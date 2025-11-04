Strategi Saylor Membeli Bitcoin saat Trump Menyalahkan Demokrat

Perusahaan Michael Saylor, Strategy Inc., telah menambahkan 397 Bitcoin (BTC) senilai sekitar $45,6 juta, menurut pengungkapan baru. Pembelian dilakukan dengan harga rata-rata $114.771 per BTC. Ini meningkatkan total kepemilikan perusahaan menjadi 641.205 BTC, dengan biaya akuisisi sebesar $47,49 miliar. Namun, kepemilikan BTC Strategy saat ini bernilai $69,17 miliar.

Pertumbuhan Bitcoin Strategy Menunjukkan Kepercayaan

Pembaruan yang dibagikan oleh Saylor di X mengungkapkan bahwa Strategy mencapai hasil Bitcoin 26,1% year-to-date pada 2025. Posisinya sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar semakin diperkuat dengan akuisisi terbaru.

Kenaikan cadangan BTC perusahaan adalah bukti keyakinan jangka panjang terhadap Bitcoin meskipun ada ketidakstabilan baru-baru ini di pasar global. Ini adalah minggu keempat berturut-turut di mana Strategy menambah kepemilikan Bitcoin-nya.

Pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. mengkonfirmasi bahwa Bitcoin diperoleh melalui dana internal dan cadangan modal yang ada. Akumulasi Strategy juga mengikuti akumulasi BTC baru-baru ini oleh American Bitcoin.

Strategy Inc. terus memperluas strategi neraca Bitcoin yang dibentuk di bawah kepemimpinan Saylor. Ketahanan Bitcoin selama kerusuhan politik mendukung narasinya sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan pemerintah.

Trump Menyalahkan Demokrat Atas Penutupan Pemerintah yang Berkelanjutan

Pembelian ini terjadi di tengah ketegangan politik yang berkelanjutan di Amerika Serikat karena Presiden Donald Trump menyalahkan Demokrat atas penutupan pemerintah yang berkepanjangan.

Saat berbicara dalam wawancara dengan CBS News, Trump mengatakan penutupan tersebut telah membuat ratusan ribu pekerja federal tidak dibayar. Penutupan pemerintah A.S. hampir mencapai satu bulan, yang akan menjadi periode rekor.

Dia menuduh Demokrat menghalangi upaya legislatif untuk membuka kembali pemerintah, menyebut sikap mereka "tidak bertanggung jawab." Meskipun ada kebuntuan politik, CEO Coinbase Brian Armstrong mengharapkan RUU struktur pasar kripto A.S. yang lama diperdebatkan akan disahkan tahun ini.

Trump menyatakan bahwa Demokrat mencegah pengesahan RUU pendanaan, memperpanjang krisis yang telah mempengaruhi operasi federal di seluruh negeri.

Penutupan tersebut telah meningkatkan tekanan pada Kongres untuk mencapai kesepakatan. Namun, Trump telah mendesak Republik untuk "terus memberikan suara" sampai kesepakatan tercapai.

Bitcoin Anjlok saat Pemegang Jangka Pendek Menghadapi Tekanan

Bitcoin terlihat mengalami beberapa tekanan jual setelah kenaikan baru-baru ini. Harga BTC diperdagangkan sekitar $107.600 pada saat penulisan, turun 2,5% dalam 24 jam, seperti yang ditunjukkan TradingView.

Data Glassnode menunjukkan bahwa pemegang BTC jangka pendek berada di bawah tekanan baru karena banyak pembeli baru berada dalam posisi rugi. Biasanya, penjualan panik jangka pendek seperti itu adalah pertanda umum dari akumulasi besar oleh investor jangka panjang.

Ini menyiratkan bahwa pergerakan harga Bitcoin saat ini adalah kelemahan sementara dan bukan pembalikan tren. Jika siklus sebelumnya terulang, tekanan jual jangka pendek mungkin mengarah pada akumulasi baru dan arah signifikan berikutnya untuk Bitcoin akan dimulai.