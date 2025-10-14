Societe Generale-FORGE dan Bitpanda Memperluas Kemitraan untuk Membawa Stablecoin Teregulasi ke DeFi

Societe Generale-FORGE (SG-FORGE), dan pertukaran cryptocurrency berbasis Austria Bitpanda, memperdalam kemitraan mereka untuk membawa stablecoin terregulasi ke dalam ruang keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Bitpanda kini akan menawarkan EURCV$1.1570 dan USD CoinVertible (USDCV) milik bank tersebut secara langsung kepada pengguna ritel di seluruh Eropa melalui platform dan dompet DeFi-nya.
Langkah ini menjadikan Bitpanda sebagai broker ritel pertama di Eropa yang memungkinkan pelanggan mendapatkan imbal hasil dari stablecoin CoinVertible. Pengguna akan dapat meminjamkan dan meminjam dengan jaminan aset-aset ini dalam protokol onchain yang didukung, seperti Morpho dan Uniswap.
Jean-Marc Stenger, CEO SG-FORGE, mengatakan kolaborasi ini menandai "langkah maju yang menentukan" dalam membawa aset terregulasi ke dalam DeFi. Token CoinVertible, yang keduanya mematuhi kerangka MiCA Uni Eropa, dirancang untuk memberikan stabilitas setara bank dalam lingkungan blockchain yang sering mengandalkan alternatif tidak terregulasi.
Bagi Bitpanda, kemitraan ini merepresentasikan langkah lain menuju penjembatanan keuangan tradisional dengan Web3. Co-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad mengatakan integrasi tersebut "menciptakan cara nyata bagi orang untuk mendapatkan manfaat dari Web3," menunjuk pada pekerjaan masa depan seputar token Vision dan Vision Chain yang direncanakan.
Sejak 2024, kedua perusahaan telah bekerja untuk membuat stablecoin lebih mudah diakses di bawah regulasi Eropa. Kerja sama berkelanjutan mereka menandakan kepercayaan yang semakin besar bahwa aset digital yang patuh dapat menemukan peran yang bertahan lama di pasar terdesentralisasi.
Sumber: https://www.coindesk.com/business/2025/10/14/societe-generale-forge-and-bitpanda-expand-partnership-to-bring-regulated-stablecoins-to-defi