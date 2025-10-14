Zcash Terlindung Melompat Di Atas 4,4 Miliar; 27% ZEC Tidak Dapat Dilacak

Kapitalisasi pasar Zcash yang meningkatkan privasi ZEC $256,5 Volatilitas 24 jam: 0,1% Kapitalisasi pasar: $4,18 M Vol. 24 jam: $791,02 J yang dikenal sebagai terlindungi (shielded), telah konsolidasi di atas $1 miliar karena baik harga ZEC maupun jumlah koin Zcash terlindungi terus meningkat dan bertahan di level kunci, meskipun volatilitas pasar secara keseluruhan dalam beberapa hari terakhir.

Zcash adalah salah satu mata uang kripto peningkat privasi yang paling populer saat ini, dengan pertumbuhan kapitalisasi dan kesadaran yang mengesankan. Pencarian "Zcash" telah meningkat ke rekor tertinggi baru-baru ini, karena para pemimpin opini utama industri kripto mulai mendukung koin ini secara publik, termasuk Naval Ravikant, yang mengatakan, "Zcash adalah asuransi terhadap Bitcoin BTC $115.626 Volatilitas 24 jam: 1,0% Kapitalisasi pasar: $2,31 T Vol. 24 jam: $81,67 M ."

Untuk mencapai privasi, protokol ini mengandalkan kumpulan transaksi anonim, dengan kumpulan yang saat ini paling canggih dan paling banyak digunakan adalah Orchard, yang didukung oleh teknologi enkripsi tingkat tinggi berbasis bukti zero-knowledge. Setiap kali pengguna menyetor ZEC dari alamat transparan ke Orchard Pool, Zcash ini menjadi terlindungi dan benar-benar tidak dapat dilacak pada tingkat protokol selama tetap terlindungi.

Menurut data yang Coinspeaker ambil dari zkp.baby pada 13 Oktober, total nilai dalam kumpulan terlindungi Zcash adalah $1,12 miliar—mewakili kapitalisasi pasar peningkat privasi Zcash. Kapitalisasi pasar ini telah berada di sekitar level $1 miliar selama beberapa minggu, pertama kali melewati batas tanpa peningkatan signifikan dalam jumlah Zcash terlindungi, dari akhir Agustus hingga awal Oktober, seperti terlihat pada garis konsolidasi di grafik.

Sebelum kenaikan harga yang signifikan dari sekitar $50 menjadi di atas $250 dalam beberapa minggu, Orchard Pool telah menerima arus masuk yang relevan, mencapai persentase terlindungi sekitar 23% dengan kurang dari 4 juta ZEC terlindungi.

Sekarang, total nilai terlindungi telah mencatat peningkatan harian yang bahkan lebih agresif daripada pertumbuhan yang diamati sebelumnya, melewati persentase terlindungi 27% dengan lebih dari 4,42 juta ZEC menjadi peningkat privasi dan tidak dapat dilacak oleh pengamat dan analisis rantai.

Berdasarkan postingan oleh pendukung Zcash sacha di X, arus bersih ZEC ke orchard pool lebih dari 600.000 dalam lima hari terakhir. Menunjukkan bahwa "kepemilikan jangka panjang terus meningkat secara eksponensial di tengah semua spekulasi."

Analisis Harga Zcash (ZEC)

Pada saat penulisan ini, ZEC diperdagangkan pada $253, dengan kapitalisasi pasar $4 miliar, peringkat ke-30 dalam indeks CoinMarketCap. Koin privasi ini naik 635% dari titik terendah lokal $34,47 pada 20 Agustus 2025, hingga harga saat ini, dengan daya beli lima kali lebih besar dari level $50 yang diperdagangkan di bawahnya sepanjang tahun.

Yang perlu dicatat, Zcash adalah salah satu dari sedikit mata uang kripto dengan lilin hijau pada 10 Oktober, hari yang ditandai dengan likuidasi terbesar dalam seluruh sejarah kripto. Pada "Jumat Kelam" baru-baru ini, ZEC diperdagangkan serendah $152,35, menawarkan entri murah 28% di bawah nilai tukar pembukaan Jumat.

Namun demikian, Zcash diperdagangkan dengan kerugian 14% dari titik tertinggi lokal grafik $298,09, sejauh ini gagal menembus resistensi psikologis $300.

Dalam konteks ini, taruhan prediksi yang baru ditambahkan di Polymarket sekarang memperkirakan peluang 67% Zcash melampaui Monero XMR $314,9 Volatilitas 24 jam: 2,2% Kapitalisasi pasar: $5,81 M Vol. 24 jam: $175,42 J dalam kapitalisasi pasar pada 31 Desember.

Diskusi privasi telah semakin populer bersama dengan kinerja luar biasa Zcash dalam beberapa minggu terakhir. Sebelumnya, Coinspeaker telah melaporkan lonjakan pencarian Google untuk "koin privasi," yang terbukti menjadi sinyal kuat bagi pembaca kami.

