Pemimpin Reform UK Nigel Farage mempromosikan rencana untuk deregulasi kripto, cadangan Bitcoin

Pemimpin Reform UK Nigel Farage naik ke panggung di DAS London pagi ini dan berjanji bahwa, jika partainya masuk pemerintahan, mereka akan mengawasi proses deregulasi di ruang kripto negara tersebut.
Selama penampilannya, Farage mempromosikan "RUU Aset Kripto dan Keuangan Digital" partainya, yang diungkapkan pada Mei dan mengkritik pengelolaan sektor layanan keuangan Inggris oleh Partai Konservatif dan Partai Buruh.
"Ini telah benar-benar diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya dan oleh pemerintahan ini, dan saya ingin meregenerasinya. Saya ingin membuat London kembali menjadi pusat perdagangan yang hebat dan itu termasuk ruang [kripto]," katanya kepada para hadirin.
Draf RUU Reform UK mengusulkan pemotongan pajak keuntungan modal pada kripto menjadi 10%, pembentukan cadangan bitcoin di Bank of England, dan pengetatan aturan terhadap penutupan akun berdasarkan aktivitas aset digital yang sah.
"Kita harus mendapatkan beban pajak yang tepat," katanya tentang rencana ekonomi Reform UK yang lebih luas, mengecam "pelarian modal, pelarian otak" ke negara-negara lain.
Janji-janji Farage muncul saat partai-partai politik utama Inggris bertarung memperebutkan arah ekonomi negara, di tengah periode pertumbuhan yang melambat dan keuangan pemerintah yang memburuk. Jajak pendapat terbaru, menurut Politico EU, menunjukkan Reform berkinerja di atas partai-partai lain, termasuk Partai Buruh yang berkuasa.
Komentar tersebut juga muncul di tengah pergeseran lanskap regulasi untuk kripto di Inggris. Akhir bulan lalu, pejabat Inggris dan AS mengumumkan pembentukan satuan tugas kolaboratif baru yang dimaksudkan, sebagian, untuk menyelaraskan aturan kripto.
Sementara itu, kepala Bank of England Andrew Bailey telah mendorong agar stablecoin utama diatur secara ketat di negara tersebut. Menurut Reuters, dia menyatakan pada 1 Oktober bahwa "stablecoin Inggris yang banyak digunakan harus memiliki akses ke akun di BoE untuk memperkuat status mereka sebagai uang." Bailey telah lama berpendapat bahwa regulator harus memantau secara ketat dan menegakkan aturan seputar stablecoin.
Ini adalah berita yang sedang berkembang.
Artikel ini dibuat dengan bantuan AI dan ditinjau oleh editor Michael McSweeney sebelum publikasi.
Dapatkan berita di kotak masuk Anda. Jelajahi newsletter Blockworks:
Sumber: https://blockworks.co/news/nigel-farage-deregulation-bitcoin