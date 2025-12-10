Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik

Postingan Harga Solana Hari Ini: Analisis Kuotasi dan Grafik muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam konteks pasar kripto saat ini, harga Solana sedang mencoba pemulihan intraday yang menentukan, sementara pada grafik harian, gambarannya tetap rapuh dan tidak stabil. Harga Solana Hari Ini: Pemulihan Intraday yang Tegang, tetapi Harian Masih Tidak Pasti Tesis dasarnya: harga Solana (SOL/USDT) hari ini sedang mencoba pemulihan intraday yang agresif, tetapi gambaran pada grafik harian tetap netral dengan sedikit kecenderungan bearish. Kita berada dalam fase di mana pasar belum memutuskan apakah akan mengubah pemulihan ini menjadi fase bullish baru atau hanya "pemulihan sementara" dalam tren yang lebih besar yang melemah. Konteks umum tidak membantu menyelesaikan keraguan: dominasi Bitcoin pada 57% dan indeks Fear & Greed pada 22 (Ketakutan Ekstrem) menunjukkan pasar kripto yang masih defensif, dengan sedikit selera risiko pada altcoin seperti Solana meskipun kapitalisasinya signifikan, sekitar 2,4% dari total kapitalisasi pasar. Dalam skenario ini, mereka yang melihat harga Solana secara real-time harus dengan jelas membedakan pemulihan jangka pendek yang gugup pada 1H dan 15m dari struktur dasar pada harian, yang untuk saat ini tidak mengkonfirmasi tren bullish struktural baru. Harga Solana: Ikhtisar Harian (D1) – Netral dengan Bias Bearish Harga Solana Hari Ini vs Moving Averages (EMA20/50/200 D1)D1 Close: 138.44 USDTEMA20: 138.15 USDTEMA50: 153.12 USDTEMA200: 173.33 USDT Dalam praktiknya, harga Solana baru saja bergerak kembali di atas EMA20 harian, tetapi tetap secara signifikan di bawah EMA50 dan EMA200. Ini menggambarkan gambaran yang jelas: jangka pendek sedang mencoba berubah menjadi netral atau sedikit bullish, sementara jangka menengah hingga panjang masih terganggu, dengan Solana dalam fase pemulihan setelah koreksi yang luas. Bagi mereka yang mengikuti tren Solana, campuran rata-rata ini mengatakan satu hal sederhana: kita belum berada dalam pasar bull struktural pada harian, tetapi dalam potensi...