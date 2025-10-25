BursaDEX+
Dompet Bitcoin Era Satoshi Bangkit Setelah 14 Tahun, Memindahkan 150 BTC Senilai $16,56 Juta

Oleh: Bitemycoin
2025/10/25 12:32
Poin-Poin Penting:

  • Dompet Bitcoin era Satoshi, yang menyimpan hampir 4.000 koin, telah diaktifkan setelah tidak aktif selama 14 tahun. Data on-chain menunjukkan bahwa whale tersebut menambang total 7.850 BTC antara 2009 dan 2011.
  • Whale yang tidak dikenal tersebut mentransfer 150 BTC ke alamat lain dalam satu transaksi pada 23 Oktober 2025. Ini adalah pertama kalinya dompet tersebut berinteraksi dengan jaringan Bitcoin dalam 14 tahun.
  • Analis menyarankan bahwa FUD di kalangan investor tidak beralasan kecuali koin-koin tersebut masuk ke bursa, tetapi bahkan jika itu terjadi, permintaan Bitcoin di kalangan investor institusional dan ritel begitu tinggi sehingga pasar akan menyerap tekanan jual.

Sebuah dompet yang berasal dari era Satoshi Nakamoto Bitcoin telah aktif kembali setelah 14 tahun tidak aktif. Alamat tersebut diyakini telah menambang sekitar 4.000 BTC, senilai $445,42 juta pada saat penulisan, antara April dan Juni 2009 – hanya beberapa bulan setelah blockchain pertama kali diluncurkan.

Menurut data dari platform analitik on-chain Nansen, pemilik dompet yang tidak teridentifikasi telah melakukan transfer pertama mereka sejak Juni 2011, memindahkan 150 BTC ($16,56 juta) dalam satu transaksi pada hari Kamis.

Dompet Whale OG Bitcoin yang Menyimpan 3.958 BTC Aktif untuk Pertama Kalinya Sejak 2011, Mentransfer 150 BTC ke Alamat Lain

Platform penjelajah blok Bitcoin Memepool Space menunjukkan bahwa whale tersebut mungkin pernah menyimpan 7.850 koin dan terakhir aktif ketika mengkonsolidasikan 3.968 BTC ke dalam satu alamat pada 2011. Sejak saat itu tidak pernah disentuh. Bitcoin tersebut, yang hanya bernilai $67.724 empat belas tahun lalu, kini bernilai sekitar $442 juta pada kurs pasar saat ini.

Pada 2010, ketika pasar mulai melacak harga Bitcoin untuk pertama kalinya, total simpanan whale tersebut hanya bernilai $194. Transfer yang dilakukan dari dompet era Satoshi sangat jarang, dengan data Glassnode menunjukkan bahwa hanya segelintir alamat Bitcoin pra-2011 yang memindahkan dana setiap tahunnya.

Koin-koin ini ditambang ketika pendiri pseudonim Bitcoin, Satoshi Nakamoto, masih terlibat dalam diskusi online dan aktif bekerja pada jaringan.

Analis blockchain Emmett Gallic mencatat bahwa whale tersebut pernah menyimpan 8.000 BTC di beberapa dompet dan telah secara bertahap memindahkan kepemilikan ke alamat lain dengan niat untuk menjual "selama bertahun-tahun."

Transfer Bitcoin Era Satoshi Cenderung Memicu Volatilitas Jangka Pendek, tetapi Para Ahli Menyarankan bahwa Sebagian Besar Kasus adalah Repositioning Strategis daripada Likuidasi

Aktivasi dompet lama biasanya memicu volatilitas jangka pendek di pasar, karena para trader menafsirkan gerakan ini sebagai penambang awal atau pengadopsi yang bersiap untuk menjual bitcoin mereka, memicu ketakutan akan arus masuk bursa yang besar. Namun, dalam kebanyakan kasus, koin-koin ini tidak dijual tetapi ditransfer ke alamat yang lebih baru untuk tujuan keamanan, warisan, atau konsolidasi.

Pada Juli, whale Bitcoin asli lainnya, yang menyimpan 80.201 BTC ($8,91 miliar) dan telah tidak aktif sejak 2011, mengirimkan persediaan mereka ke alamat yang dimiliki oleh manajer aset kripto Galaxy Digital.

Pada saat itu, analis kripto Willy Woo menyatakan bahwa whale dengan lebih dari 10.000 BTC ($1,11 miliar) telah secara bertahap menjual kepemilikan mereka sejak 2017. Namun, Bitcoiner OG yang mencairkan aset tidak mengkhawatirkan karena whale yang lebih baru melompat pada kesempatan untuk mengklaimnya, menyerap tekanan jual. Ini juga merupakan tanda pasar yang sehat dan matang.

Kecuali transfer terbaru dilacak ke alamat yang terkait dengan bursa, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa koin-koin tersebut telah dijual. Ketika kebangkitan dompet OG serupa terjadi pada 2021 dan 2023, mereka gagal memicu penurunan harga dramatis untuk Bitcoin. Transaksi tersebut dilacak ke reorganisasi strategis daripada likuidasi.

Bitcoin Di Bawah Tekanan saat Rilis CPI A.S.

Ketegangan makroekonomi dan narasi penghindaran risiko yang meningkat telah memberikan tekanan pada harga Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir. Kripto utama ini telah mengkonsolidasikan antara $108.000 dan $111.000, dengan para trader mencari sinyal di tengah ketakutan akan koreksi lebih lanjut. Dalam lingkungan seperti itu, pergerakan yang dilakukan oleh dompet era Satoshi memicu "Fear, Uncertainty, and Doubt" (FUD), tetapi juga merupakan pengingat akan kekayaan besar yang menanti mereka. Meskipun kebangkitan seperti itu memiliki beban psikologis pada investor, mereka tidak menimbulkan risiko kecuali koin-koin tersebut masuk ke bursa.

BTC mempertahankan level dukungan kritisnya di $105.971 dan menembus di atas EMA 20 hari ($109.384), menandakan bullishness jangka pendek. Namun, histogram MACD yang berubah negatif di -556,94 mencerminkan divergensi bearish yang masih ada. Hasil dari cetak Indeks Harga Konsumen (CPI) A.S. pada hari Jumat sangat penting, karena sentimen yang menguntungkan mengenai CPI dapat memicu arus masuk baru ke ETF Bitcoin spot dan memvalidasi perannya sebagai lindung nilai inflasi. Sebaliknya, sentimen yang lebih panas terhadap cetak CPI mungkin menghentikan momentum dan meningkatkan risiko pengambilan keuntungan. Resistensi Bitcoin berikutnya berada di dekat level $113.000.

Pada saat penulisan, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $111.275,42, penurunan 15,91% dalam 24 jam.

Postingan Dompet Bitcoin Era Satoshi Bangkit Setelah 14 Tahun, Memindahkan 150 BTC Senilai $16,56 Juta pertama kali muncul di BiteMyCoin.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

