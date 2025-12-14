Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Harga Solana: SOL Menargetkan $500 Seiring Ekspansi Pasar Tokenisasi
Solana memasuki era pertumbuhan baru dengan diperkenalkannya kehadiran aset keuangan on-chain oleh Ondo Global Markets. Ini menandai dimulainya tokenisasi
Penulis: Tronweekly
2025/12/19 12:30
Pengadilan London Menghukum Mantan Karyawan Pump.fun 6 Tahun Penjara atas Penipuan Terkait Transfer Solana (SOL) Senilai $2 Juta
Postingan Pengadilan London Menjatuhkan Hukuman 6 Tahun Kepada Mantan Karyawan Pump.fun atas Penipuan Terkait Transfer Solana (SOL) Senilai $2 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/19 06:25
Aksi harga SOL tertinggal dari pasar altcoin yang lebih luas: Apakah masa kejayaan Solana sudah berakhir?
SOL tertinggal di belakang beberapa kompetitor altcoin karena aktivitas onchain, biaya dan
Penulis: Coinstats
2025/12/19 05:33
CME Group Memperluas Derivatif Kripto Dengan Futures XRP dan SOL Berbasis Harga Spot
CME Group meluncurkan futures XRP dan SOL dengan kuotasi spot, memperluas akses kripto yang berfokus pada ritel dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih panjang dan biaya roll yang lebih rendah. CME Group telah meluncurkan spot
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/16 11:30
Penurunan Validator Solana Menimbulkan Kekhawatiran Keamanan Jaringan di Tengah Penurunan Harga
Postingan Solana's Validator Decline Raises Network Security Concerns Amid Price Drop muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jumlah validator Solana telah turun 68
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 07:24
Krisis validator Solana dijelaskan – 800 node tersisa, $17 juta untuk satu
Postingan Solana's validator crisis explained – 800 nodes remain, $17 mln for one muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jurnalis Diposting: 15 Desember 2025 Pasar
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 07:02
Solana (SOL) Kembali Menunda Pemulihannya, tetapi GeeFi (GEE) Tetap Menjadi Favorit Investor Setelah Mengumpulkan $100K Lagi
Jaringan yang mapan sedang membuat aliansi strategis, namun GeeFi berhasil menarik perhatian pasar dengan kinerja presale yang tangguh. Pendanaan pertama proyek ini
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/15 05:00
Solana (SOL) Konsolidasi Sementara Altcoin $0,035 Ini Bergegas Melewati 96% Alokasi Fase 6
Solana (SOL) sekali lagi terkunci dalam pola konsolidasi, bergerak menyamping sementara para trader menunggu sinyal yang jelas. Sementara SOL melambat, satu altcoin tahap awal dengan harga
Penulis: Hackernoon
2025/12/14 23:59
SOL ke Ozak AI Flip: Mengapa Beberapa Investor Percaya Token AI Memiliki Potensi Jangka Panjang yang Lebih Tinggi
Solana telah menghabiskan tahun 2025 mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain kapitalisasi besar terkuat, tetapi segmen pedagang yang semakin besar percaya bahwa potensi kenaikan yang paling eksplosif
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/14 23:34
SOL Targetkan $230 saat Firedancer dari Jump Crypto Memperkuat Jaringan Solana
Solana mencapai tonggak penting dengan peluncuran Firedancer di mainnet-nya, sebuah klien validator berkinerja tinggi yang dikembangkan oleh Jump Crypto. Firedancer telah menyelesaikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/14 21:30
