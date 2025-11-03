Harga Solana Turun Di Bawah $180 Meskipun Keuntungan ETF Mingguan, Akankah SOL Pulih Hari Ini?

Poin Penting
Solana, yang menyaksikan arus masuk ETF sebesar $419 juta di AS dengan produk BSOL dan GSOL-nya minggu lalu, turun hampir 6% hari ini. Harganya turun di bawah dukungan kunci $180 dan terus mengalami tren penurunan meskipun ada keuntungan ETF.
Sementara beberapa pakar pasar menandakan pemulihan untuk Solana segera karena upgrade konsensus Alpenglow yang diantisipasi dan kemitraan dengan Western Union, yang lain menyarankan kelanjutan tren penurunan. Saat ini, SOL diperdagangkan pada $176.25.
Sumber: TradingView
Likuidasi pasar secara luas mempengaruhi altcoin utama, termasuk Solana, yang turun di bawah kapitalisasi pasar 100 miliar hari ini. Koreksi ini disebabkan oleh momentum pengambilan keuntungan yang sedang berlangsung, ketidakpastian mengenai kelanjutan penutupan pemerintah AS, dan kelemahan teknis.
Solana turun lebih dari 40% dari rekor tertinggi $294.33 yang dicapai 9 bulan lalu, pada 19 Januari 2025, dan transfer terbaru dari dompet whale ke bursa meningkatkan risiko. Namun, fundamental, upgrade yang akan datang, dan kemitraan menjadikannya aset yang kuat yang kemungkinan akan menyaksikan arus masuk institusional segera.
Setelah sertifikasi pengajuan 8-A oleh New York Stock Exchange (NYSE) yang secara efektif melewati persetujuan manual oleh SEC, ETF spot SOL Bitwise dan ETF SOL Grayscale mulai diperdagangkan pada 28 dan 29 Oktober. Kedua ETF bersama-sama menyaksikan sekitar $199 juta arus masuk sebelum penutupan pada 31 Oktober.
ETF BSOL Bitwise, yang menyaksikan arus masuk $417 juta, melampaui IBIT BlackRock sebagai ETF kripto teratas minggu lalu. Meskipun momentum ETF SOL sangat positif dalam grafik, koreksi di seluruh pasar kripto secara signifikan mempengaruhi SOL dalam grafik. Namun, momentum positif diperkirakan akan pulih setelah kegilaan pengambilan keuntungan saat ini.
Prediksi harga jangka pendek menunjukkan bahwa Solana akan diperdagangkan antara $172 dan $176 hari ini. Dukungan Fibonacci kunci adalah $174.39, $159.01, dan $134.11. Level resistensi adalah $224.19, $239.57, dan $264.47. Perkiraan mingguan hingga Senin depan disediakan dalam tabel di bawah ini.
|Tanggal
|Hari
|Terendah Harian
|Tertinggi Harian
|Rata-rata
|04/11
|Selasa
|$169.11
|$174.98
|$172.05
|05/11
|Rabu
|$168.26
|$172.69
|$170.48
|06/11
|Kamis
|$157.54
|$169.18
|$163.36
|07/11
|Jumat
|$161.25
|$162.59
|$161.92
|08/11
|Sabtu
|$159.88
|$161.34
|$160.61
|09/11
|Minggu
|$158.09
|$162.13
|$160.11
|10/11
|Senin
|$150.4
|$162.77
|$156.59
Kemitraan dengan Western Union, yang telah memilih Solana sebagai rantai untuk membangun stablecoin USDPT-nya, diharapkan akan meningkatkan kapitalisasi pasar SOL dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, upgrade konsensus Alpenglow, yang akan secara drastis mengurangi waktu finalitas transaksi dari rata-rata saat ini 12,8 detik menjadi hanya 100 hingga 150 milidetik, meningkatkan optimisme jangka panjang seputar aset tersebut. Mari kita periksa pergerakan harganya dalam beberapa bulan mendatang dan dalam jangka panjang.
SOL kemungkinan akan mencapai $204.42 sebelum akhir 2025.
|Bulan
|Harga Min.
|Harga Rata-rata
|Harga Maks.
|Perubahan
|Nov 2025
|$ 176.24
|$ 181.20
|$ 187.71
|7.25%
|Des 2025
|$ 189.51
|$ 197.15
|$ 204.42
|16.79%
SOL kemungkinan akan mencapai nilai maksimum $439.3 pada 2030.
|Tahun
|Harga Min. ($USD)
|Harga Rata-rata ($USD)
|Harga Maks. ($USD)
|ROI (%)
|2025
|~$197.3
|~$219.2
|~$204.42
|~15.4
|2026
|~$212.8
|~$221.2
|~$230.2
|~16.4
|2027
|~$207.9
|~$219.8
|~$233.6
|~18.1
|2028
|~$221.0
|~$311.3
|~$404.3
|~104.5
|2029
|~$365.8
|~$421
|~$438.6
|~121.9
|2030
|~$432.6
|~$435.9
|~$439.3
|~122.2
Disclaimer: Perkiraan harga Solana (SOL) ini didasarkan pada pemodelan prediktif dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.
Berbagai investor menganggap tren penurunan Solana yang sedang berlangsung sebagai penurunan sempurna untuk membelinya, dan prediksi harga yang diberikan di atas sejalan dengan pandangan ini. Namun, penting untuk menyadari volatilitas yang melekat dalam grafik Solana dan industri kripto secara umum. Selalu coba lakukan penelitian maksimal sendiri sebelum membuat keputusan investasi penting pada Solana.
Baca Juga: Prediksi Harga Solana (SOL)