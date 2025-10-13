Pemimpin Reform UK Nigel Farage mempromosikan rencana untuk deregulasi kripto, cadangan Bitcoin

Postingan Pemimpin Reform UK Nigel Farage mempromosikan rencana deregulasi kripto, cadangan Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pemimpin Reform UK Nigel Farage naik ke panggung di DAS London pagi ini dan berjanji bahwa, jika partainya masuk pemerintahan, mereka akan mengawasi proses deregulasi di ruang kripto negara tersebut. Selama penampilannya, Farage mempromosikan "Undang-Undang Aset Kripto dan Keuangan Digital" partainya, yang diungkapkan pada Mei dan mengkritik pengelolaan sektor layanan keuangan Inggris oleh Partai Konservatif dan Partai Buruh. "Ini telah benar-benar diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya dan oleh pemerintahan ini, dan saya ingin meregenerasinya. Saya ingin membuat London kembali menjadi pusat perdagangan yang hebat dan itu termasuk ruang [kripto]," katanya kepada para hadirin. Rancangan undang-undang Reform UK mengusulkan pemotongan pajak keuntungan modal pada kripto menjadi 10%, pembentukan cadangan bitcoin di Bank of England, dan memperketat aturan terhadap penutupan rekening berdasarkan aktivitas aset digital yang sah. "Kita harus mendapatkan beban pajak yang tepat," katanya tentang rencana ekonomi Reform UK yang lebih luas, mengecam "pelarian modal, pelarian otak" ke negara lain. Janji-janji Farage muncul saat partai-partai politik utama Inggris bertarung memperebutkan arah ekonomi negara, di tengah periode pertumbuhan yang melambat dan keuangan pemerintah yang memburuk. Jajak pendapat terbaru, menurut Politico EU, menunjukkan Reform berkinerja di atas partai-partai lain, termasuk Partai Buruh yang berkuasa. Komentar tersebut juga muncul di tengah pergeseran lanskap regulasi untuk kripto di Inggris. Akhir bulan lalu, pejabat Inggris dan AS mengumumkan pembentukan satuan tugas kolaboratif baru yang dimaksudkan, sebagian, untuk menyelaraskan aturan kripto. Sementara itu, kepala Bank of England Andrew Bailey telah mendorong agar stablecoin utama diatur secara ketat di negara tersebut. Menurut Reuters, dia berkomentar pada 1 Oktober bahwa "stablecoin Inggris yang banyak digunakan harus memiliki akses ke rekening di BoE untuk memperkuat status mereka sebagai uang." Bailey telah lama... Postingan Pemimpin Reform UK Nigel Farage mempromosikan rencana deregulasi kripto, cadangan Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pemimpin Reform UK Nigel Farage naik ke panggung di DAS London pagi ini dan berjanji bahwa, jika partainya masuk pemerintahan, mereka akan mengawasi proses deregulasi di ruang kripto negara tersebut. Selama penampilannya, Farage mempromosikan "Undang-Undang Aset Kripto dan Keuangan Digital" partainya, yang diungkapkan pada Mei dan mengkritik pengelolaan sektor layanan keuangan Inggris oleh Partai Konservatif dan Partai Buruh. "Ini telah benar-benar diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya dan oleh pemerintahan ini, dan saya ingin meregenerasinya. Saya ingin membuat London kembali menjadi pusat perdagangan yang hebat dan itu termasuk ruang [kripto]," katanya kepada para hadirin. Rancangan undang-undang Reform UK mengusulkan pemotongan pajak keuntungan modal pada kripto menjadi 10%, pembentukan cadangan bitcoin di Bank of England, dan memperketat aturan terhadap penutupan rekening berdasarkan aktivitas aset digital yang sah. "Kita harus mendapatkan beban pajak yang tepat," katanya tentang rencana ekonomi Reform UK yang lebih luas, mengecam "pelarian modal, pelarian otak" ke negara lain. Janji-janji Farage muncul saat partai-partai politik utama Inggris bertarung memperebutkan arah ekonomi negara, di tengah periode pertumbuhan yang melambat dan keuangan pemerintah yang memburuk. Jajak pendapat terbaru, menurut Politico EU, menunjukkan Reform berkinerja di atas partai-partai lain, termasuk Partai Buruh yang berkuasa. Komentar tersebut juga muncul di tengah pergeseran lanskap regulasi untuk kripto di Inggris. Akhir bulan lalu, pejabat Inggris dan AS mengumumkan pembentukan satuan tugas kolaboratif baru yang dimaksudkan, sebagian, untuk menyelaraskan aturan kripto. Sementara itu, kepala Bank of England Andrew Bailey telah mendorong agar stablecoin utama diatur secara ketat di negara tersebut. Menurut Reuters, dia berkomentar pada 1 Oktober bahwa "stablecoin Inggris yang banyak digunakan harus memiliki akses ke rekening di BoE untuk memperkuat status mereka sebagai uang." Bailey telah lama...