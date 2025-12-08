Harga Solana Siap Mencapai $150+ seiring Sentimen Bullish Meningkat di Pasar Kripto

Postingan Harga Solana Ditetapkan untuk $150+ karena Sentimen Bullish Meningkat di Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Solana telah menunjukkan pemulihan ringan selama 24 jam terakhir, mengikuti rebound keseluruhan di pasar kripto. Harga SOL berada di atas level support $130, SOL telah mengalami peningkatan signifikan dalam volume perdagangan mencapai 4,91 miliar, peningkatan sebesar 66%. Harga Bitcoin melampaui tanda $91.000, dan Solana naik hampir 5%, saat para bull bekerja untuk mengatasi garis tren resistensi di atas. Analis Memprediksi Harga Solana akan Melonjak Menuju $150+ Harga Solana baru-baru ini keluar dari tren wedge menurun, yang merupakan indikator kemungkinan kecenderungan naik. Breakout ini juga menyaksikan pengujian ulang garis resistensi oleh harga, yang merupakan indikasi baik untuk aksi harga di masa depan. Pasar terlihat bullish pada titik ini, dan momentum naik yang biasa kemungkinan akan teramati. Dalam waktu dekat, level resistensi utama berikutnya akan berada pada level harga $156. Jika harga bergerak ke arah yang sama, dapat mencapai area resistensi ini dalam beberapa hari ke depan. $DOGE kembali meluncur ke zona permintaan mingguan yang sama yang memicu setiap reli besar di masa lalu. Sejarah menunjukkan pembeli menyukai level ini... dan harga hampir kembali ke sana! Jika zona bertahan, dorongan menuju tanda $0,30 menjadi langkah besar berikutnya.🚀 Apakah $DOGE sedang mempersiapkan... pic.twitter.com/bsJdOD5I4b — AltCryptoTalk (@AltCryptoTalk) 8 Desember 2025 Open Interest (OI) futures Solana tetap sehat di lebih dari 7 miliar, menunjukkan arus modal yang konsisten dalam derivatif SOL. Omset telah meningkat dengan margin besar dari 47,86 menjadi 16,14 miliar. Menurut CoinGlass, OI futures Solana adalah 7,16 miliar, yang tidak menunjukkan perubahan signifikan selama 24 jam terakhir. Sumber: Coinglass Bitwise ETF Mencatat Arus Masuk Besar $65 Juta ke Solana...