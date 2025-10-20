S&P 500 Dan Emas Sekarang Dapat Diperdagangkan Dalam Satuan Bitcoin

Dalam perkembangan signifikan bagi pasar keuangan global, Roxom telah meluncurkan futures perpetual berdenominasi Bitcoin, memungkinkan trader untuk membandingkan dan memperdagangkan aset utama seperti S&P 500 dan Emas secara langsung dalam satuan Bitcoin. Inovasi ini menandai pertama kalinya aset tradisional, yang secara historis dihargai dalam dolar, dapat diukur terhadap Bitcoin sebagai unit akuntansi.

Peluncuran ini terjadi pada saat tren de-dolarisasi semakin cepat secara global, dengan bank-bank sentral mendiversifikasi cadangan dan negara-negara BRICS semakin banyak menyelesaikan perdagangan di luar sistem dolar AS. Menurut BitcoinTreasuries.net, perusahaan publik, ETF, dan entitas kedaulatan kini memegang lebih dari $150 miliar dalam Bitcoin, mewakili peningkatan 400% tahun-ke-tahun.

"Selama beberapa dekade, pasar telah dihargai dalam mata uang yang dibentuk oleh kebijakan moneter dan politik. Dengan memperkenalkan tolok ukur berdenominasi Bitcoin, kami menciptakan standar referensi yang netral, transparan, dan global. Peluncuran ini adalah fondasi untuk era keuangan baru," kata Borja Martel Seward, Co-founder Roxom.

Pengenalan futures berdenominasi Bitcoin mewakili pergeseran struktural dalam keuangan global, berpotensi mempercepat evolusi Bitcoin dari mata uang digital menjadi penyimpan nilai, dan sekarang menjadi lapisan dasar untuk pasar modal global. Platform Roxom beroperasi 24/7, memperkenalkan struktur pasar yang lebih mudah diakses dan efisien yang menjembatani keuangan tradisional dengan ekosistem Bitcoin.

Sebagai Bursa Pasar Modal pertama yang dibangun untuk dunia berdenominasi Bitcoin, Roxom bertujuan menyediakan infrastruktur institusional yang diregulasi yang mengubah Bitcoin dari aset cadangan menjadi unit kepercayaan dan stabilitas jangka panjang. Misi perusahaan berfokus pada menghubungkan Bitcoin dan keuangan tradisional melalui pasar yang aman, kredibel, dan transparan.

Kemampuan untuk memperdagangkan tolok ukur pasar utama secara langsung dalam satuan Bitcoin dapat memberikan peluang baru untuk diversifikasi portofolio dan manajemen risiko.

Yang perlu dicatat, baik Emas maupun S&P 500 telah menurun ketika dihargai dalam satuan Bitcoin selama tahun lalu. Sementara Emas telah mencapai tinggi nominal baru dalam satuan USD, nilainya relatif terhadap Bitcoin telah turun sekitar 45% sejak Januari 2024.

Demikian pula, S&P 500 telah menunjukkan kelemahan ketika diukur dalam satuan Bitcoin, meskipun mencapai tinggi nominal USD. Indeks ini sekarang diperdagangkan pada sekitar 0,078 BTC per unit, turun dari 0,12 BTC pada awal 2024, mewakili penurunan sekitar 35% dalam satuan Bitcoin. Perbedaan ini menunjukkan pergeseran yang berkembang dalam dinamika pasar, di mana aset safe-haven tradisional dan pasar ekuitas berkinerja lebih rendah dibandingkan Bitcoin sebagai penyimpan kekayaan dan unit akuntansi.

Seiring adopsi institusional Bitcoin terus bertumbuh, platform Roxom menyediakan jembatan penting antara pasar keuangan konvensional dan sistem keuangan berbasis Bitcoin yang sedang berkembang. Integrasi ini dapat membantu memfasilitasi adopsi Bitcoin yang lebih luas sebagai unit akuntansi standar dalam keuangan global, menandai tonggak penting dalam evolusi institusional aset tersebut.