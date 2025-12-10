Bursa
FTX Unstake SOL: Pembukaan Kunci Bulanan Senilai $25,5 Juta Yang Menakuti Pasar
FTX Unstake SOL: Pembukaan Kunci Bulanan Senilai $25,5 Juta Yang Menakuti Pasar

Satu bulan lagi, satu lagi pergerakan multi-juta dolar dari aset bangkrut FTX dan Alameda Research. Data on-chain mengungkapkan mereka baru saja unstake 194.861 SOL, senilai sekitar $25,5 juta. Kejadian berulang ini mengirimkan gelombang ke seluruh ekosistem Solana, memunculkan pertanyaan kritis bagi setiap investor: apakah ini likuidasi aset rutin atau tanda [...]
Bagikan
Penulis: bitcoinworld
2025/12/11 16:55
ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $4,85 juta dalam satu hari.
PANews melaporkan pada 11 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $4,85 juta kemarin (10 Desember, Waktu Timur). Kemarin (10 Desember, Waktu Timur), ETF spot SOL dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Bitwise SOL ETF BSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $3,68 juta. Total arus masuk bersih historis BSOL saat ini adalah $604 juta. Arus masuk bersih terbesar kedua adalah untuk VanEck SOL ETF (VSOL), dengan arus masuk bersih harian sebesar $450.000. Total arus masuk bersih historis untuk VSOL saat ini adalah $11,64 juta. Pada saat penulisan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $949 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,22%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $661 juta.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/11 10:15
Seorang paus menarik $13,89 juta SOL token dari Kraken 10 jam yang lalu.
PANews melaporkan pada 11 Desember bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seorang whale menarik 101.365 SOL (senilai $13,89 juta) dari Kraken 10 jam yang lalu. Saat ini, whale tersebut memegang total 628.564 SOL (senilai $84,13 juta), di mana 519.217 SOL berada di dompetnya dan 109.348 SOL lainnya telah dijaminkan.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/11 09:08
Solana (SOL) vs Mutuum Finance (MUTM): Koin Cryptocurrency Terbaik Untuk Dibeli
Solana (SOL) vs Mutuum Finance (MUTM): Koin Cryptocurrency Terbaik Untuk Dibeli

Peregangan akhir tahun 2025 telah disambut dengan fokus yang meningkat di kalangan investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang. Solana dan Mutuum Finance (MUTM) muncul sebagai alternatif yang kontras bagi mereka yang mengevaluasi kripto apa yang harus dibeli atau mencari cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan sebelum aksi pasar semakin cepat.
Bagikan
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/11 09:00
Solana (SOL) Terhenti karena Harga Tetap Terkunci Antara $124 dan $145
Solana (SOL) Terhenti karena Harga Tetap Terkunci Antara $124 dan $145

Solana (SOL) masih mengalami momentum yang rendah. Aset ini tetap berada dalam rentang perdagangan yang sangat ketat antara $124 dan $145 tanpa breakout yang jelas di kedua sisi. Analis on-chain Ali mencatat bahwa selama beberapa hari terakhir, SOL telah membentuk struktur sideways yang terdefinisi dengan berfluktuasi antara $124 dan $145.
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/11 07:00
Pemulihan Solana (SOL) Terlihat Terlalu Jauh, Trader Top Mengamankan GeeFi (GEE) karena Mungkin Ini Kesempatan Terakhir untuk 100x
Pemulihan Solana (SOL) Terlihat Terlalu Jauh, Trader Top Mengamankan GeeFi (GEE) karena Mungkin Ini Kesempatan Terakhir untuk 100x

Dalam pasar yang ditandai dengan ketidakpastian, GeeFi muncul sebagai kekuatan besar, menunjukkan momentum luar biasa dengan penjualan awal blockbuster-nya. Fase 1 proyek ini merupakan kesuksesan luar biasa, menjual habis 10 juta token dan mengumpulkan $500.000 dalam waktu hanya satu minggu lebih. Energi ini hanya terus bertumbuh, dengan total dana yang terkumpul kini melampaui $1 juta [...]
Bagikan
Penulis: Techbullion
2025/12/11 05:00
Solana (SOL) Mengincar $150 seiring Pencatatan ETF Bitwise Mendorong Eksposur Institusional
Solana (SOL) Mengincar $150 seiring Pencatatan ETF Bitwise Mendorong Eksposur Institusional

Solana bergerak ke arah positif dengan peningkatan nilainya karena perubahan kondisi di sektor kripto. Harga SOL telah melonjak sebesar 3,62% selama 24 jam terakhir tetapi sedikit turun sebesar 3,2% selama seminggu terakhir. Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan di $136,78
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/11 04:00
Akumulasi Paus Mendorong Harga Solana Menuju Target $200
Akumulasi Paus Mendorong Harga Solana Menuju Target $200

Akumulasi paus dan spekulasi ETF mendorong harga Solana menuju target $200 karena dukungan menguat dan resistensi diuji. Solana (SOL) telah mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya aktivitas paus dan tekanan harga yang terbangun. Akumulasi paus yang kuat ini telah mengarah pada ekspektasi yang berkembang bahwa Solana bisa menembus menuju target $200.
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/11 02:30
Harga Solana Melonjak 4% Meskipun Glassnode Memperingatkan Likuiditas SOL Berada Di Level 'Pasar Beruang Dalam'
Meskipun pasar token non-fungible global lainnya mengalami pertumbuhan negatif, sektor gaming terus mengalami pertumbuhan positif, ditandai dengan peningkatan pemain [...]
Bagikan
Penulis: Insidebitcoins
2025/12/10 19:49
Solana Mempertahankan Dukungan $138 Sementara Data On-Chain Mengungkapkan Likuiditas yang Semakin Ketat
Solana Mempertahankan Dukungan $138 Sementara Data On-Chain Mengungkapkan Likuiditas yang Semakin Ketat

Solana (SOL) menunjukkan tanda-tanda awal potensi pemulihan harga, tetapi data on-chain menunjukkan likuiditas yang semakin ketat dan realisasi kerugian yang meningkat bagi pemegang SOL. Dinyatakan bahwa SOL masih dalam rentang terbatas. Pertanyaannya adalah bagaimana SOL akan menahan penurunan harga yang lebih dalam. Solana Menghadapi Tekanan Likuiditas yang Meningkat Menurut platform analitik Glassnode, likuiditas Solana [...]
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/10 18:30
