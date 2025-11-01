Harga Ripple berisiko jatuh $2 saat peluncuran XRP ETF mendekat

Harga Ripple tetap berada di ujung tanduk dan membentuk setidaknya dua pola berisiko yang menunjukkan kemungkinan crash meskipun ada harapan baru bahwa ETF spot XRP akan segera diluncurkan.

Ringkasan Harga Ripple telah membentuk pola death cross pada grafik harian.

Ripple juga membentuk pola break-and-retest dengan menyentuh sisi bawah segitiga menurun.

Pola-pola ini menunjukkan kemungkinan crash ketika persetujuan ETF XRP terjadi.

ETF XRP semakin mendekati peluncurannya

Token Ripple (XRP) diperdagangkan pada support penting di level $2,50, turun lebih dari 30% dari titik tertingginya tahun ini. Penurunan ini bertepatan dengan kelemahan yang sedang berlangsung di pasar kripto.

Pergerakan harga XRP yang sedang berlangsung ini terjadi saat tanggal persetujuan exchange-traded funds semakin dekat.

Salah satu tanda bahwa dana-dana ini akan segera disetujui adalah Bitwise memperbarui pengajuan mereka pada hari Jumat untuk memasukkan pencatatan di NYSE dan biayanya, yang akan menjadi 0,34%. Menurut Eric Balchunas dari Bloomberg, ini biasanya merupakan tahap terakhir sebelum ETF mulai diperdagangkan.

Tanda lain bahwa SEC akan memberikan persetujuan untuk ETF spot XRP adalah bahwa mereka telah mengizinkan dana altcoin spot lainnya. ETF Litecoin yang baru diluncurkan telah memiliki arus masuk lebih dari $700 ribu, sementara dana HBAR memiliki $44,39 juta.

ETF Solana mendekati arus masuk $200 juta, menjadikannya peluncuran paling sukses. Mereka memegang lebih dari $502 juta dalam aset, setara dengan 0,49% dari kapitalisasi pasar.

ETF XRP kemungkinan akan memiliki arus masuk yang lebih tinggi daripada Solana. Salah satu tandanya adalah ETF REX-Osprey XRP yang baru diluncurkan, dengan rasio biaya 0,75%, telah memperoleh lebih dari $110 juta dalam aset pada bulan pertamanya. Selain itu, analis JPMorgan memperkirakan bahwa ETF XRP akan memiliki arus masuk lebih dari $8 miliar pada tahun pertama.

Secara teori, persetujuan ETF Ripple seharusnya mendorong harga token karena akan membawa uang baru ke XRP. Namun, dalam jangka pendek, token tersebut mungkin turun karena investor menjual berita, seperti yang kita lihat dengan Solana dan Hedera.

Analisis teknikal harga Ripple

Grafik harian menunjukkan bahwa harga XRP telah turun dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan ini dimulai setelah melompat ke rekor tertinggi $3,66 pada Agustus dan semakin intensif pada Oktober.

Token tersebut membentuk pola death cross pada 18 Oktober ketika Weighted Moving Average 200 hari dan 50 hari saling bersilangan. Token ini juga bergerak di bawah support kunci di $2,70 pada 11 Oktober. Ini adalah level penting karena merupakan sisi bawah dari pola segitiga menurun.

Yang paling penting, koin tersebut pulih dan menguji kembali harga ini minggu lalu, menyelesaikan pola break-and-retest. Oleh karena itu, kombinasi dari pola death cross, segitiga menurun, dan pola break-and-retest menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut, berpotensi hingga $2.