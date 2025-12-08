Bursa
2026-01-15 Kamis
Mengapa Para Ahli Mengatakan GeeFi (GEE) adalah Pilihan Terbaik Tahun Ini untuk Memulihkan Kerugian Anda dari Solana (SOL)?
Dalam pasar yang ditandai oleh volatilitas, GeeFi muncul sebagai mercusuar kekuatan, menunjukkan momentum yang tak terbantahkan dengan penjualan awal blockbuster-nya. Fase 1 merupakan kesuksesan luar biasa, menjual habis 10 juta token dan mengumpulkan $500.000 dalam waktu hanya satu minggu lebih. Energi ini terus berlanjut, dengan total dana yang terkumpul kini melonjak melampaui $1 juta [...]
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/10 03:00
Solana (SOL), SUI, dan Token Berkapitalisasi Rendah: Perbandingan Pasar
Solana (SOL) dan SUI keduanya telah mencapai kapitalisasi pasar yang besar, menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka masih memberikan potensi kenaikan yang signifikan dari level saat ini. Sementara itu, beberapa analis telah membahas aset dengan kapitalisasi lebih kecil seperti The post Solana (SOL), SUI, dan Token Low-Cap: Perbandingan Pasar muncul pertama kali di CryptoNinjas.
Penulis: Crypto Ninjas
2025/12/10 00:00
Harga SOL: Mengapa Solana Bisa Melonjak saat Bitcoin Menuju Terobosan Besar
Postingan Harga SOL: Mengapa Solana Bisa Melonjak saat Bitcoin Bergerak Menuju Terobosan Besar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Harga SOL bisa melonjak di bulan Desember, banyak yang mendukung hal ini karena harga Bitcoin dan SOL mendapatkan kembali kekuatannya menjelang pertemuan FOMC 10 Desember secara bersamaan. Pengaturan ini sangat penting karena, secara historis, Solana cenderung mengikuti tren crypto raja, dan struktur pasar saat ini menunjukkan SOL mungkin mencerminkan terobosan besar BTC berikutnya jika likuiditas ...
Penulis: CoinPedia
2025/12/09 21:39
Harga Solana Siap Mencapai $150+ seiring Sentimen Bullish Meningkat di Pasar Kripto
Postingan Harga Solana Ditetapkan untuk $150+ karena Sentimen Bullish Meningkat di Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Solana telah menunjukkan pemulihan ringan selama 24 jam terakhir, mengikuti rebound keseluruhan di pasar kripto. Harga SOL berada di atas level support $130, SOL telah mengalami peningkatan signifikan dalam volume perdagangan mencapai 4,91 miliar, peningkatan sebesar 66%. Harga Bitcoin melampaui tanda $91.000, dan Solana naik hampir 5%, saat para bull bekerja untuk mengatasi garis tren resistensi di atas. Analis Memprediksi Harga Solana akan Melonjak Menuju $150+ Harga Solana baru-baru ini keluar dari tren wedge menurun, yang merupakan indikator kemungkinan kecenderungan naik. Breakout ini juga menyaksikan pengujian ulang garis resistensi oleh harga, yang merupakan indikasi baik untuk aksi harga di masa depan. Pasar terlihat bullish pada titik ini, dan momentum naik yang biasa kemungkinan akan teramati. Dalam waktu dekat, level resistensi utama berikutnya akan berada pada level harga $156. Jika harga bergerak ke arah yang sama, dapat mencapai area resistensi ini dalam beberapa hari ke depan. $DOGE kembali meluncur ke zona permintaan mingguan yang sama yang memicu setiap reli besar di masa lalu. Sejarah menunjukkan pembeli menyukai level ini... dan harga hampir kembali ke sana! Jika zona bertahan, dorongan menuju tanda $0,30 menjadi langkah besar berikutnya.🚀 Apakah $DOGE sedang mempersiapkan... pic.twitter.com/bsJdOD5I4b — AltCryptoTalk (@AltCryptoTalk) 8 Desember 2025 Open Interest (OI) futures Solana tetap sehat di lebih dari 7 miliar, menunjukkan arus modal yang konsisten dalam derivatif SOL. Omset telah meningkat dengan margin besar dari 47,86 menjadi 16,14 miliar. Menurut CoinGlass, OI futures Solana adalah 7,16 miliar, yang tidak menunjukkan perubahan signifikan selama 24 jam terakhir. Sumber: Coinglass Bitwise ETF Mencatat Arus Masuk Besar $65 Juta ke Solana...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/09 07:18
Harga HBAR membentuk pola berisiko saat arus masuk ETF stagnan
Apakah investor meninggalkan Hedera (HBAR) untuk token lain seperti Solana (SOL), Ripple (XRP), dan Chainlink (LINK)?
Penulis: Crypto.news
2025/12/09 02:45
Beberapa Hari Tersisa Sebelum Fase 2 GeeFi (GEE) Berakhir, Pemegang Solana (SOL) Diam-diam Mengakumulasi
Sementara pasar kripto mengawasi pemain mapan, GeeFi menunjukkan kekuatan signifikan dengan presale bertenaga tingginya. Ekosistem kripto lengkap ini menyelesaikan fase awalnya dalam waktu kurang dari dua minggu, mengamankan $500.000 yang luar biasa. Momentum telah melonjak ke Fase 2, yang telah menarik lebih dari $570.000 dalam kontribusi. Analis menandai urgensinya, karena fase ini [...] Postingan Beberapa Hari Tersisa Sebelum Fase 2 GeeFi (GEE) Berakhir, Pemegang Solana (SOL) Diam-diam Mengakumulasi muncul pertama kali di TechBullion.
Penulis: Techbullion
2025/12/08 18:16
Altcoin: Gelombang ETF meledak – XRP, SOL, LTC, HBAR, DOGE, LINK dan munculnya peluang baru
Sementara semua mata tertuju pada ETF Solana (SOL) dengan total arus modal sekitar $682 juta, ETF XRP diam-diam mengungguli dengan $874 juta — meskipun produk SOL diluncurkan lebih dulu. Pada saat yang sama, serangkaian ETF altcoin baru terkait dengan LTC, HBAR, DOGE dan LINK [...]
Penulis: Bitcoinist
2025/12/08 15:25
Galaxy Digital Meningkatkan Cadangan Solana sebesar 1,2 Juta SOL
Cadangan $SOL Galaxy Digital naik sebesar 1,2 juta, berdampak signifikan pada pasar Solana dan strategi institusional.
Penulis: coinlineup
2025/12/08 12:46
ETF spot SOL melihat arus masuk bersih sebesar $20,3 juta minggu lalu.
PANews melaporkan pada 8 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot SOL mengalami arus masuk bersih sebesar $20,3 juta minggu lalu (1 hingga 5 Desember, Waktu Timur). ETF spot SOL dengan arus masuk bersih terbesar minggu lalu adalah Bitwise Solana Spot ETF BSOL, dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $65,11 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $593 juta; diikuti oleh Fidelity SOL ETF FSOL, dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $14,11 juta dan total arus masuk bersih historis saat ini sebesar $46,42 juta. ETF spot SOL dengan arus keluar bersih terbesar minggu lalu adalah 21Shares Spot ETF TSOL, dengan arus keluar bersih mingguan sebesar $73,91 juta. Total arus keluar bersih historis TSOL kini telah mencapai $102 juta. Pada saat penulisan, ETF spot SOL memiliki total nilai aset bersih sebesar $878 juta, rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Bitcoin) sebesar 1,18%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $639 juta.
Penulis: PANews
2025/12/08 11:37
Binance Merilis Laporan Bukti Cadangan Terbaru! Bagaimana Perubahan Simpanan Bitcoin dan Altcoin Pengguna Dibandingkan Bulan Lalu?
Bursa kripto Binance telah menerbitkan laporan Proof of Reserves (Bukti Cadangan) ke-37 pada tanggal 1 Desember. Menurut laporan tersebut, sementara terjadi perubahan yang signifikan pada aset pengguna, bursa secara umum mempertahankan rasio cadangan yang lebih dari cukup untuk menutupi saldo pelanggan. Dalam snapshot terbaru Binance, saldo pengguna dan cadangan bursa untuk puluhan aset termasuk Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, SOL, XRP, USDC telah dibandingkan. [...] Sumber: Bitcoinsistemi.com
Penulis: Coinstats
2025/12/08 05:27
