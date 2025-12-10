ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $4,85 juta dalam satu hari.

PANews melaporkan pada 11 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $4,85 juta kemarin (10 Desember, Waktu Timur). Kemarin (10 Desember, Waktu Timur), ETF spot SOL dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Bitwise SOL ETF BSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $3,68 juta. Total arus masuk bersih historis BSOL saat ini adalah $604 juta. Arus masuk bersih terbesar kedua adalah untuk VanEck SOL ETF (VSOL), dengan arus masuk bersih harian sebesar $450.000. Total arus masuk bersih historis untuk VSOL saat ini adalah $11,64 juta. Pada saat penulisan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $949 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,22%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $661 juta.