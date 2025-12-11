Coinbase Menambahkan Perdagangan DEX Solana Dengan Dukungan untuk USDC dan Pembayaran Bank

Postingan Coinbase Menambahkan Perdagangan DEX Solana Dengan Dukungan untuk USDC dan Pembayaran Bank muncul di BitcoinEthereumNews.com. Coinbase telah meluncurkan perdagangan DEX berbasis Solana dalam aplikasinya. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan pertukaran on-chain dan pembayaran USDC tanpa menggunakan sistem kustodian lama. Coinbase Memperluas Integrasi Solana untuk Menyertakan Dukungan Perdagangan DEX Spesialis Protokol untuk pertukaran tersebut, Andrew, mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah mengaktifkan dukungan native untuk perdagangan DEX Solana. Ini berarti, jika semua berjalan lancar, pengguna dapat langsung menukar token berbasis SOL melalui aplikasi. BERITA TERBARU: @coinbase akan memungkinkan pengguna memperdagangkan semua token Solana melalui DEX, tanpa listing 🔥 pic.twitter.com/IyQ5IXHGgR — Solana (@solana) 11 Desember 2025 Mereka sekarang dapat menyelesaikan perdagangan menggunakan USDC selain sumber pendanaan tradisional seperti uang tunai, rekening bank, dan kartu debit. Fitur baru ini memperluas peluncuran DEX Coinbase yang sebelumnya diumumkan pada Agustus yang dimulai dengan aset jaringan Base. Pada saat itu, perusahaan mengatakan dukungan Solana akan segera hadir. Peluncuran minggu ini memenuhi komitmen tersebut lebih cepat dari jadwal. Bursa tersebut mengatakan akan mencantumkan lebih banyak token yang didukung DEX, satu per satu. Bursa tersebut menerapkan batch aset native Base baru untuk memperluas opsi perdagangan bagi pengguna. Hal ini terjadi saat bursa menghadapi persaingan ketat dan penurunan volume perdagangan. Dalam laporan pendapatan Q2-nya, perusahaan menyebutkan bahwa aktivitas perdagangan spot telah menurun. Perusahaan juga menunjukkan bahwa pesaing seperti Robinhood dan Kraken mengambil pangsa pasarnya di A.S. Dengan menawarkan perdagangan terdesentralisasi, bursa A.S. ini merespons permintaan pelanggan untuk self-custody dan eksekusi on-chain. Platform DEX memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset mereka dan mengandalkan lebih sedikit pada layanan kustodian. Untuk ekspansi global, perusahaan belum memberikan timeline. Namun, perusahaan hanya mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, akan menambahkan wilayah dan jaringan baru secara bertahap. Bulan lalu, perusahaan mengumumkan bahwa akan membeli Vector.fun. Ini adalah...