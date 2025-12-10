BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $4,85 juta dalam satu hari.

ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $4,85 juta dalam satu hari.

PANews melaporkan pada 11 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $4,85 juta kemarin (10 Desember, Waktu Timur). Kemarin (10 Desember, Waktu Timur), ETF spot SOL dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Bitwise SOL ETF BSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $3,68 juta. Total arus masuk bersih historis BSOL saat ini adalah $604 juta. Arus masuk bersih terbesar kedua adalah untuk VanEck SOL ETF (VSOL), dengan arus masuk bersih harian sebesar $450.000. Total arus masuk bersih historis untuk VSOL saat ini adalah $11,64 juta. Pada saat penulisan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $949 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,22%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $661 juta.
Bagikan
Penulis: PANews2025/12/11 10:15

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk

Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream