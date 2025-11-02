Yayasan Solana Mengeluarkan Tantangan Berbasis Fakta Kepada Eksekutif Ripple

TLDR

Vibhu dari Solana Foundation menantang eksekutif Ripple untuk debat langsung yang berfokus pada data on-chain yang dapat diverifikasi.

XRP Ledger mempertahankan sekitar 25.000 akun aktif harian sementara Solana rata-rata memiliki lebih dari 2,5 juta akun aktif harian.

XRP Ledger memproses sekitar 1 juta hingga 1,5 juta transaksi harian dibandingkan dengan 100 juta transaksi harian Solana.

Transfer XRP total sekitar $50 miliar hingga $60 miliar per bulan sementara volume stablecoin Solana mencapai hampir $2 triliun pada Oktober.

Mantan Direktur Hubungan Pengembang Ripple Matt Hamilton menerima tantangan debat tersebut.

Vibhu, seorang manajer di Solana Foundation, telah mengeluarkan tantangan publik kepada eksekutif Ripple dan anggota komunitas XRP. Dia mengusulkan debat langsung yang berpusat pada data on-chain yang dapat diverifikasi saja. Undangan tersebut muncul di X dan mengajak untuk diskusi berbasis fakta tentang metrik kinerja jaringan.

Manajer Solana Foundation Mengkritik Aktivitas Jaringan XRP

Vibhu menyatakan dia ingin Ripple dan XRP berhasil tetapi mengkritik komunitas karena mengabaikan data yang tersedia. Dia menjelaskan bahwa keyakinan pada adopsi masa depan dapat diterima, namun data on-chain saat ini menunjukkan pertumbuhan yang terbatas. Manajer Solana Foundation menunjuk pada tahun-tahun stagnasi dalam aktivitas jaringan XRP dibandingkan dengan blockchain pesaing.

Menurut data XRPScan yang dikutip oleh Vibhu, XRP Ledger telah mempertahankan sekitar 25.000 akun aktif harian selama tiga tahun. Sebaliknya, Solana kini rata-rata memiliki lebih dari 2,5 juta akun aktif harian. Ini menunjukkan perbedaan seratus kali lipat antara kedua jaringan tersebut.

Vibhu membagikan bahwa XRP Ledger memproses sekitar 1 juta hingga 1,5 juta transaksi harian. Angka ini hanya sedikit bertumbuh seiring waktu. Sementara itu, Solana dilaporkan menangani sekitar 100 juta transaksi harian.

Perbandingan Volume Transaksi Antar Jaringan

Manajer Solana Foundation menyoroti perbedaan volume pembayaran antara platform-platform tersebut. Transfer XRP total sekitar $50 miliar hingga $60 miliar setiap bulan. Namun, volume transfer stablecoin Solana saja mencapai hampir $2 triliun pada Oktober, menurut data Blockworks.

Vibhu berpendapat bahwa klaim tentang aktivitas bot Solana yang dilebih-lebihkan tidak didukung data. Angka-angka tersebut tidak termasuk transaksi wash, dia mencatat. Baik Solana dan XRP Ledger memiliki biaya transaksi rendah, yang menghilangkan biaya sebagai penghalang.

Dia menggambarkan pertumbuhan XRP sebagai "sangat biasa-biasa saja" mengingat kehadiran Ripple yang lama dalam pembayaran digital. Vibhu menekankan tidak ada alasan jelas mengapa XRP tidak akan menarik aktivitas serupa jika permintaannya sebanding. Manajer tersebut mengatakan XRP masih bisa menang dalam jangka panjang tetapi kinerja saat ini tetap mengecewakan.

Mantan Direktur Ripple Menerima Tantangan Debat

Vibhu membuat undangan langsung kepada eksekutif Ripple untuk debat langsung. Dia berjanji akan membawa fakta dan mengharapkan perwakilan Ripple melakukan hal yang sama. Internet kemudian akan memutuskan siapa yang menyajikan kasus yang lebih kuat.

Mantan Direktur Hubungan Pengembang Ripple Matt Hamilton menerima tantangan tersebut, menurut Validator XRP Ledger @Vet_X0. Hamilton merespons dengan mengatakan dia "siap untuk itu." Tokoh komunitas King Solomon menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah acara tersebut.

Vibhu mengkonfirmasi bahwa dia telah menghubungi Hamilton untuk mengkoordinasikan debat tersebut.

Manajer Solana Foundation mendesak pemegang XRP untuk menilai ekspektasi mereka secara jujur.

Ripple baru-baru ini memperluas ekosistemnya dengan roadmap DeFi baru yang berfokus pada tokenisasi dan adopsi stablecoin. Sebuah usaha baru yang terkait dengan Ripple bernama Evernorth terdaftar di Nasdaq. Akuisisi GTreasury oleh Ripple terus memperluas jangkauan perusahaannya dalam likuiditas dan pembayaran global.

