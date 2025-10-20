CTO Ripple Mengklarifikasi Rumor Manipulasi yang Mungkin Terjadi Seputar UNL Pada XRP Ledger

Chief Technology Officer (CTO) Ripple David Schwartz telah mengklarifikasi kekhawatiran tentang potensi manipulasi oleh Ripple pada XRP Ledger (XRPL). Hal ini muncul ketika seorang pengguna menunjukkan bahwa perusahaan kripto tersebut mengendalikan sebagian besar Unique Node Lists (UNLs), dan pengguna tidak benar-benar memiliki pilihan untuk mengubahnya.

CTO Ripple Mengklarifikasi Kekhawatiran Manipulasi Terkait XRP Ledger

Dalam postingan X, CTO Ripple menyatakan bahwa UNL mempengaruhi cara jaringan membuat kemajuan dan dompet hanya mengamati hal tersebut. Dia juga menunjukkan bahwa manipulasi dari Ripple hampir tidak mungkin, karena XRP Ledger berhenti jika node tidak setuju dengan validator pada Unique Node Lists.

Schwartz menanggapi seorang pengguna yang bertanya dompet XRP-GUI publik mana yang memungkinkan pemegang XRP untuk mengubah validator yang dapat mereka percayai di luar UNL yang disediakan oleh Ripple. Pengguna tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa tidak ada dompet GUI yang dia unduh memberikan pilihan untuk mengubah validator tepercaya.

Dia menambahkan bahwa satu-satunya cara yang dia temukan untuk menerapkan netralitas XRP Ledger adalah dengan menjalankan node/validator sendiri dan memodifikasi file konfigurasi. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana netralitas dapat dicapai jika pengguna rata-rata tidak dapat mengubah validator yang mereka gunakan. Pengguna juga mencatat bagaimana tidak ada yang menghentikan Ripple dari memanipulasi jaringan jika 99% pemegang XRP bergantung pada UNL yang diterbitkan perusahaan kripto tersebut.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh CTO, node masih harus setuju untuk menggunakan validator ini sebelum transaksi dapat diproses kecuali jaringan berhenti. Sementara itu, Ripple bukan satu-satunya yang menerbitkan UNL, karena XRP Ledger Foundation juga menerbitkan daftar validator yang dapat dipilih oleh node/server.

Validator XRPL Berbagi Pandangan

Dalam postingan X, validator XRP Ledger Vet mencatat bahwa UNL hanya masuk akal dalam konteks node, server/komputer yang membentuk jaringan, seperti Bitcoin dan Ethereum. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang yang hanya memiliki akun di XRPL tidak dapat memilih UNL, karena mereka akan membutuhkan node untuk melakukan itu.

Dia menambahkan bahwa hanya operator node yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam tata kelola protokol apa pun. Vet merujuk pada fakta bahwa node sama seperti penambang atau staker dalam jaringan proof-of-work atau proof-of-stake, yang merupakan satu-satunya yang mempengaruhi keputusan jaringan dan bukan para pemegang.

Namun, perkembangan ini kembali menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana desentralisasi XRP Ledger, mengingat Ripple menerbitkan sebagian besar UNL. Meskipun node dapat memilih validator mereka, pilihan masih diyakini terbatas karena mereka harus memilih dari validator yang diusulkan oleh Ripple atau XRP Ledger Foundation.

Pada saat penulisan, harga XRP diperdagangkan sekitar $2,44, naik lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.