Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
ETF Solana Menentang Tren Pasar dengan Aliran Masuk 7 Hari Berturut-turut
Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Solana telah berhasil mencapai aliran masuk berkelanjutan selama tujuh hari, bertentangan dengan tren negatif harga SOL dan itu
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/14 18:24
Apakah SOL akan kembali ke $120 dalam konsolidasi sideways ini? - Analisis SOL
Solana terkonsolidasi selama beberapa hari dalam rentang horizontal yang jelas sekitar $120-$147. Analisis teknis SOL ini menunjukkan bahwa harga berada di antara level yang kuat
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/14 17:31
Prediksi Harga Solana: Penurunan Pasar Bisa Mendorong SOL Di Bawah $100, Remittix Bersiap Untuk Mencapai Tinggi Baru
Percakapan tentang kripto terbaik untuk dibeli sekarang kembali memanas seiring dengan kembalinya volatilitas dan para trader mencari pemenang yang jelas. Di satu sisi layar ada Solana, di mana
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/14 17:30
Apakah harga Solana siap untuk terobosan di atas $150 setelah tekanan jual menurun?
Harga Solana telah bergerak dalam rentang sempit di atas level support penting sekitar $120 untuk beberapa waktu. Aktivitas on-chain tetap stabil dan ada
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/14 16:16
Mengapa rasa sakit altcoin INI bisa menjadi persiapan untuk terobosan 2026
Postingan Mengapa rasa sakit altcoin INI bisa menjadi persiapan untuk terobosan 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Altcoin sedang mengalami masa sulit, dan rasa sakitnya paling
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 13:34
ETF Solana melihat aliran masuk selama 7 hari berturut-turut meskipun harga SOL turun 55%
Postingan Solana ETFs melihat aliran masuk selama 7 hari berturut-turut meskipun harga SOL turun 55% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dana yang diperdagangkan di bursa Solana memperpanjang aliran masuk mereka
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 13:33
ETF Solana Melawan Tren dengan Aliran Masuk Positif Selama 7 Hari Berturut-turut
Postingan Solana ETFs Melawan Tren Dengan Aliran Masuk Positif Selama 7 Hari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) Solana (SOL) mencatat
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 06:23
Solana (SOL) Masih Turun Setelah Aliran Masuk $50M, tetapi Mengapa Trader Top Diam-diam Mengakumulasi di GeeFi (GEE)?
GeeFi melampaui $1M terkumpul saat Fase 2 mendekati habis terjual, menarik trader dari Solana dengan utilitas kuat, hasil staking tinggi dan presale dengan jaminan 667 persen
Bagikan
Penulis: Blockchainreporter
2025/12/14 04:00
Investor Terus Mengakumulasi di GeeFi (GEE) sementara Perhatian Institusional Baru Solana (SOL) Gagal Memberikan Hasil
Dalam pencarian aset digital dengan pertumbuhan tinggi, investor semakin tertarik pada proyek yang menunjukkan kekuatan presale yang tak terbantahkan dan validasi pasar. GeeFi telah
Bagikan
Penulis: Techbullion
2025/12/14 03:39
Prediksi Harga Solana: SOL Mempertahankan Support Jangka Panjang saat Breakout Wedge Turun Menguji $140
Postingan Prediksi Harga Solana: SOL Mempertahankan Support Jangka Panjang saat Breakout Wedge Turun Menguji $140 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Solana diperdagangkan di
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 03:26
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream