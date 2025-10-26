Rumble untuk Mengintegrasikan Tip Bitcoin untuk 51 Juta Pengguna

- Rumble mengumumkan tips Bitcoin untuk 51 juta pengguna dengan Tether.
- Fitur dijadwalkan untuk peluncuran penuh pada Desember 2025.
- Inisiatif ini menyoroti penerimaan kripto yang semakin berkembang dalam konten digital.
Platform berbagi video Rumble berencana memperkenalkan fitur tip Bitcoin untuk 51 juta penggunanya pada pertengahan Desember, seperti yang diumumkan pada konferensi Plan ₿ di Lugano, Swiss.
Inisiatif ini, dalam kemitraan dengan Tether, meningkatkan opsi monetisasi kreator dan menyoroti integrasi cryptocurrency dalam platform digital mainstream.
Fitur Tip Bitcoin Rumble: Meningkatkan Monetisasi Kreator
Fitur tip Bitcoin Rumble, yang dikembangkan bersama Tether, memungkinkan tip BTC langsung melalui dompet dalam aplikasi. Hal ini diumumkan pada konferensi Plan ₿ di Lugano, Swiss, dan saat ini sedang dalam tahap pengujian. "Saat ini, kami berada dalam fase pengujian [tetapi] kami akan mulai meluncurkannya bersama Tether dalam beberapa minggu mendatang," kata Chris Pavlovski, CEO Rumble.
Fitur baru ini bertujuan meningkatkan opsi pendapatan kreator dan mempromosikan penggunaan Bitcoin di platform mainstream. Ini mencerminkan tren yang lebih luas dari platform konten digital yang mengintegrasikan pembayaran cryptocurrency.
Pengumuman CEO Chris Pavlovski pada konferensi Lugano menyoroti dukungan kuat dari komunitas. Paolo Ardoino, CEO Tether, menegaskan kembali bagaimana Bitcoin dapat memberdayakan kreator secara global.
Adopsi Bitcoin Tumbuh dengan Inisiatif Baru Rumble
Tahukah Anda? Peluncuran fitur tip BTC Rumble mencerminkan tren yang berkembang di mana platform seperti Twitter telah mencoba tip kripto, menandakan adopsi yang meningkat. Ini bisa menjadi salah satu implementasi terbesar jika semua pengguna terlibat.
Per 25 Oktober 2025, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $111.364,05 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,22 triliun, mendominasi 59,12% pasar. Aktivitas terbaru menunjukkan pertumbuhan kecil dengan peningkatan 24 jam sebesar 1,04%, menurut CoinMarketCap. Data ini menempatkan BTC sebagai poros dalam keuangan digital.Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 18:02 UTC pada 25 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap
Inisiatif Rumble mencerminkan pergeseran menuju integrasi cryptocurrency dalam media digital. Potensi pertumbuhan dan peningkatan adopsi Bitcoin dapat mempengaruhi pasar yang lebih luas dan sistem keuangan, menurut wawasan Coincu.
|DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Sumber: https://coincu.com/news/rumble-bitcoin-tipping-launch/