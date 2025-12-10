BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik

Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik

Postingan Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam konteks pasar kripto saat ini, harga Solana sedang mencoba pemulihan intraday yang menentukan, sementara pada grafik harian, gambarannya tetap rapuh dan tidak stabil. Harga Solana Hari Ini: Pemulihan Intraday yang Tegang, tetapi Harian Masih Tidak Pasti Tesis dasarnya: harga Solana (SOL/USDT) hari ini sedang mencoba pemulihan intraday yang agresif, tetapi gambaran pada grafik harian tetap netral dengan sedikit kecenderungan bearish. Kita berada dalam fase di mana pasar belum memutuskan apakah akan mengubah pemulihan ini menjadi fase bullish baru atau hanya "pemulihan sementara" dalam tren yang lebih besar yang melemah. Konteks umum tidak membantu menyelesaikan keraguan: dominasi Bitcoin pada 57% dan indeks Fear & Greed pada 22 (Ketakutan Ekstrem) menunjukkan pasar kripto yang masih defensif, dengan sedikit selera risiko pada altcoin seperti Solana meskipun kapitalisasinya signifikan, sekitar 2,4% dari total kapitalisasi pasar. Dalam skenario ini, mereka yang melihat harga Solana secara real-time harus dengan jelas membedakan pemulihan jangka pendek yang gugup pada 1H dan 15m dari struktur dasar pada harian, yang untuk saat ini tidak mengkonfirmasi tren bullish struktural baru. Harga Solana: Ikhtisar Harian (D1) – Netral dengan Bias Bearish Harga Solana Hari Ini vs Moving Averages (EMA20/50/200 D1)D1 Close: 138.44 USDTEMA20: 138.15 USDTEMA50: 153.12 USDTEMA200: 173.33 USDT Dalam praktiknya, harga Solana baru saja bergerak kembali di atas EMA20 harian, tetapi tetap secara signifikan di bawah EMA50 dan EMA200. Ini menggambarkan gambaran yang jelas: jangka pendek sedang mencoba berubah menjadi netral atau sedikit bullish, sementara jangka menengah hingga panjang masih terganggu, dengan Solana dalam fase pemulihan setelah koreksi yang luas. Bagi mereka yang mengikuti tren Solana, campuran rata-rata ini mengatakan satu hal sederhana: kita belum berada dalam pasar bull struktural pada harian, tetapi dalam potensi...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/10 05:59
Perhatikan Minggu Depan! CME Group Mengumumkan XRP dan Solana (SOL) Baru

Perhatikan Minggu Depan! CME Group Mengumumkan XRP dan Solana (SOL) Baru

Postingan Waspada untuk Minggu Depan! CME Group Mengumumkan XRP dan Solana (SOL) Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. CME Group, bursa derivatif terbesar di dunia, meluncurkan perdagangan futures untuk XRP dan Solana (SOL) setelah Bitcoin dan Ethereum dalam beberapa bulan terakhir. Sementara futures XRP dan Solana memecahkan rekor dalam waktu singkat, CME Group mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan opsi untuk Solana dan XRP. Dengan meningkatnya permintaan Solana dan XRP dari institusi dan investor individu, langkah terbaru ini menandai penambahan terbaru ke portofolio derivatif kripto CME. Dalam postingan dari akun CME X, diumumkan bahwa hitung mundur telah dimulai untuk peluncuran futures Spot-Quoted XRP dan Solana. "Hanya 7 hari lagi hingga peluncuran futures Spot-Quoted XRP dan SOL." Pada titik ini, futures Spot-Coint XRP dan SOL diharapkan diluncurkan di platform CME Group pada 15 Desember, tergantung pada tinjauan regulasi. CME Group menyatakan bahwa produk baru ini, yang ditawarkan kepada investor dengan harga spot, memiliki fitur margin lebih rendah, kontrak yang lebih kecil dan jangka panjang. "Akses harga spot di bursa yang sangat diregulasi dan gabungkan fleksibilitas contracts for difference (CFD) dengan transparansi futures. Perdagangkan kontrak yang lebih kecil, jangka panjang dengan margin lebih rendah, dirancang khusus untuk trader aktif. Margin rendah untuk efisiensi modal, penetapan harga sederhana yang terhubung langsung ke harga spot dan kejelasan regulasi...." Seperti yang mungkin Anda ingat, pada Oktober, CME Group memperluas dukungan XRP-nya, menambahkan opsi ke paket futures-nya, memungkinkan investor untuk memperdagangkan opsi pada XRP dan futures Micro XRP dengan opsi jatuh tempo harian, bulanan, dan triwulanan. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/watch-out-for-the-next-week-cme-group-announces-new-xrp-and-solana-sol/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/10 05:07
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Di Des 2025: Inilah Mengapa Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM) Harus Menjadi Prioritas Dalam Daftar Natal Anda

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Di Des 2025: Inilah Mengapa Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM) Harus Menjadi Prioritas Dalam Daftar Natal Anda

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Pada Des 2025: Inilah Mengapa Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM) Harus Menjadi Prioritas Dalam Daftar Natal Anda muncul di BitcoinEthereumNews.com. Telah terjadi lebih banyak aktivitas di pasar untuk Desember karena investor mencoba mencari tahu apa yang harus diinvestasikan di pasar kripto sebelum tahun baru. Kemajuan dalam ETF Solana dan penjualan awal Mutuum Finance (MUTM) telah menghidupkan kembali perdebatan tentang kripto terbaik untuk diinvestasikan. Juga ada minat pada siklus kripto besar berikutnya, menyebabkan trader mencari kripto terbaik untuk diinvestasikan menjelang reli liburan. Ini membuat Solana dan MUTM sangat berada di radar semua orang yang mengawasi tren mereka di bulan Desember. Momentum ETF Solana Memperkuat Kepercayaan Pasar Telah ada tren sentimen positif untuk Solana sejak Franklin Templeton memperoleh persetujuan untuk pencatatan ETF Solana-nya di pasar NYSE Arca dengan ticker SOEZ. Indeks ini mengikuti CF Benchmarks Solana Index. Berita seperti itu telah menghasilkan lonjakan sekitar 17% dalam harga SOL. SOEZ memiliki struktur yang dikenal sebagai grantor trust yang melibatkan saham SOL dan uang tunai. Pada saat yang sama, tujuan dari struktur tersebut melibatkan pelacakan harga SOL serta yield. Sementara itu, kombinasi pengawasan kustodian oleh Coinbase Custody Trust Company bersama dengan bantuan administratif dari BNY telah membuat saham SOL lebih mudah diakses melalui media yang diregulasi. Meskipun Solana tetap menjadi daya tarik gravitasi bagi pengembang, investasi institusional dalam bentuk ETF juga mempengaruhi sentimen komunitas mengenai kripto teratas untuk diinvestasikan. Namun, tren jangka panjang Solana tetap bergantung pada pasar dalam hal rotasi keseluruhan. Ada perbedaan yang sangat jelas antara prospek pertumbuhan Solana dan keuntungan penjualan awal dari penjualan awal MUTM. Akselerasi Penjualan Awal Mutuum Finance Mutuum Finance (MUTM) juga telah menjadi sorotan saat komunitas bergerak lebih dekat...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/10 04:39

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk

Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream