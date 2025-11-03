Harga Solana Turun Di Bawah $180 Meskipun Keuntungan ETF Mingguan, Akankah SOL Pulih Hari Ini?

Poin Penting Solana turun di bawah dukungan psikologis $180 hari ini, memicu ketakutan di kalangan trader.

Tren penurunan ini terjadi di tengah arus masuk $419 juta ke ETF spot Solana yang baru diluncurkan, BSOL dan GSOL.

Pakar pasar memperkirakan SOL akan melonjak segera karena kerjasamanya dengan Western Union dan upgrade yang diantisipasi.

Prediksi untuk November dan Desember menunjukkan SOL akan kembali naik di atas $200.

Solana, yang menyaksikan arus masuk ETF sebesar $419 juta di AS dengan produk BSOL dan GSOL-nya minggu lalu, turun hampir 6% hari ini. Harganya turun di bawah dukungan kunci $180 dan terus mengalami tren penurunan meskipun ada keuntungan ETF.

Sementara beberapa pakar pasar menandakan pemulihan untuk Solana segera karena upgrade konsensus Alpenglow yang diantisipasi dan kemitraan dengan Western Union, yang lain menyarankan kelanjutan tren penurunan. Saat ini, SOL diperdagangkan pada $176.25.

Sumber: TradingView

Mengapa Solana Turun Hari Ini? Pandangan Pasar

Likuidasi pasar secara luas mempengaruhi altcoin utama, termasuk Solana, yang turun di bawah kapitalisasi pasar 100 miliar hari ini. Koreksi ini disebabkan oleh momentum pengambilan keuntungan yang sedang berlangsung, ketidakpastian mengenai kelanjutan penutupan pemerintah AS, dan kelemahan teknis.

Solana turun lebih dari 40% dari rekor tertinggi $294.33 yang dicapai 9 bulan lalu, pada 19 Januari 2025, dan transfer terbaru dari dompet whale ke bursa meningkatkan risiko. Namun, fundamental, upgrade yang akan datang, dan kemitraan menjadikannya aset yang kuat yang kemungkinan akan menyaksikan arus masuk institusional segera.

Momentum ETF Solana untuk Menyalakan Kembali Bull Run SOL Segera

Setelah sertifikasi pengajuan 8-A oleh New York Stock Exchange (NYSE) yang secara efektif melewati persetujuan manual oleh SEC, ETF spot SOL Bitwise dan ETF SOL Grayscale mulai diperdagangkan pada 28 dan 29 Oktober. Kedua ETF bersama-sama menyaksikan sekitar $199 juta arus masuk sebelum penutupan pada 31 Oktober.

ETF BSOL Bitwise, yang menyaksikan arus masuk $417 juta, melampaui IBIT BlackRock sebagai ETF kripto teratas minggu lalu. Meskipun momentum ETF SOL sangat positif dalam grafik, koreksi di seluruh pasar kripto secara signifikan mempengaruhi SOL dalam grafik. Namun, momentum positif diperkirakan akan pulih setelah kegilaan pengambilan keuntungan saat ini.

Apakah Solana Diperkirakan Naik Hari Ini? Prediksi Harga Jangka Pendek

Prediksi harga jangka pendek menunjukkan bahwa Solana akan diperdagangkan antara $172 dan $176 hari ini. Dukungan Fibonacci kunci adalah $174.39, $159.01, dan $134.11. Level resistensi adalah $224.19, $239.57, dan $264.47. Perkiraan mingguan hingga Senin depan disediakan dalam tabel di bawah ini.

Tanggal Hari Terendah Harian Tertinggi Harian Rata-rata 04/11 Selasa $169.11 $174.98 $172.05 05/11 Rabu $168.26 $172.69 $170.48 06/11 Kamis $157.54 $169.18 $163.36 07/11 Jumat $161.25 $162.59 $161.92 08/11 Sabtu $159.88 $161.34 $160.61 09/11 Minggu $158.09 $162.13 $160.11 10/11 Senin $150.4 $162.77 $156.59

Bisakah Solana Mencapai $500? Prediksi Harga Jangka Panjang

Kemitraan dengan Western Union, yang telah memilih Solana sebagai rantai untuk membangun stablecoin USDPT-nya, diharapkan akan meningkatkan kapitalisasi pasar SOL dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, upgrade konsensus Alpenglow, yang akan secara drastis mengurangi waktu finalitas transaksi dari rata-rata saat ini 12,8 detik menjadi hanya 100 hingga 150 milidetik, meningkatkan optimisme jangka panjang seputar aset tersebut. Mari kita periksa pergerakan harganya dalam beberapa bulan mendatang dan dalam jangka panjang.

Prediksi Harga Solana (SOL): November, Desember 2025

SOL kemungkinan akan mencapai $204.42 sebelum akhir 2025.

Bulan Harga Min. Harga Rata-rata Harga Maks. Perubahan Nov 2025 $ 176.24 $ 181.20 $ 187.71 7.25% Des 2025 $ 189.51 $ 197.15 $ 204.42 16.79%

Prediksi Harga Jangka Panjang Solana (SOL): 2025 hingga 2030

SOL kemungkinan akan mencapai nilai maksimum $439.3 pada 2030.

Tahun Harga Min. ($USD) Harga Rata-rata ($USD) Harga Maks. ($USD) ROI (%) 2025 ~$197.3 ~$219.2 ~$204.42 ~15.4 2026 ~$212.8 ~$221.2 ~$230.2 ~16.4 2027 ~$207.9 ~$219.8 ~$233.6 ~18.1 2028 ~$221.0 ~$311.3 ~$404.3 ~104.5 2029 ~$365.8 ~$421 ~$438.6 ~121.9 2030 ~$432.6 ~$435.9 ~$439.3 ~122.2

Disclaimer: Perkiraan harga Solana (SOL) ini didasarkan pada pemodelan prediktif dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.

Kesimpulan: Apakah SOL Investasi yang Baik Saat Ini?

Berbagai investor menganggap tren penurunan Solana yang sedang berlangsung sebagai penurunan sempurna untuk membelinya, dan prediksi harga yang diberikan di atas sejalan dengan pandangan ini. Namun, penting untuk menyadari volatilitas yang melekat dalam grafik Solana dan industri kripto secara umum. Selalu coba lakukan penelitian maksimal sendiri sebelum membuat keputusan investasi penting pada Solana.

