2026-01-15 Kamis
Saham Upexi, Inc. (UPXI): Merosot Setelah Pengajuan Shelf $1 Miliar saat Perusahaan Memperdalam Strategi Treasury Solana
TLDR Saham Upexi turun setelah mengumumkan pendaftaran rak senilai $1 miliar untuk penggalangan modal di masa depan. Pengajuan tersebut memungkinkan penerbitan saham, utang, dan waran secara fleksibel sesuai kondisi
Penulis: Coincentral
2025/12/24 02:00
Harga Solana membentuk pola mengkhawatirkan, metrik kunci anjlok
Token Solana (SOL) diperdagangkan pada harga $124,50, dan bisa berisiko mengalami penurunan lebih lanjut setelah membentuk pola grafik bearish pada grafik harian. Beberapa yang paling penting
Penulis: Crypto.news
2025/12/24 01:55
Harga Solana Mengarah ke $160 saat Sinyal Pembalikan Bullish Mulai Selaras
TLDR Grafik jangka pendek menunjukkan SOL berada di bawah tekanan bearish di bawah garis resistensi menurun. Kegagalan merebut kembali $126 mingguan dapat membuka potensi penurunan menuju $80–$
Penulis: Coincentral
2025/12/23 13:41
Sebuah alamat mengunci 1,17 juta token SOL, senilai sekitar $174,36 juta.
PANews melaporkan pada 23 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, seekor paus / institusi melakukan staking 1.173.615 token SOL melalui Helius, senilai sekitar $174,36
Penulis: PANews
2025/12/23 12:53
Solana (SOL) Mempertahankan Support Kritis di Dekat $128, Pergerakan Harga Selanjutnya Menjadi Fokus
Solana (SOL) menunjukkan kekuatan karena mempertahankan level support kunci meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek baru-baru ini. Analis teknikal percaya bahwa penarikan baru-baru ini adalah hal yang disengaja
Penulis: Tronweekly
2025/12/23 08:00
SOL di $126 Vs Kisah Kartu Visa Digitap ($TAP) — Pengeluaran Mengalahkan Trading Sebagai Presale Kripto Terbaik Desember
Saat Desember 2025 berlangsung, pasar kripto memberikan pelajaran yang familiar dalam bentuk berbeda: volatilitas menguji keyakinan, tetapi utilitas menjaga kepercayaan. Dengan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/23 08:00
Peran Solana yang Meningkat sebagai Lapisan Likuiditas Dianalisis
Solana muncul sebagai lapisan likuiditas dengan volume perdagangan SOL-USD on-chain, mempengaruhi pasar.
Penulis: CoinLive
2025/12/23 00:43
Buka Potensi Tak Terbatas Dengan Hasil Staking Kripto yang Dapat Diprediksi
Menatap awal 2026, satu tren di pasar kripto sulit untuk diabaikan: staking secara perlahan menjadi salah satu cara paling andal untuk mendapatkan passive income
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/23 00:12
Solana Price Rebounds: Outlook Pasar dan Perbandingan Dengan Model Utilitas Digitap
Solana (SOL) kembali menjadi fokus setelah penurunan harga baru-baru ini. Harga SOL telah pulih ke sekitar $125 setelah turun mendekati $116 beberapa hari yang lalu. Pelaku pasar
Penulis: Crypto Ninjas
2025/12/22 23:00
ETF spot SOL dan XRP mencatat arus masuk bersih minggu lalu, menunjukkan kinerja pasar yang aktif.
PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, dalam minggu 15 hingga 19 Desember, SOL spot ETF mencatat arus masuk bersih sebesar $66,55 juta, dengan
Penulis: PANews
2025/12/22 11:55
