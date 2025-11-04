BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Shiba Inu telah menciptakan jutawan, tetapi BlockchainFX ($BFX) bisa menjadi yang berikutnya. Dapatkan reward USDT harian dan bergabunglah dengan presale kripto terbaik November untuk membeli di 2025.Shiba Inu telah menciptakan jutawan, tetapi BlockchainFX ($BFX) bisa menjadi yang berikutnya. Dapatkan reward USDT harian dan bergabunglah dengan presale kripto terbaik November untuk membeli di 2025.

Masa Lalu SHIB, Masa Depan BlockchainFX – Presale Kripto Terbaik November untuk Dibeli pada 2025 Ada Di Sini

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/04 01:05
SHIBAINU
SHIB$0.000009919+0.22%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12045+2.44%
SphereX
HERE$0.000119--%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+1.41%
shiba inu shib main

Berapa banyak orang yang menyesal, berharap mereka telah membeli Bitcoin saat harganya $100 atau mendapatkan Ethereum sebelum meledak? Momen ICO yang terlewatkan itu masih menyakitkan. Tapi November ini membawa sesuatu yang istimewa — BlockchainFX ($BFX) berdiri tegak sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025, memberikan kesempatan terakhir untuk menulis ulang cerita itu.

BFX banner

Setelah Oktober yang tidak stabil, pasar akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. BlockchainFX ($BFX) sedang naik sementara nama-nama seperti Shiba Inu (SHIB) dan lainnya kembali memenuhi headline. Perbedaannya kali ini? BFX bukan hanya sekadar omong kosong — ini adalah inovasi nyata dan pendapatan nyata yang dikemas dalam satu ekosistem.

Shiba Inu (SHIB): Kisah Jutaan Dolar yang Terlewatkan yang Masih Menyakitkan

Ketika Shiba Inu (SHIB) diluncurkan pada 2020, harga ICO-nya terlalu kecil untuk diperhatikan kebanyakan orang. Banyak yang menertawakannya, mengira itu hanya meme lain. Tetapi mereka yang percaya sejak awal melihat beberapa ratus dolar mereka berubah menjadi jutaan saat harga SHIB meroket hingga 46.000.000%. Penyesalan itu masih bergema di kalangan kripto.

SHIB menunjukkan bahwa bahkan token terkecil pun bisa mengubah hidup jika ditangkap sejak dini. Ini mengajarkan semua orang pelajaran yang sama — kesalahan terbesar bukanlah membeli koin yang salah, melainkan melewatkan yang tepat. November 2025 terasa seperti momen itu lagi, dan BlockchainFX mungkin saja menjadi kesempatan kedua yang telah ditunggu-tunggu orang.

BlockchainFX ($BFX): Harapan Comeback November

BlockchainFX ($BFX) bukanlah koin lain di keramaian. Ini adalah super app penghasil pendapatan langsung yang menggabungkan kripto, saham, forex, dan komoditas dalam satu tempat. Setiap pemegang $BFX mendapatkan bagian hingga 70% dari biaya trading yang dibayarkan dalam USDT setiap hari, menciptakan pendapatan tetap bahkan sebelum peluncuran. Itulah mengapa disebut sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli pada 2025.

Sepenuhnya diaudit oleh CertiK dan mematuhi KYC, BlockchainFX menawarkan kartu Visa (Gold, Green, dan Metal) untuk membelanjakan kripto secara global. Pengguna menghasilkan 4-7% per hari, dengan APY hingga 90%. Ini bukan tentang menyimpan dan berharap — ini tentang menghasilkan setiap hari sambil menjadi bagian dari sesuatu yang membentuk ulang kebebasan finansial.

bfx

Hadiah BlockchainFX $500.000 Sedang Berlangsung

BlockchainFX merayakan kebangkitannya dengan hadiah $500.000 — salah satu yang terbesar tahun ini. Beberapa pemenang akan menerima token $BFX gratis senilai $1.000 hingga $250.000. Setiap tugas yang diselesaikan menambah lebih banyak entri, memberikan peserta kesempatan nyata untuk mendapatkan hadiah yang mengubah hidup pada November ini.

Bergabunglah dengan hadiah resmi sebelum berakhir. Setiap tindakan bisa menjadi tiket Anda untuk kemenangan kripto besar berikutnya dengan BlockchainFX ($BFX).

Presale BlockchainFX: Angka-angka yang Berbicara Harapan — Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli pada 2025

Presale BlockchainFX dimulai pada $0,01 dan sekarang diperdagangkan pada $0,029, dengan target harga peluncuran $0,05. Lebih dari $10,5 juta telah terkumpul dari 16.200+ peserta. Pertumbuhan itu saja membuktikan bahwa orang-orang sudah selesai melewatkan kesempatan. Pembelian $5.000 hari ini bisa menghasilkan $8.620 pada saat peluncuran dan $172.000 jika $BFX mencapai $1, seperti yang diprediksi analis.

Menggunakan kode bonus CANDY40 memberikan 40% lebih banyak token secara instan, sementara referral mendapatkan 10% dari setiap pembelian. 20 pembeli teratas bahkan memenangkan bonus kejutan pada penutupan presale. Dengan kontes buy-in $100.000, kegembiraan ini nyata. Presale BlockchainFX memberikan baik hype maupun hadiah nyata.

Beli BlockchainFX ($BFX) sekarang menggunakan ETH, BTC, BNB, USDT, atau kartu sebelum kenaikan harga berikutnya pada Senin ini. Jangan menyesal lagi berharap Anda telah membelinya.

BFX3567 1

Apakah BlockchainFX ($BFX) Benar-benar Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli pada 2025?

Jika November memiliki tema, itu adalah penebusan. Pasar kripto sedang bangkit kembali, dan BlockchainFX berada di jantungnya. Fitur presale-nya, kartu Visa, dan aksesibilitas global menjadikannya presale kripto terbaik untuk dibeli pada 2025. Setiap minggu, harganya naik, mengubah keraguan menjadi penyesalan bagi siapa pun yang menunggu terlalu lama.

Harga presale BlockchainFX saat ini $0,029 menawarkan akses waktu terbatas sebelum mencapai $0,05. Dengan menggunakan bonus CANDY40, peserta mendapatkan 40% token tambahan dan hadiah ekstra melalui referral. Ini lebih dari sekadar token — ini adalah penyelamat bagi semua orang yang lelah melewatkan lonjakan kripto terbesar.

Kesimpulan: Apakah BlockchainFX Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli pada 2025?

Tentu saja. Shiba Inu (SHIB) menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh waktu yang tepat, tetapi BlockchainFX ($BFX) menunjukkan apa yang dapat dipertahankan oleh inovasi. Dengan super app nyata, hadiah USDT harian, dan kegunaan Visa global, ini berdiri sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli pada 2025 bagi mereka yang tidak ingin sejarah terulang.

Pada $0,029, presale ini masih memberikan ruang untuk ROI yang luar biasa. Gunakan kode CANDY40 untuk 40% lebih banyak token, plus bonus referral dan kesempatan masuk ke hadiah $500.000. November bisa menjadi bulan di mana segalanya berubah. Jangan membuat kesalahan yang sama dua kali — BlockchainFX adalah kesempatan kedua Anda untuk memenangkan perlombaan kripto.

BFX3573 1

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+2.94%
Bitcoin
BTC$103,142.91+1.46%
Major
MAJOR$0.10107+3.19%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002937-14.94%
Union
U$0.006182-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,081.18
$103,081.18$103,081.18

+1.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,472.78
$3,472.78$3,472.78

+2.84%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.36
$160.36$160.36

+2.35%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2812
$2.2812$2.2812

+1.09%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$609.24
$609.24$609.24

+19.20%