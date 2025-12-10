Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Penjualan Massal Solana Mereda saat Harga SOL Mempertahankan Support—Pemulihan Bergantung pada Level Ini
Postingan Solana Sell-Off Mereda saat Harga SOL Mempertahankan Support—Pemulihan Bergantung pada Level Ini muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Harga Solana menunjukkan tanda-tanda awal stabilisasi setelah berminggu-minggu mengalami tekanan penurunan yang persisten, karena data on-chain dan indikator teknis menunjukkan momentum jual yang mereda. Sementara tren yang lebih luas tetap di bawah tekanan, para trader semakin memperhatikan apakah SOL dapat mempertahankan level support kritis dan melakukan reli pemulihan menjelang akhir tahun. Data On-Chain Solana ...
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/12/10 16:19
Dompet baru menarik token SOL senilai $27,87 juta dari Binance.
PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, dompet yang baru dibuat menarik 200.001 token SOL dari Binance, senilai $27,87 juta.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/10 14:34
Paus Memindahkan $229 Juta Ke Coinbase Institutional Dalam Pergeseran Kripto Yang Mengejutkan
Postingan Paus Memindahkan $229 Juta Ke Coinbase Institutional Dalam Pergeseran Kripto Yang Mengejutkan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Transfer SOL Besar-besaran: Paus Memindahkan $229 Juta Ke Coinbase Institutional Dalam Pergeseran Kripto Yang Mengejutkan Lewati ke konten Beranda Berita Kripto Transfer SOL Besar-besaran: Paus Memindahkan $229 Juta ke Coinbase Institutional dalam Pergeseran Kripto yang Mengejutkan Sumber: https://bitcoinworld.co.in/sol-transfer-coinbase-institutional-whale-2/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/10 11:13
Prediksi Harga Solana: Hambatan Krusial Menandakan Potensi Penarikan SOL Ke $130, Pemegang Beralih ke Remittix Sebagai Prospek Pertumbuhan Baru
Solana menghadapi resistensi dengan risiko penurunan ke 130 saat investor beralih ke Remittix karena utilitas pembayaran dunia nyata, permintaan yang kuat, dan adopsi yang tumbuh cepat.
Bagikan
Penulis: Blockchainreporter
2025/12/10 06:50
Berita Kripto Terbaru: SOL Mengurangi Validator, BCH Memperkuat Struktur, Sementara MoonBull Melonjak sebagai Salah Satu Altcoin 100x Terbaik
Solana terus memicu kegembiraan, membuat para trader bertanya-tanya apakah breakout berikutnya sedang menghangat sementara yang lain melewatkan awal [...] Postingan Berita Crypto Terbaru: SOL Mengurangi Validator, BCH Memperkuat Struktur, Sementara MoonBull Melonjak sebagai Salah Satu Altcoin 100x Terbaik muncul pertama kali di Coindoo.
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/12/10 06:15
Kekacauan Pasar Membuat Solana (SOL) Turun 18%, namun GeeFi (GEE) Berhasil Mengumpulkan Lebih dari $1M pada Waktu yang Sama
Di pasar yang ditandai dengan ketidakpastian, GeeFi muncul sebagai kekuatan besar, menunjukkan momentum luar biasa dengan penjualan awal yang sukses besar. Fase 1 proyek ini meraih kesuksesan menakjubkan, menjual habis 10 juta token dan mengumpulkan $500.000 hanya dalam waktu lebih dari seminggu. Energi ini terus bertumbuh, dengan total dana yang terkumpul kini melampaui $1 juta [...] Artikel Market Chaos Makes Solana (SOL) Drop 18%, yet GeeFi (GEE) Managed to Raise Over $1M in the Same Time pertama kali muncul di TechBullion.
Bagikan
Penulis: Techbullion
2025/12/10 06:00
Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik
Postingan Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam konteks pasar kripto saat ini, harga Solana sedang mencoba pemulihan intraday yang menentukan, sementara pada grafik harian, gambarannya tetap rapuh dan tidak stabil. Harga Solana Hari Ini: Pemulihan Intraday yang Tegang, tetapi Harian Masih Tidak Pasti Tesis dasarnya: harga Solana (SOL/USDT) hari ini sedang mencoba pemulihan intraday yang agresif, tetapi gambaran pada grafik harian tetap netral dengan sedikit kecenderungan bearish. Kita berada dalam fase di mana pasar belum memutuskan apakah akan mengubah pemulihan ini menjadi fase bullish baru atau hanya "pemulihan sementara" dalam tren yang lebih besar yang melemah. Konteks umum tidak membantu menyelesaikan keraguan: dominasi Bitcoin pada 57% dan indeks Fear & Greed pada 22 (Ketakutan Ekstrem) menunjukkan pasar kripto yang masih defensif, dengan sedikit selera risiko pada altcoin seperti Solana meskipun kapitalisasinya signifikan, sekitar 2,4% dari total kapitalisasi pasar. Dalam skenario ini, mereka yang melihat harga Solana secara real-time harus dengan jelas membedakan pemulihan jangka pendek yang gugup pada 1H dan 15m dari struktur dasar pada harian, yang untuk saat ini tidak mengkonfirmasi tren bullish struktural baru. Harga Solana: Ikhtisar Harian (D1) – Netral dengan Bias Bearish Harga Solana Hari Ini vs Moving Averages (EMA20/50/200 D1)D1 Close: 138.44 USDTEMA20: 138.15 USDTEMA50: 153.12 USDTEMA200: 173.33 USDT Dalam praktiknya, harga Solana baru saja bergerak kembali di atas EMA20 harian, tetapi tetap secara signifikan di bawah EMA50 dan EMA200. Ini menggambarkan gambaran yang jelas: jangka pendek sedang mencoba berubah menjadi netral atau sedikit bullish, sementara jangka menengah hingga panjang masih terganggu, dengan Solana dalam fase pemulihan setelah koreksi yang luas. Bagi mereka yang mengikuti tren Solana, campuran rata-rata ini mengatakan satu hal sederhana: kita belum berada dalam pasar bull struktural pada harian, tetapi dalam potensi...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/10 05:59
Perhatikan Minggu Depan! CME Group Mengumumkan XRP dan Solana (SOL) Baru
Postingan Waspada untuk Minggu Depan! CME Group Mengumumkan XRP dan Solana (SOL) Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. CME Group, bursa derivatif terbesar di dunia, meluncurkan perdagangan futures untuk XRP dan Solana (SOL) setelah Bitcoin dan Ethereum dalam beberapa bulan terakhir. Sementara futures XRP dan Solana memecahkan rekor dalam waktu singkat, CME Group mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan opsi untuk Solana dan XRP. Dengan meningkatnya permintaan Solana dan XRP dari institusi dan investor individu, langkah terbaru ini menandai penambahan terbaru ke portofolio derivatif kripto CME. Dalam postingan dari akun CME X, diumumkan bahwa hitung mundur telah dimulai untuk peluncuran futures Spot-Quoted XRP dan Solana. "Hanya 7 hari lagi hingga peluncuran futures Spot-Quoted XRP dan SOL." Pada titik ini, futures Spot-Coint XRP dan SOL diharapkan diluncurkan di platform CME Group pada 15 Desember, tergantung pada tinjauan regulasi. CME Group menyatakan bahwa produk baru ini, yang ditawarkan kepada investor dengan harga spot, memiliki fitur margin lebih rendah, kontrak yang lebih kecil dan jangka panjang. "Akses harga spot di bursa yang sangat diregulasi dan gabungkan fleksibilitas contracts for difference (CFD) dengan transparansi futures. Perdagangkan kontrak yang lebih kecil, jangka panjang dengan margin lebih rendah, dirancang khusus untuk trader aktif. Margin rendah untuk efisiensi modal, penetapan harga sederhana yang terhubung langsung ke harga spot dan kejelasan regulasi...." Seperti yang mungkin Anda ingat, pada Oktober, CME Group memperluas dukungan XRP-nya, menambahkan opsi ke paket futures-nya, memungkinkan investor untuk memperdagangkan opsi pada XRP dan futures Micro XRP dengan opsi jatuh tempo harian, bulanan, dan triwulanan. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/watch-out-for-the-next-week-cme-group-announces-new-xrp-and-solana-sol/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/10 05:07
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Di Des 2025: Inilah Mengapa Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM) Harus Menjadi Prioritas Dalam Daftar Natal Anda
Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Pada Des 2025: Inilah Mengapa Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM) Harus Menjadi Prioritas Dalam Daftar Natal Anda muncul di BitcoinEthereumNews.com. Telah terjadi lebih banyak aktivitas di pasar untuk Desember karena investor mencoba mencari tahu apa yang harus diinvestasikan di pasar kripto sebelum tahun baru. Kemajuan dalam ETF Solana dan penjualan awal Mutuum Finance (MUTM) telah menghidupkan kembali perdebatan tentang kripto terbaik untuk diinvestasikan. Juga ada minat pada siklus kripto besar berikutnya, menyebabkan trader mencari kripto terbaik untuk diinvestasikan menjelang reli liburan. Ini membuat Solana dan MUTM sangat berada di radar semua orang yang mengawasi tren mereka di bulan Desember. Momentum ETF Solana Memperkuat Kepercayaan Pasar Telah ada tren sentimen positif untuk Solana sejak Franklin Templeton memperoleh persetujuan untuk pencatatan ETF Solana-nya di pasar NYSE Arca dengan ticker SOEZ. Indeks ini mengikuti CF Benchmarks Solana Index. Berita seperti itu telah menghasilkan lonjakan sekitar 17% dalam harga SOL. SOEZ memiliki struktur yang dikenal sebagai grantor trust yang melibatkan saham SOL dan uang tunai. Pada saat yang sama, tujuan dari struktur tersebut melibatkan pelacakan harga SOL serta yield. Sementara itu, kombinasi pengawasan kustodian oleh Coinbase Custody Trust Company bersama dengan bantuan administratif dari BNY telah membuat saham SOL lebih mudah diakses melalui media yang diregulasi. Meskipun Solana tetap menjadi daya tarik gravitasi bagi pengembang, investasi institusional dalam bentuk ETF juga mempengaruhi sentimen komunitas mengenai kripto teratas untuk diinvestasikan. Namun, tren jangka panjang Solana tetap bergantung pada pasar dalam hal rotasi keseluruhan. Ada perbedaan yang sangat jelas antara prospek pertumbuhan Solana dan keuntungan penjualan awal dari penjualan awal MUTM. Akselerasi Penjualan Awal Mutuum Finance Mutuum Finance (MUTM) juga telah menjadi sorotan saat komunitas bergerak lebih dekat...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/10 04:39
Harga Solana Hari Ini (SOL/USDT): Pemulihan Sedang Berlangsung, Tetapi Tren yang Lebih Besar Tetap Rapuh
Harga Solana Hari Ini: Analisis Real-time SOL/USDT, Grafik Harian dan Sinyal Intraday untuk Membedakan Rebound dari Fase Beruang Baru.
Bagikan
Penulis: The Cryptonomist
2025/12/10 00:19
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream