Binance Merilis Laporan Bukti Cadangan Terbaru – Bagaimana Kepemilikan Bitcoin dan Altcoin Pengguna Berubah Dibandingkan Bulan Lalu?

Postingan Binance Merilis Laporan Bukti Cadangan Terbaru – Bagaimana Perubahan Kepemilikan Bitcoin dan Altcoin Pengguna Dibandingkan dengan Bulan Lalu? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bursa cryptocurrency Binance menerbitkan laporan Bukti Cadangan ke-37 mereka tertanggal 1 Desember. Menurut laporan tersebut, meskipun ada perubahan signifikan dalam aset pengguna, bursa umumnya mempertahankan rasio cadangan yang lebih dari cukup untuk menutupi saldo pelanggan. Dalam snapshot terbaru Binance, saldo pengguna dan cadangan bursa dari puluhan aset, termasuk Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, SOL, XRP, USDC, dibandingkan. Kepemilikan Bitcoin pengguna di Binance mencapai 617.620 BTC. Ini menunjukkan peningkatan 4% dibandingkan dengan 1 November. 23.768 BTC ditambahkan ke saldo pengguna dalam sebulan terakhir. Rasio cadangan untuk BTC tercatat sebesar 102,11%, yang berarti Binance memiliki cadangan lebih dari cukup untuk menutupi sepenuhnya kepemilikan BTC pengguna, menurut laporan tersebut. Saldo ETH pengguna Binance menurun sebesar 1,32% menjadi 4,04 juta ETH. USDT juga mengalami penurunan 1,24%, membawa saldo pengguna menjadi 34,3 miliar USDT. Meskipun demikian, rasio cadangan tetap pada 109,16% untuk USDT dan 100% untuk ETH. Aset penting lainnya dan rasio cadangan yang termasuk dalam laporan Binance adalah sebagai berikut: DOGE: 110,61% POL: 107,93% DOT: 105,21% LINK: 100,92% SHIB: 101,07% ARB: 100,45% LTC: 120,08% OP: 105,71% CHZ: 101,77% UNI: 102,09% APT: 102,69% GRT: 103,57% SSV: 100,32% CHR: 104,25% ENJ: 100,69% Hal yang sangat mencolok tentang USDC adalah bahwa sementara saldo pengguna adalah 6,88 miliar USDC, bursa menyimpan 9,47 miliar USDC dalam cadangan. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/binance-releases-latest-reserve-proof-report-how-have-users-bitcoin-and-altcoin-holdings-changed-compared-to-last-month/
2025/12/08 05:29
Ekosistem Solana (SOL) dalam Kekacauan: Dua Protokol Bertabrakan, Yayasan Solana Mengeluarkan Pernyataan

Postingan Solana (SOL) Ecosystem in Turmoil: Two Protocols Collide, Solana Foundation Issues Statement muncul di BitcoinEthereumNews.com. Diskusi tentang desain vault Jupiter Lend, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di ekosistem Solana, semakin meningkat selama akhir pekan. Kash Dhanda, chief operating officer Jupiter Exchange, merilis pernyataan video yang membahas kekhawatiran komunitas mengenai produk pinjaman protokol tersebut, mengakui bahwa klaim "zero risk of contagion" yang beredar di media sosial "tidak 100% akurat." Dhanda mencatat bahwa beberapa postingan sebelumnya telah menggambarkan vault Jupiter Lend sebagai "isolated risk," dengan satu postingan bahkan menyatakan bahwa "cross-contamination is completely eliminated." Postingan ini kemudian dihapus oleh tim Jupiter karena mendapat kecaman. Dhanda mengatakan dalam pernyataannya: "Postingan yang kami gambarkan memiliki zero risk of infection sepenuhnya tidak akurat. Kami ingin menghapusnya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, tetapi jika dipikir kembali, kami seharusnya mengeluarkan koreksi pada saat itu." Kontroversi ini dipicu oleh pengumuman co-founder Fluid, Samyak Jain, bahwa Jupiter Lend menggunakan rehypothecation untuk efisiensi modal. Ini berarti jaminan yang disimpan pengguna ke dalam vault dapat digunakan kembali di tempat lain dalam protokol, yang berarti jaminan tersebut tidak sepenuhnya terisolasi. Menurut Jain, vault Jupiter Lend masih dapat dianggap "terisolasi" karena setiap vault memiliki konfigurasi, batas, ambang likuidasi, dan tingkat penalti sendiri. Namun, struktur ini tidak mencegah penggunaan kembali jaminan karena lapisan likuiditas yang dibagikan. Dhanda juga mengkonfirmasi penggunaan rehypothecation, dengan mengatakan, "Mekanisme ini adalah alasan mengapa jaminan ini menghasilkan pengembalian." Namun, Dhanda berpendapat bahwa vault tersebut masih "internally isolated." Marius Ciubotariu, co-founder protokol pinjaman Solana pesaing Kamino, secara terbuka mengkritik desain Jupiter Lend. Kamino baru-baru ini memblokir instrumen keuangan Jupiter dari mengakses posisi Kamino. Ciubotariu berpendapat bahwa dana dari pengguna yang telah menjaminkan SOL sebagai jaminan dikirim untuk perdagangan loop dan posisi berisiko lainnya, menulis: "Tidak ada isolasi di sini, hanya cross-contamination lengkap. Bertentangan dengan apa yang diiklankan." Saat perdebatan meningkat, Presiden Solana Foundation Lily...
2025/12/08 02:26
Ethereum dan Solana Bisa Naik, Lonjakan 188% Digitap Memicu Kegembiraan Kripto

Postingan Ethereum dan Solana Bisa Pump, Lonjakan 188% Digitap Memicu Kegembiraan Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Proyek Kripto Sementara harga Ethereum dan harga SOL menunjukkan potensi pertumbuhan, bintang besar berikutnya Digitap melonjak 188% dalam penjualan awal kripto yang sedang berlangsung. Baru-baru ini, baik harga Ethereum maupun harga SOL mengalami fluktuasi. Bahkan beberapa influencer terkenal seperti Michaël van de Poppe dan Don memprediksi koin kripto top ini bisa melihat lompatan besar segera. Sementara itu, Digitap ($TAP) membuat nama untuk dirinya sendiri dengan penjualan awal kriptonya. Sejauh ini, telah menyelesaikan 95% dari fase penjualan awal keduanya sambil memberikan pembeli awal pengembalian 188%. Dengan kenaikan harga berikutnya hanya beberapa hari lagi, banyak trader terburu-buru untuk membeli koin $TAP sebelum terlambat. Selain itu, Digitap mendapatkan daya tarik karena koneksi dekatnya dengan ruang perbankan online yang berkembang. Inilah mengapa investor melihat $TAP sebagai kripto yang menjanjikan untuk dibeli tahun ini. Ethereum Diproyeksikan Berkembang dalam Minggu-minggu Mendatang – Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Ethereum adalah salah satu altcoin terbaik untuk dibeli, tetapi telah menunjukkan beberapa volatilitas. CoinMarketCap menunjukkan bahwa harga Ethereum meningkat dari sekitar $3.000 menjadi lebih dari $3.100 dalam tujuh hari terakhir. Namun, nilai ETH sekarang sedikit di bawah $3.000. Influencer terkemuka Michaël van de Poppe berpikir pertumbuhan lebih banyak akan datang untuk koin Ethereum. Menurut postingan X-nya, ETH bisa mengungguli Bitcoin dalam minggu-minggu mendatang dan ekosistemnya mungkin berkembang. Dengan demikian, harga Ethereum bisa melambung melewati level $3.500 lagi. Ini adalah awal yang baik untuk $ETH. Saya akan menyarankan bahwa kita akan membutuhkan kekuatan lebih dalam minggu-minggu mendatang, meskipun dukungan timeframe yang lebih tinggi bertahan, dan itu adalah langkah pertama. Saya pikir $ETH akan mengungguli Bitcoin dalam periode mendatang dan bahwa seluruh...
2025/12/07 23:58
$129 harus dipertahankan untuk harga yang lebih tinggi – Analisis SOL

Solana konsolidasi setelah pergerakan kuat di mana terjadi double bottom dan pengujian FVG bearish 4h yang lebih tinggi. Harga saat ini berada di zona FVG bullish 4h yang krusial, yang berfungsi sebagai penghalang antara pemulihan lebih lanjut dan kemungkinan penurunan ke level terendah baru-baru ini. Analisis ini menguraikan aksi harga terbaru, pentingnya zona FVG saat ini, dan skenario bullish dan bearish utama. Fokusnya sepenuhnya pada struktur harga, likuiditas, dan level invalidasi yang jelas.​ Bybit - Pengalaman trading crypto di level yang lebih tinggi Bybit - Pengalaman trading crypto di level yang lebih tinggi Penawaran crypto yang besar (500+) Pembayaran mudah dengan kartu kredit Bybit Biaya trading rendah Opsi iDeal dan SEPA Review Ke Bybit sekarang Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diregulasi. Lakukan riset Anda sendiri. Rekap minggu lalu Minggu lalu penekanannya pada skenario di mana SOL bisa mempertahankan FVG bullish 4h untuk kemudian menembus equal highs. Namun pada awalnya, FVG bullish ini tidak langsung bertahan. Harga sempat turun di bawahnya dan membentuk double bottom di sekitar level terendah baru-baru ini. Dari double bottom itu muncul dorongan kuat ke atas, di mana equal highs diambil dan likuiditas di atas level itu ditarik. Pergerakan ini berlanjut hingga ke FVG bearish 4h yang lebih tinggi, yang berfungsi sebagai resistance yang jelas dan memicu reaksi ke bawah. Penurunan saat ini kembali ke arah FVG bullish 4h baru dengan demikian cocok dengan pola klasik sweep, pengujian supply yang lebih tinggi dan kemudian kembali ke demand.​ [TradingView] FVG Bullish 4h Saat ini SOL diperdagangkan dalam FVG bullish 4h baru antara sekitar $129-$137. Zona ini menandai area di mana ketidakseimbangan terjadi dalam dorongan terbaru ke atas karena pembeli mendorong pasar lebih tinggi secara agresif. Blok ini sekarang membentuk medan pertempuran penting antara bulls, yang ingin membuat higher low di sini, dan bears, yang justru ingin menembus FVG. Selama harga konsolidasi dalam band ini dengan momentum menurun dan wick pembelian di sisi bawah, keuntungan tetap sedikit di pihak bulls. Skenario bullish Skenario bullish didasarkan pada mempertahankan FVG bullish 4h antara $129-$137 sebagai support solid. Dalam hal ini, SOL membentuk higher low dalam zona ini relatif terhadap double bottom baru-baru ini, yang mengkonfirmasi struktur naik. Dari sana, arah impuls baru dapat terbentuk menuju highs terbaru dan mungkin kembali ke arah FVG bearish 4h yang lebih tinggi. Pengujian ulang zona di sekitar liquidity sweep sebelumnya di atas highs akan masuk akal, terutama jika volume pada bounce meningkat. Penting di sini bahwa pullback apa pun tidak lagi meyakinkan menutup di bawah FVG; jika tidak, skrip bullish cepat melemah.​ [TradingView] Skenario bearish Skenario bearish terjadi ketika SOL kehilangan FVG bullish 4h dan menutup di bawahnya. Close 4h yang jelas di bawah $129 akan menunjukkan bahwa FVG tidak lagi berfungsi sebagai demand dan bahwa penjual mengambil kembali kendali. Dalam hal itu, pergerakan cepat menuju level terendah baru-baru ini mungkin terjadi, di mana pasar dapat mencari likuiditas yang mendasari di bawah double bottom. Break dari level terendah tersebut mengubah struktur kembali menjadi bearish yang jelas dan memungkinkan downside lebih lanjut. Bounce baru-baru ini dan liquidity sweep di atas highs kemudian hanya akan terlihat sebagai distribusi dalam tren menurun yang lebih besar.​ Kesimpulan Untuk saat ini, aksi harga SOL tetap sedikit bullish selama FVG bullish 4h saat ini antara $129-$137 bertahan. Dalam skenario itu, peluang untuk pergerakan baru menuju highs baru-baru ini dan mungkin kembali ke FVG bearish 4h tetap ada. Namun, jika pasar kehilangan blok support ini, maka harus serius dipertimbangkan kemungkinan penurunan cepat ke level terendah baru-baru ini dan pengambilan likuiditas yang mendasarinya. Reaksi di dalam dan sekitar zona FVG ini akan menentukan apakah struktur naik baru-baru ini akan berlanjut atau bears akan merebut kembali inisiatif. Exchange Belanda dengan wallet web3 OKX - trading lebih dari 150 crypto Aplikasi baru dan wallet Web3 di Belanda Trading dengan trader lain Dapatkan bonus dengan staking crypto Review OKX Beli Solana di OKX! Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diregulasi. Lakukan riset Anda sendiri. Pesan $129 harus dipertahankan untuk harga yang lebih tinggi – analisis SOL ditulis oleh Youri Oosterveen dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.
2025/12/07 17:01
ETF XRP Mendekati $1 Miliar Dalam AUM Setelah 15 Hari Berturut-turut Aliran Positif

Postingan XRP ETF Mendekati $1 Miliar Dalam AUM Setelah 15 Hari Berturut-turut Aliran Positif muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Spot XRP ETF mengikuti jejak SOL ETF, menunjukkan permintaan institusional yang sehat. Buku pesanan whale menandakan akumulasi ringan saat XRP berada di dekat level support 12 bulan. Karakteristik permintaan XRP: Arus keluar Spot mereda, tetapi akankah para bull memanfaatkannya? Sudah hampir satu bulan sejak spot XRP ETF diluncurkan, dan data awal mengungkapkan beberapa temuan menarik. Cryptocurrency ini mendapat perhatian signifikan dalam beberapa minggu terakhir, mirip dengan spot Solana ETF. Spot XRP ETF sejauh ini telah mencatat 15 hari berturut-turut aliran masuk meskipun ketidakpastian pasar yang berlaku. Total aset bersih yang dipegang oleh XRP ETF baru-baru ini naik di atas $861 juta. Prestasi mengesankan mengingat total aset bersih kurang dari $250 juta pada pertengahan November. Aliran Spot XRP ETF: Sumber: SosoValue Rangkaian aliran masuk yang berkelanjutan menunjukkan permintaan yang sehat dari spot XRP ETF. Ini berarti total AUM mereka berada di jalur untuk melampaui $1 miliar sebelum akhir Desember, dengan asumsi mereka mempertahankan momentum yang sama. Permintaan yang kuat juga diamati sementara XRP diperdagangkan dengan diskon signifikan berkat tren bearish secara keseluruhan sejak Juli. Akankah XRP ETF Berkontribusi pada Aksi Harga Bullish? Harga XRP berpindah tangan pada $2,03 pada waktu penulisan. Level harga $2 telah bertindak sebagai support solid selama 12 bulan terakhir. Oleh karena itu, tidak akan mengejutkan jika cryptocurrency ini mengalami kebangkitan permintaan dari level yang sama. Harga XRP/ sumber: TradingView Dengan demikian tidak mengherankan bahwa institusi memanfaatkan harga diskon di dekat level yang sama. Berbicara tentang permintaan, Money Flow Indicator (MFI) mengadopsi lonjakan tajam dalam 2 minggu terakhir. Hasil ini mengkonfirmasi akumulasi yang meningkat selama 2 minggu. Data buku pesanan XRP juga mengungkapkan bahwa whale secara bertahap menumpuk dalam antisipasi pemulihan harga XRP lebih lanjut. Whale secara kolektif melaksanakan...
2025/12/07 07:30
Paus Altcoin Besar Telah Sangat Aktif dalam Beberapa Jam Terakhir: Inilah Transaksi Mereka

Postingan Paus Altcoin Besar Telah Sangat Aktif dalam Beberapa Jam Terakhir: Inilah Transaksi Mereka muncul di BitcoinEthereumNews.com. Aktivitas paus di pasar cryptocurrency telah menarik perhatian lagi. Menurut data Arkham, 50.800 QNT ditransfer dari dompet anonim ke Coinbase hari ini. Transfer tersebut diperkirakan bernilai sekitar $4,55 juta. Selain perkembangan ini, seekor paus besar telah agresif membeli dalam ekosistem Solana selama tiga hari terakhir. Paus tersebut menghabiskan total 23.736 SOL, membeli 16,35 juta PIPPIN dengan nilai sekitar $3,3 juta. Harga pembelian rata-rata adalah $0,20, dan paus tersebut saat ini membawa lebih dari $740.000 dalam keuntungan yang belum direalisasikan. Aktivitas paus tidak berhenti di situ. Alamat yang sama juga mengumpulkan aset tambahan senilai $13,89 juta melalui Binance dan Kraken. Saat ini, dompet paus tersebut menyimpan aset kripto senilai $74,83 juta. Rincian portofolio adalah sebagai berikut: 1,62 juta LINK – $22,01 juta 6.050 ETH – $18,29 juta 43,53 juta ENA – $11,27 juta 32.910 AAVE – $6,02 juta 8,08 juta ONDO – 3,75 juta dolar 1,49 juta PENDLE – $3,60 juta 596.510 UNI – $3,26 juta 6,47 juta ARB – 1,30 juta dolar 22,59 juta SKY – $1,18 juta 3,16 juta OP – 950 ribu dolar *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/big-altcoin-whales-have-been-very-active-in-recent-hours-here-are-their-transactions/
2025/12/07 04:55

