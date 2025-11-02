Samsung Memperkenalkan Pabrik Chip Ambisius Berbasis AI Menggunakan Platform Nvidia Omniverse

TLDRs;

Samsung bermitra dengan Nvidia untuk membangun pabrik chip bertenaga AI menggunakan lebih dari 50.000 GPU Nvidia.

Fasilitas ini akan menggunakan Nvidia Omniverse untuk menciptakan digital twin yang mengoptimalkan produksi semikonduktor secara real-time.

Samsung melaporkan peningkatan 20x dalam kinerja litografi melalui pustaka komputasi Nvidia.

Perusahaan berencana memperluas sistem manufaktur AI secara global, mengintegrasikan operasi robotika dan perangkat mobile.

Samsung Electronics telah mengumumkan rencana untuk membangun salah satu pabrik chip bertenaga AI paling canggih di dunia bekerja sama dengan Nvidia.

Proyek ambisius ini bertujuan untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan di seluruh operasi manufaktur global Samsung, menandai langkah penting dalam transformasi digital perusahaan.

Inti dari inisiatif ini adalah platform Nvidia Omniverse, lingkungan simulasi dan kolaborasi 3D yang memungkinkan "digital twin" dari pabrik fisik. Samsung akan menggunakan lebih dari 50.000 GPU Nvidia untuk menjalankan simulasi ini dan mendukung analisis data real-time di seluruh lini produksi semikonduktor, robotika, dan perangkat mobile.

Upaya skala besar ini berusaha menghubungkan setiap tahap produksi semikonduktor, desain, proses, peralatan, dan kontrol kualitas, menjadi sistem terpadu berbasis AI yang mampu mengoptimalkan kinerja dan memprediksi masalah sebelum terjadi.

50.000 GPU untuk Mendorong Produksi Cerdas

Menurut Samsung, megafactory AI baru ini akan menghubungkan dan mengotomatisasi beberapa lapisan proses pembuatan chip. Dengan menggunakan infrastruktur GPU Nvidia yang kuat, insinyur Samsung akan mendapatkan kemampuan untuk menjalankan simulasi kompleks, mengidentifikasi kemacetan potensial, dan meningkatkan hasil secara real-time.

Salah satu aplikasi unggulan adalah dalam litografi komputasi, proses yang menentukan bagaimana pola mikroskopis dicetak pada wafer silikon. Memanfaatkan pustaka komputasi khusus Nvidia, Samsung melaporkan peningkatan 20x dalam tahapan tertentu simulasi litografi. Peningkatan kinerja ini dapat memperpendek siklus desain chip dan meningkatkan presisi produksi, dua faktor penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif Samsung terhadap TSMC dan Intel.

Fasilitas baru ini juga akan berfungsi sebagai tempat uji untuk chip memori bandwidth tinggi HBM4 generasi berikutnya, yang sedang dikembangkan bersama oleh Samsung dengan Nvidia untuk memenuhi tuntutan komputasi AI yang terus meningkat.

Digital Twin Membawa Presisi Virtual ke Realitas

Penerapan digital twin oleh Samsung, replika virtual dari pabrik manufakturnya, adalah fitur yang mendefinisikan proyek ini. Twin ini akan memungkinkan insinyur untuk menguji dan mengoptimalkan sistem produksi secara virtual sebelum menerapkan perubahan di dunia fisik, meminimalkan waktu henti yang mahal dan keausan peralatan.

Di luar pembuatan chip, Samsung berencana menerapkan teknologi digital twin ke lini perakitan robotika dan perangkat mobile, meningkatkan koordinasi antara sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan menghubungkan lingkungan virtual bertenaga AI ini dengan data dunia nyata dari sensor dan kamera, Samsung dapat memprediksi kebutuhan pemeliharaan, mengurangi cacat, dan meningkatkan efisiensi energi.

Perusahaan berharap dapat menerapkan sistem terintegrasi AI serupa di seluruh pusat manufakturnya di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan pasar utama lainnya.

Kemitraan yang Lebih Luas dengan Nvidia

Kolaborasi Samsung dengan Nvidia melampaui perangkat keras. Kedua perusahaan sedang mengeksplorasi alat otomatisasi desain yang dipercepat GPU dan teknologi jaringan berbasis AI yang dapat mendefinisikan ulang bagaimana pabrik berkomunikasi dan belajar satu sama lain.

Namun, para ahli industri mencatat bahwa penskalaan infrastruktur AI seperti itu menimbulkan tantangan. Logistik pendinginan, pasokan daya, dan pengelolaan 50.000 GPU di lingkungan manufaktur sangat besar. Selain itu, implementasi digital twin pada skala global sebagian besar belum terbukti, dengan bahkan pengguna utama seperti BMW dan Schaeffler masih dalam fase awal.

