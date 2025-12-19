Bursa
Apakah 'sudah berakhir untuk Solana'? Penurunan aktivitas jaringan 97% memicu perdebatan baru
Postingan Apakah 'berakhir untuk Solana'? Penurunan aktivitas jaringan 97% memicu perdebatan baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jurnalis Diposting: 22 Desember 2025 Solana
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/22 11:02
Apakah harga Solana stabil sekarang karena CMF naik menuju 0 tanpa aliran masuk SOL baru?
Solana saat ini menunjukkan sinyal yang jelas dari data on-chain, sementara arus masuk SOL baru tertinggal. Aliran modal di jaringan sedang berubah
Penulis: Coinstats
2025/12/22 03:16
Permintaan Solana Melonjak Saat ETF Bitwise Mencatat 33 Hari Berturut-turut Arus Masuk Positif ⋆ ZyCrypto
Postingan Permintaan Solana Melonjak Saat ETF Bitwise Mencatat 33 Hari Berturut-turut Aliran Dana Positif ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan    
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/22 00:42
Reli Harga Solana Bergantung pada Pemegang SOL yang Ada, Bukan Pembeli
Postingan Reli Harga Solana Bergantung pada Pemegang SOL yang Ada, Bukan Pembeli muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana telah berjuang untuk pulih setelah penurunan harga baru-baru ini
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 05:11
Pandangan Pasar Kripto 2026 Coinbase Menyoroti Tren Utama
Postingan Coinbase's 2026 Crypto Market Outlook Highlights Key Trends muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Pandangan Coinbase tentang Bitcoin, regulasi,
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 17:47
ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $3,57 juta dalam satu hari.
PANews melaporkan pada 20 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $3,57 juta kemarin (19 Desember, Waktu Bagian Timur
Penulis: PANews
2025/12/20 14:05
Solana Mendominasi Lalu Lintas Blockchain 2025 di Tengah Pertumbuhan ETF dan Konsolidasi Harga
Postingan Solana Mendominasi Lalu Lintas Blockchain 2025 di Tengah Pertumbuhan ETF dan Konsolidasi Harga muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana memimpin perhatian blockchain
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 07:54
Solana (SOL) Menghadapi Tekanan Berat saat Altcoin Mengalami Penurunan Lagi
Solana mulai merasa tidak nyaman, dan itu bukan satu-satunya. Di seluruh pasar altcoin, grafik melemah, level support sedang diuji, dan kepercayaan
Penulis: Coinstats
2025/12/20 05:30
TenX Memperluas Infrastruktur Validator Solana dan Sui Dengan Akuisisi IP Blade Labs Senilai Sekitar $320k
TenX Protocols Inc. telah mengumumkan akuisisi strategis pertamanya sejak mencatatkan sahamnya di TSX Venture Exchange. Perusahaan tersebut mengatakan telah mengakuisisi sebuah
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/20 02:14
Support Solana (SOL) Hancur, Potensi Pengujian $100 Mengancam, Kata Analis
Solana (SOL) saat ini merupakan salah satu performa terburuk di antara sepuluh cryptocurrency terbesar di pasar, mengalami penurunan tajam sebesar 13% selama
Penulis: NewsBTC
2025/12/19 17:00
