Ekosistem Solana Melihat Kemunculan Protokol Token TOBY
Postingan Ekosistem Solana Melihat Kemunculan Protokol Token TOBY muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Tidak ada konfirmasi resmi yang mendukung peluncuran token TOBY
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 06:42
Harga SOL Turun karena TVL Menurun dan Hype Memecoin Memudar
Ekosistem Solana Menghadapi Tantangan yang Semakin Besar Meskipun Ada Inisiatif Pengembang Meskipun kemajuan teknologi terbaru dan komunitas pengembang yang aktif, Solana
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/13 06:17
Solana (SOL) Mengincar Reli Besar $500 Setelah Kemitraan dengan State Street
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, State Street, dengan aset yang dikelola senilai $50 triliun, akan menerbitkan aset yang ditokenisasi di Solana, mendahului jaringan lain atau bahkan
Penulis: Tronweekly
2025/12/13 03:30
Phantom Membawa Pasar Prediksi kepada 20 Juta Pengguna dalam Kemitraan dengan Kalshi
TLDR Phantom menambahkan Kalshi, memberikan 20 juta pengguna akses mulus ke pasar prediksi terregulasi SOL mendukung perdagangan prediksi cepat dalam dompet yang terkait dengan peristiwa dunia nyata
Penulis: Coincentral
2025/12/12 23:56
ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $11,02 juta dalam satu hari.
PANews melaporkan pada 12 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana melihat total arus masuk bersih sebesar $11,02 juta kemarin (11 Desember, Waktu Timur)
Penulis: PANews
2025/12/12 10:31
JPMorgan Mengatur Kesepakatan Utang Solana untuk Galaxy Digital dengan Coinbase dan Franklin Templeton Sebagai Investor
Postingan JPMorgan Mengatur Kesepakatan Utang Solana untuk Galaxy Digital dengan Coinbase dan Franklin Templeton Sebagai Investor muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News JPMorgan
Penulis: CoinPedia
2025/12/12 05:02
Langkah Revolusioner: dYdX Meluncurkan Perdagangan Spot Solana untuk Pengguna A.S.
BitcoinWorld Langkah Revolusioner: dYdX Meluncurkan Perdagangan Spot Solana untuk Pengguna A.S. Dalam langkah bersejarah untuk keuangan terdesentralisasi, bursa dYdX telah meluncurkan
Penulis: bitcoinworld
2025/12/11 22:25
Solana Terhenti di Bawah Resistensi Kunci saat Momentum Memudar—Bisakah Harga SOL Menembus Sebelum 2026?
Postingan Solana Terhenti Di Bawah Resistensi Kunci saat Momentum Memudar—Bisakah Harga SOL Menembus Sebelum 2026? muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Harga Solana terus diperdagangkan dalam rentang yang semakin ketat saat bulls mempertahankan support tetapi gagal merebut kembali level resistensi utama. Meskipun beberapa kali mencoba untuk stabil, zona pasokan di atas dan momentum yang memudar telah membuat SOL terbatas sepanjang Desember. Kelelahan likuiditas di pasar yang lebih luas, berkurangnya selera risiko, dan tekanan jual yang berat di dekat area breakdown sebelumnya telah ...
Penulis: CoinPedia
2025/12/11 19:27
Coinbase Menambahkan Perdagangan DEX Solana Dengan Dukungan untuk USDC dan Pembayaran Bank
Postingan Coinbase Menambahkan Perdagangan DEX Solana Dengan Dukungan untuk USDC dan Pembayaran Bank muncul di BitcoinEthereumNews.com. Coinbase telah meluncurkan perdagangan DEX berbasis Solana dalam aplikasinya. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan pertukaran on-chain dan pembayaran USDC tanpa menggunakan sistem kustodian lama. Coinbase Memperluas Integrasi Solana untuk Menyertakan Dukungan Perdagangan DEX Spesialis Protokol untuk pertukaran tersebut, Andrew, mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah mengaktifkan dukungan native untuk perdagangan DEX Solana. Ini berarti, jika semua berjalan lancar, pengguna dapat langsung menukar token berbasis SOL melalui aplikasi. BERITA TERBARU: @coinbase akan memungkinkan pengguna memperdagangkan semua token Solana melalui DEX, tanpa listing 🔥 pic.twitter.com/IyQ5IXHGgR — Solana (@solana) 11 Desember 2025 Mereka sekarang dapat menyelesaikan perdagangan menggunakan USDC selain sumber pendanaan tradisional seperti uang tunai, rekening bank, dan kartu debit. Fitur baru ini memperluas peluncuran DEX Coinbase yang sebelumnya diumumkan pada Agustus yang dimulai dengan aset jaringan Base. Pada saat itu, perusahaan mengatakan dukungan Solana akan segera hadir. Peluncuran minggu ini memenuhi komitmen tersebut lebih cepat dari jadwal. Bursa tersebut mengatakan akan mencantumkan lebih banyak token yang didukung DEX, satu per satu. Bursa tersebut menerapkan batch aset native Base baru untuk memperluas opsi perdagangan bagi pengguna. Hal ini terjadi saat bursa menghadapi persaingan ketat dan penurunan volume perdagangan. Dalam laporan pendapatan Q2-nya, perusahaan menyebutkan bahwa aktivitas perdagangan spot telah menurun. Perusahaan juga menunjukkan bahwa pesaing seperti Robinhood dan Kraken mengambil pangsa pasarnya di A.S. Dengan menawarkan perdagangan terdesentralisasi, bursa A.S. ini merespons permintaan pelanggan untuk self-custody dan eksekusi on-chain. Platform DEX memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset mereka dan mengandalkan lebih sedikit pada layanan kustodian. Untuk ekspansi global, perusahaan belum memberikan timeline. Namun, perusahaan hanya mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, akan menambahkan wilayah dan jaringan baru secara bertahap. Bulan lalu, perusahaan mengumumkan bahwa akan membeli Vector.fun. Ini adalah...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/11 19:03
Integrasi Coinbase Solana memulai perdagangan on-chain instan di Breakpoint 2025
Selama Breakpoint 2025 di Abu Dhabi, rencana integrasi Coinbase Solana menjadi sorotan utama saat bursa tersebut mengungkapkan pengalaman perdagangan on-chain baru untuk penggunanya. Coinbase meluncurkan perdagangan on-chain untuk token Solana Pada 11 Des 2025, di Breakpoint 2025 di Etihad Arena, Coinbase mengumumkan integrasi yang lebih dalam dengan ekosistem Solana (SOL) dan [...]
Penulis: The Cryptonomist
2025/12/11 17:58
