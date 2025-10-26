Rumble, Tether Bermitra untuk Fitur Tipping Bitcoin pada Desember

- Tether dan Rumble akan meluncurkan fitur tip Bitcoin pada Desember.
- Tether menginvestasikan $775 juta di Rumble.
- Rumble memegang 25 juta USD dalam Bitcoin.
Rumble bermitra dengan Tether untuk memperkenalkan fitur tip Bitcoin bagi kreator, yang akan diluncurkan pada Desember, diumumkan di Forum Plan B oleh CEO Chris Pavlovski dan Paolo Ardoino.
Inisiatif ini meningkatkan monetisasi kreator melalui keuangan terdesentralisasi, berpotensi mempengaruhi basis pengguna Rumble dan menunjukkan utilitas Bitcoin dalam platform konten mainstream.
Investasi $775 Juta Tether untuk Merevolusi Monetisasi
Rumble dan Tether telah bermitra untuk memperkenalkan tip Bitcoin, dengan peluncuran yang direncanakan pada Desember. Chris Pavlovski (Rumble) dan Paolo Ardoino (Tether) mengumumkan proyek tersebut secara publik, menekankan perannya dalam meningkatkan monetisasi kreator terdesentralisasi. Implementasi ini mengikuti investasi ekuitas Tether sebesar $775 juta USD di Rumble, menggambarkan kolaborasi yang kuat.
Fitur tip Bitcoin, didukung oleh peningkatan infrastruktur Tether, menyoroti pergeseran signifikan menuju sistem keuangan terdesentralisasi bagi kreator konten. Langkah ini dapat meningkatkan kedaulatan finansial dan meminimalkan risiko dikeluarkan dari sistem perbankan karena pendapat.
Pengamat pasar mencatat potensi pergeseran dengan peningkatan perhatian terhadap monetisasi cryptocurrency. Pernyataan resmi menekankan keselarasan fitur dengan tujuan monetisasi konten. Paolo Ardoino, CEO Tether, menyatakan, "Kami dapat menemukan kasus penggunaan untuk Bitcoin dan stablecoin yang benar-benar akan memberdayakan kreator dan memberi mereka keamanan agar tidak dikeluarkan dari sistem perbankan karena pendapat mereka."
Harga Bitcoin dan Dampaknya pada Ekonomi Kreator
Tahukah Anda? Fitur tip Bitcoin yang direncanakan oleh Rumble mengingatkan pada inisiatif Twitter tahun 2021, yang melihat peningkatan moderat dalam mikrotransaksi Bitcoin, menunjukkan potensi untuk pergeseran kecil dalam integrasi kripto.
Seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) dinilai pada $111.677,49, dengan kapitalisasi pasar sebesar 2,23 triliun USD dan dominasi 59,06%. Selama 90 hari terakhir, BTC telah menunjukkan penurunan 6,16%, meskipun angka volume perdagangan cukup besar.Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 19:30 UTC pada 25 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap
Penelitian Coincu menyoroti bahwa kolaborasi ini mungkin membuka jalan untuk peningkatan adopsi metode pembayaran terdesentralisasi. Secara historis, kemajuan seperti ini menarik perhatian regulasi, namun komitmen Tether untuk memberdayakan kreator dapat mengarah pada kemajuan teknologi dalam ekosistem Web3.
