Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Mengejutkan Solana (SOL): Lonjakan 10,44% Segera Terjadi
Harga Solana (SOL) saat ini berada di $142,54 karena terus bergerak lebih tinggi dengan peningkatan 4,81% selama 24 jam terakhir, tetapi masih ditahan
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2026/01/12 19:30
Solana (SOL) Membidik Level $145, tetapi Analis Fokus pada Pertumbuhan Jaringan
Solana menembus di atas $140 dengan kenaikan tajam dalam volume perdagangan, tetapi penurunan aktivitas jaringan menimbulkan pertanyaan tentang kekuatannya. The post Solana (SOL) Eyes $145
Bagikan
Penulis: Coinspeaker
2026/01/12 18:09
Solana (SOL) Mempertahankan Dukungan Kunci saat Whale Menarik $10 Juta di Tengah Aktivitas Jaringan 8× Lebih Tinggi
Seekor paus besar Solana (SOL) telah menarik lebih dari $10 juta nilai SOL dari Binance dan mentransfer sekitar 80,000 token ke dompet pribadi. Jenis ini
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2026/01/12 06:30
Prediksi Harga Solana: Bisakah SOL Merebut Kembali $150 Setelah Membentuk Struktur Higher-Low di Dekat $135?
Harga Solana sedang berkonsolidasi di dekat zona kunci $135, dengan para pelaku pasar mengamati dengan saksama apakah struktur ini akan berkembang menjadi pemulihan yang berkelanjutan atau penurunan yang lebih dalam
Bagikan
Penulis: Brave Newcoin
2026/01/12 03:23
Solana Bisa Jatuh ke $50 jika Trendline ini Gagal ⋆ ZyCrypto
Postingan Solana Bisa Jatuh ke $50 jika Trendline ini Gagal ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement     Mata uang kripto utama Solana
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 00:49
Paus Solana (SOL) Beralih ke Token $0.04 yang Dijuluki Cryptocurrency Besar Berikutnya
Postingan Solana (SOL) Whales Pivot to $0.04 Token Dubbed the Next Big Cryptocurrency muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sebuah transformasi besar sedang berlangsung
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 09:05
Aliran ETF Solana dan Pergerakan Whale Mengisyaratkan Potensi Bullish
Postingan Solana ETF Flows and Whale Moves Hint at Bullish Potential muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana memasuki pertengahan Januari dengan fokus pasar yang diperbarui karena
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 01:29
ETF Solana Tetap Hijau Sejak Desember saat Struktur SOL Menargetkan $1.000
Solana memasuki pertengahan Januari di bawah fokus pasar yang diperbarui saat arus dana yang diperdagangkan di bursa, aktivitas whale, dan struktur chart jangka panjang bertemu. Meskipun SOL mengalami penurunan
Bagikan
Penulis: Coinstats
2026/01/11 01:27
Prediksi Harga Solana: Upgrade Kritis v3.0.14 SOL Diluncurkan saat Jaringan $76,8 Miliar Membidik Rebound $144
Solana mengeluarkan pembaruan validator v3.0.14 yang mendesak saat SOL mempertahankan support $136. Kompresi teknikal mengisyaratkan potensi breakout menuju $144–$146.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2026/01/10 22:46
Paus Solana yang Tidak Aktif Memindahkan 80.000 SOL Senilai $10,7 Juta Setelah Setahun Tidak Aktif
Dalam perkembangan yang patut dicatat, seekor paus Solana yang sebelumnya tidak aktif telah masuk kembali ke pasar hari ini setelah mengaktifkan kembali dompetnya. Menurut data on-chain yang dipublikasikan
Bagikan
Penulis: Thenewscrypto
2026/01/10 22:34
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream