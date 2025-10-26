Rumble akan Meluncurkan Fitur Tip Bitcoin untuk 51 Juta Pengguna pada Desember

Platform video Rumble (RUM) berencana meluncurkan fitur tip bitcoin untuk 51 juta pengguna bulanannya pada pertengahan Desember, memperluas cara kreator dapat menghasilkan pendapatan langsung dari audiens mereka.
Fitur baru ini, yang dikembangkan bekerja sama dengan Tether, memungkinkan penonton mengirim tip BTC melalui dompet digital yang terintegrasi dalam aplikasi. Hal ini diumumkan selama Forum Plan ₿ di Lugano, Swiss.
Perusahaan mengatakan masih menguji sistem tersebut. Tip BTC pertama dikirim kepada kreator konten Kanada David Freiheit.
Loading…
Penerbit stablecoin terkemuka Tether telah menginvestasikan $775 juta di Rumble dan mendukung perusahaan tersebut. Mereka berencana memanfaatkan platform berbagi video ini untuk mendorong stablecoin USAT yang sesuai dengan regulasi AS kepada 100 juta warga Amerika.
Rumble juga telah mengadopsi strategi perbendaharaan bitcoin. Perusahaan tersebut sejauh ini telah mengakumulasi 211 BTC, menurut data Bitcointreasuries.
Source: https://www.coindesk.com/business/2025/10/25/rumble-to-roll-out-bitcoin-tipping-for-51m-users-in-december