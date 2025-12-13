Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Harga Solana Konsolidasi Di Bawah $145 saat Trader Mengamati Breakout
Postingan Harga Solana Konsolidasi Di Bawah $145 saat Trader Mengamati Breakout muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana ($SOL), token asli dari Solana, sedang mengalami
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 03:20
Prediksi Harga TROLL, Kripto Berikutnya yang Akan Melonjak
Postingan TROLL Price Prediction, Next Crypto To Explode muncul di BitcoinEthereumNews.com. Aktivitas akumulasi terbaru Coinbase di TROLL telah menghidupkan kembali minat
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 03:18
Meskipun Solana (SOL) Memiliki Kesepakatan Institusional Baru, Analis Masih Memprediksi Pengembalian Lebih Besar Dari Presale GeeFi (GEE)
Jaringan yang sudah mapan membuat berita utama untuk adopsi perusahaan, namun GeeFi menarik perhatian dengan kinerja presale-nya yang kuat. Proyek pertama
Bagikan
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/14 03:00
ETF Solana Menentang Peluang dengan Rentetan Kemenangan 7 Hari Arus Masuk
Arus Masuk ETF Solana Bertahan Meskipun Tantangan Pasar Solana (SOL) terus menarik minat institusional, mencatat rentetan tujuh hari arus masuk ke bursa
Bagikan
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/14 02:29
Koin Meme Terbaik untuk Dibeli: Prediksi Harga TROLL, Kripto Berikutnya yang Akan Meledak
Aktivitas akumulasi terbaru Coinbase di TROLL telah menghidupkan kembali minat di pasar koin meme, menggambarkan bagaimana infrastruktur bursa dapat dengan cepat memengaruhi
Bagikan
Penulis: The Cryptonomist
2025/12/14 01:49
ETF Solana mencatat aliran masuk selama 7 hari berturut-turut meskipun harga turun
ETF SOL pertama diluncurkan pada Juli, diikuti oleh ETF SOL Bitwise pada Okto
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/14 01:44
Solana (SOL) Membidik $145 saat SGB & WisdomTree Mendorong Adopsi Institusional
Singapore Gulf Bank (SGB) meluncurkan layanan pencetakan dan penebusan mata uang stabil di blockchain Solana pada Breakpoint 2025 di Abu Dhabi. Layanan ini tersedia
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/14 01:30
Altcoin yang Diposisikan untuk Reli Natal Mendatang pada 2025
Minggu-minggu terakhir tahun ini sering membawa volatilitas baru dan percepatan rotasi modal di pasar kripto. Saat likuiditas mengencang dan para trader mengantisipasi musiman
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/14 00:04
Tonggak $700M Hampir Tercapai Di Tengah Rentetan Pembelian Kuat 7 Hari
Postingan $700M Milestone Nears Amid Powerful 7-Day Buying Streak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Arus Masuk SOL Spot ETF Melonjak: Tonggak $700M Hampir Tercapai Di Tengah Pembelian Kuat
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 23:12
Solana Siap untuk Reli: Level Kunci Menunjukkan Potensi Kenaikan $150
Solana (SOL) diperdagangkan pada harga $132,90 pada 13 Desember 2025, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $9,23 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $74,69 miliar, memberikan kehadiran
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/13 22:30
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream