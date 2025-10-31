Blockchain Layer 1 EVM Shardeum telah meluncurkan mainnet-nya, bertransisi dari jaringan token-only menjadi platform kontrak pintar yang berfungsi penuh. Peningkatan ini bertujuan untuk membawa transaksi yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan akses pengembang yang lebih luas ke ekosistem Web3 India.
Transisi ini mencakup redenominasi token besar, dengan semua token SHM—baik yang di-stake atau belum diklaim—secara otomatis disesuaikan pada rasio 1:240.
Proses ini dimulai dengan penangguhan jaringan token-only pada blok 2.639.029 pada 28 Oktober dan peluncuran mainnet baru pada blok 2.639.030 pada 30 Oktober.
Perdagangan dan transfer SHM diperkirakan akan dilanjutkan di seluruh bursa setelah pembaruan migrasi selesai, kemungkinan pada 31 Oktober.
Dibangun dengan konsensus Proof-of-Stake (PoS) dan kompatibilitas EVM penuh, mainnet Shardeum yang baru mendukung kontrak pintar, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (dApps) pada jaringan yang dioptimalkan untuk skalabilitas dan efisiensi biaya.
Desain blockchain yang mengutamakan India menekankan aksesibilitas bagi startup dan perusahaan yang ingin menerapkan solusi Web3 dunia nyata.
"Peluncuran mainnet EVM Shardeum adalah langkah kunci menuju mendorong adopsi on-chain nyata di India," kata Nischal Shetty, Co-Founder Shardeum.
"Dengan memudahkan pengembang untuk membangun dan menerapkan aplikasi terdesentralisasi pada jaringan yang cepat dan berbiaya rendah, kami memberdayakan gelombang baru inovator," tambahnya.
Seiring dengan matangnya ekosistem blockchain di India, mainnet Shardeum memposisikannya di samping jaringan L1 yang sedang berkembang yang berfokus pada inovasi lokal. Fase berikutnya dari jaringan akan mencakup instruksi pengaturan node validator dan insentif lebih lanjut bagi pengembang yang bergabung dengan ekosistem Shardeum.
