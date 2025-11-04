Ripple Meluncurkan Prime Brokerage Aset Digital A.S. untuk Klien Institusional

Ripple, perusahaan terkemuka yang mengembangkan dan mengoperasikan jaringan pembayaran global, telah mengumumkan pengenalan layanan pialang utama aset digital spot di Amerika Serikat. Peluncuran ini memungkinkan klien institusional untuk melaksanakan transaksi spot over-the-counter (OTC) dalam aset digital utama, termasuk XRP dan stablecoin Ripple, RLUSD. Langkah ini merupakan tanda peningkatan partisipasi Ripple dalam keuangan institusional dan upaya untuk menghubungkan pasar tradisional dan digital. Ripple Prime memulai terobosan di AS hari ini dengan peluncuran kemampuan pialang utama spot aset digital – memungkinkan klien untuk melaksanakan transaksi spot OTC di berbagai aset digital dan stablecoin terkemuka, termasuk $XRP dan $RLUSD. https://t.co/zTYb4MrPX4— Ripple (@Ripple) 3 November 2025 Ini akan berkembang setelah Ripple mengakuisisi perusahaan pialang utama multi-aset, Hidden Road, pada Oktober 2025. Ripple telah menggabungkan lisensi dan infrastruktur Hidden Road ke dalam Ripple Prime untuk menyediakan sistem pialang one-stop. Layanan baru ini akan membuka berbagai pasar untuk institusi, seperti valuta asing, derivatif, swap, dan pendapatan tetap. Fitur dan Kemampuan Ripple Prime Penawaran Ripple Prime di A.S. memungkinkan klien institusional untuk melakukan transaksi spot OTC di beberapa aset digital. Platform ini memungkinkan cross-margining antara kepemilikan spot dan produk lain seperti swap OTC dan futures CME, serta opsi. Fitur ini meningkatkan efisiensi modal dan menyederhanakan manajemen aset untuk perusahaan perdagangan dan investor institusional. Menurut Michael Higgins, CEO Internasional Ripple Prime, eksekusi spot OTC baru melengkapi rangkaian layanan derivatif yang sudah ada dari Ripple. Dia menyatakan bahwa penawaran yang diperluas memposisikan Ripple Prime untuk memberikan solusi komprehensif yang disesuaikan dengan strategi institusi A.S. Pialang ini bertujuan untuk mendukung klien yang mencari fleksibilitas dan integrasi yang lebih besar dalam operasi perdagangan mereka. Ekosistem Bisnis Ripple yang Lebih Luas Model bisnis Ripple meluas melampaui layanan pialang utama. Perusahaan ini mengoperasikan Ripple Payments, yang menggunakan teknologi blockchain untuk merampingkan transaksi lintas batas dengan meningkatkan transparansi dan kecepatan. Ripple Custody menyediakan solusi penyimpanan dan pengelolaan yang aman untuk aset digital, mengatasi permintaan yang berkembang untuk custody tingkat institusional yang diregulasi. Ekosistem Ripple juga mencakup RLUSD, stablecoin yang didukung dolar A.S., dan XRP, cryptocurrency aslinya. Kedua aset tersebut digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi di seluruh solusi keuangan Ripple. Dengan peluncuran Ripple Prime di A.S., Ripple memperkuat komitmennya untuk menggabungkan keuangan tradisional dengan inovasi blockchain dalam lingkungan yang diregulasi. Ini akan berkembang setelah Ripple mengakuisisi perusahaan pialang utama multi-aset, Hidden Road, pada Oktober 2025. Ripple telah menggabungkan lisensi dan infrastruktur Hidden Road ke dalam Ripple Prime untuk menyediakan sistem pialang one-stop. Layanan baru ini akan membuka berbagai pasar untuk institusi, seperti valuta asing, derivatif, swap, dan pendapatan tetap. Fitur dan Kemampuan Ripple Prime Penawaran Ripple Prime di A.S. memungkinkan klien institusional untuk melakukan transaksi spot OTC di beberapa aset digital. Fitur ini meningkatkan efisiensi modal dan menyederhanakan manajemen aset untuk perusahaan perdagangan dan investor institusional. Menurut Michael Higgins, CEO Internasional Ripple Prime, eksekusi spot OTC baru melengkapi rangkaian layanan derivatif yang sudah ada dari Ripple. Dia menyatakan bahwa penawaran yang diperluas memposisikan Ripple Prime untuk memberikan solusi komprehensif yang disesuaikan dengan strategi institusi A.S. Pialang ini bertujuan untuk mendukung klien yang mencari fleksibilitas dan integrasi yang lebih besar dalam operasi perdagangan mereka. Ekosistem Bisnis Ripple yang Lebih Luas Model bisnis Ripple meluas melampaui layanan pialang utama. Perusahaan ini mengoperasikan Ripple Payments, yang menggunakan teknologi blockchain untuk merampingkan transaksi lintas batas dengan meningkatkan transparansi dan kecepatan. Ripple Custody menyediakan solusi penyimpanan dan pengelolaan yang aman untuk aset digital, mengatasi permintaan yang berkembang untuk custody tingkat institusional yang diregulasi. Ekosistem Ripple juga mencakup RLUSD, stablecoin yang didukung dolar A.S., dan XRP, cryptocurrency aslinya. Kedua aset tersebut digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi di seluruh solusi keuangan Ripple. Dengan peluncuran Ripple Prime di A.S., Ripple memperkuat komitmennya untuk menggabungkan keuangan tradisional dengan inovasi blockchain dalam lingkungan yang diregulasi.