Ripple Prime Mengungkapkan Perantara Spot OTC: Apa Artinya Bagi Investor AS?

Menargetkan selera yang berkembang di kalangan investor AS untuk solusi cryptocurrency baru, perusahaan pembayaran blockchain Ripple mengumumkan peluncuran kemampuan prime brokerage aset digital spot untuk pasar Amerika pada Senin pagi.

Penawaran baru ini memungkinkan klien institusional berbasis AS untuk melaksanakan transaksi spot over-the-counter (OTC) di berbagai aset digital—termasuk XRP dan cryptocurrency yang dipatok dengan dolar milik perusahaan, RLUSD.

Layanan Broker Ripple Baru Untuk Institusi AS

Menurut pengumuman Ripple, peluncuran ini mengikuti akuisisi Hidden Road. Dengan menggabungkan lisensi regulasinya dengan kemampuan Hidden Road, Ripple telah menciptakan Ripple Prime, yang menyediakan institusi dengan akses mulus ke foreign exchange (FX), aset digital, derivatif, swap, dan produk pendapatan tetap.

Akuisisi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memfasilitasi adopsi institusional aset digital, terutama mengingat lingkungan regulasi yang lebih menguntungkan di bawah administrasi Trump baru-baru ini.

Selain itu, RLUSD telah memperoleh kepatuhan regulasi di bawah undang-undang stablecoin yang baru diberlakukan yang dikenal sebagai GENIUS Act, yang telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Trump awal tahun ini.

Kepatuhan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan institusional dan lebih mengintegrasikan RLUSD ke dalam operasi keuangan tradisional. Michael Higgins, CEO Internasional Ripple Prime, berkomentar tentang peluncuran tersebut, menyatakan:

Dengan fitur baru ini, klien AS Ripple Prime sekarang dapat melakukan cross-margin transaksi spot OTC dan kepemilikan mereka bersama dengan portofolio aset digital yang lebih luas, termasuk swap OTC dan futures dan opsi Chicago-Mercantile Exchange (CME).

Selain perkembangan ini, Ripple secara aktif mengejar persetujuan untuk lisensi piagam bank nasional di Amerika Serikat. Inisiatif ini menempatkan Ripple bersama perusahaan lain, seperti Circle (CRCL), Coinbase (COIN), Sony Bank, Paxos, dan Crypto.com (CRO).

ETF Spot XRP Diharapkan Segera Hadir

Di bidang exchange-traded fund (ETF), pakar pasar Nate Geraci, co-founder dari ETF Institute, telah memperkirakan di situs media sosial X (sebelumnya Twitter) peluncuran ETF spot XRP pertama dalam dua minggu ke depan.

Ini muncul setelah periode litigasi lima tahun antara SEC dan Ripple, yang berakhir hanya tiga bulan lalu. Geraci percaya bahwa pengenalan ETF spot XRP bisa menandakan titik balik besar, yang berpotensi menandai berakhirnya sikap regulasi anti-crypto sebelumnya.

Terutama, delapan ETF XRP kini telah terdaftar dengan Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), menunjukkan bahwa dana-dana ini telah memasuki pipeline operasional DTCC dan sedang aktif diproses untuk potensi perdagangan.

Saat penulisan, XRP diperdagangkan pada $2,41, mewakili penurunan 4,5% dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 8% dalam kerangka waktu mingguan.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com