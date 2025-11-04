Ripple Mengumumkan Akuisisi Besar Lainnya

Perusahaan blockchain enterprise Ripple telah mengumumkan akuisisi perusahaan infrastruktur dompet dan kustodi aset digital Palisade.
Langkah terbaru ini dimaksudkan untuk meningkatkan bisnis kustodi Ripple, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2024.
Paladise mengkhususkan diri dalam penerapan dompet dengan cepat dalam skala besar dengan dukungan multi-chain. Yang perlu dicatat, perusahaan ini sudah terintegrasi dengan XRP Ledger.
"Platform wallet-as-a-service kami akan membantu menggerakkan infrastruktur kustodi dan pembayaran generasi berikutnya dari Ripple, membawa teknologi kami ke bisnis di seluruh dunia. Tim yang sama, sekarang dalam skala enterprise," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pengumuman.
Gelombang akuisisi Ripple
Ripple, yang terutama dikenal karena hubungannya dengan cryptocurrency XRP, kini telah mengeluarkan lebih dari $4 miliar untuk serangkaian akuisisi dan investasi.
Baru-baru ini, perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk membeli perusahaan manajemen perbendaharaan GTreasury seharga $1 miliar.
Awal tahun ini, Ripple juga membeli prime brokerage Hidden Road, yang telah diubah namanya menjadi "Ripple Prime," dan platform pembayaran stablecoin Rail.
Sumber: https://u.today/ripple-announces-yet-another-major-acquisition