Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Di pasar akhir tahun di mana volatilitas telah menjadi hal yang normal, OPTO Miner menarik investor stabil dengan model daya komputasi yang sesuai peraturan.
Pada Desember tahun ini, pergerakan harga Bitcoin membuat pasar menjadi sangat sensitif. Harga berfluktuasi antara $89.000 dan $94.000 untuk periode yang cukup lama, berulang kali

Penulis: Techbullion
2025/12/13 20:44
Peluncuran Firedancer yang Lama Ditunggu-tunggu oleh Solana Memicu Reli 5%
Postingan Solana's Long-Awaited Firedancer Launch Sparks 5% Rally muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jaringan Solana mengambil langkah penting minggu ini dengan Firedancer

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 17:08
Akankah Solana $SOL Melonjak 50%? Optimisme Pasar Meningkat Menjelang Terobosan Penting
TLDR Solana tetap dalam akumulasi di bawah garis tren utama, menandakan potensi tekanan ke atas. Dompet paus "1011 Insider" menambahkan 250k $SOL, menunjukkan berkelanjutan

Penulis: Blockonomi
2025/12/13 16:51
Harga Solana (SOL): Arthur Hayes Menyebutkan Dua Blockchain yang Akan Bertahan
TLDR Harga Solana naik 5% menjadi $138 dalam 24 jam, dengan analis memprediksi potensi reli 50% jika resistensi kunci tertembus ETF Solana mencatat aliran masuk harian yang kuat sebesar $11,02 juta

Penulis: Coincentral
2025/12/13 16:32
SOL Merosot Karena TVL Menurun Dan Permintaan Memecoin Memudar
Postingan SOL Merosot Saat TVL Menurun Dan Permintaan Memecoin Memudar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin penting: Tingkat pendanaan SOL menandakan keyakinan bullish yang rendah

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 15:41
7 Kripto Populer Teratas Memperkuat Pasar tetapi MOBU Merebut Tahta untuk Presale Kripto yang Tak Boleh Dilewatkan di 2025
Apakah Anda melewatkan kripto populer berikutnya? Di dunia cryptocurrency yang berkembang pesat, menemukan kripto populer berikutnya sebelum harganya melambung tinggi dapat mengubah

Penulis: Techbullion
2025/12/13 13:37
Penyitaan Cryptocurrency: Otoritas Florida Menyita $1,5M dalam Aset Digital dari Tersangka Penipuan
BitcoinWorld Penyitaan Cryptocurrency: Otoritas Florida Menyita Aset Digital Senilai $1,5 Juta dari Tersangka Penipuan Dalam demonstrasi yang mencolok dari penegakan hukum

Penulis: Coinstats
2025/12/13 11:10
Penurunan Aktivitas Jaringan Solana yang Mengkhawatirkan
Postingan The Alarming Decline In Solana's Network Activity muncul di BitcoinEthereumNews.com. SOL Kesulitan: Penurunan Mengkhawatirkan Dalam Aktivitas Jaringan Solana

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 09:03
Prediksi Harga Solana: SOL Dipilih untuk Token Emas Berdaulat – Apakah Negara-negara Sekarang Menggunakan Solana?
Pemerintah Bhutan telah memutuskan untuk meluncurkan token baru yang dipatok dengan emas di blockchain Solana, semakin meningkatkan kredibilitas jaringan dan mendorong semakin

Penulis: Coinstats
2025/12/13 07:28
SOL berjuang saat TVL Solana menurun dan permintaan memecoin memudar
Permintaan SOL menurun karena total nilai terkuncinya turun sebesar $10 miliar dan memecoin

Penulis: Coinstats
2025/12/13 06:11
