mempromosikan kolaborasi, dan daripada keuntungan jangka pendek, ini bertujuan pada dampak jangka panjang. ReFi memberdayakan komunitas lokal dengan memberikan insentif untuk keberlanjutan dan mempromosikan planet yang lebih hijau.

Pemikiran Akhir – ReFi

Perubahan iklim adalah nyata, dan salah satu alasan utamanya adalah emisi karbon. Dengan populasi yang meningkat dan permintaan mereka yang menyebabkan deforestasi, polusi, dan pemanasan global, sudah saatnya orang mulai memberikan perhatian pada keberlanjutan. Uang selalu bersifat ekstraktif sampai ReFi muncul. Alih-alih menebang pohon untuk keuntungan atau menghasilkan nilai, konsep kripto ini menokenisasi aset ekologis ini dan membangun nilai untuk mereka.

Cryptocurrency mengganggu pasar keuangan global, mengubah segala sesuatu tentang bagaimana orang memandang uang. ReFi memiliki potensi untuk membawa lebih banyak ke meja daripada sekadar mata uang terdesentralisasi; ini bertujuan untuk membuat dunia lebih hijau dengan membuat prosesnya lebih bermanfaat dan inklusif bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Regenerative Finance mengglobalkan keberlanjutan, memecahkan batas dan norma, membantu individu dan organisasi dalam membangun lingkungan yang lebih baik dalam model yang terverifikasi, dapat diskalakan, dan transparan. Mungkin suatu hari, ReFi akan membantu melihat pohon dan hutan sebagai lebih berharga daripada kayu dan menurunkan emisi karbon untuk planet yang lebih hijau dan lebih sehat.

