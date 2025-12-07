$129 harus dipertahankan untuk harga yang lebih tinggi – Analisis SOL

Solana konsolidasi setelah pergerakan kuat di mana terjadi double bottom dan pengujian FVG bearish 4h yang lebih tinggi. Harga saat ini berada di zona FVG bullish 4h yang krusial, yang berfungsi sebagai penghalang antara pemulihan lebih lanjut dan kemungkinan penurunan ke level terendah baru-baru ini. Analisis ini menguraikan aksi harga terbaru, pentingnya zona FVG saat ini, dan skenario bullish dan bearish utama. Fokusnya sepenuhnya pada struktur harga, likuiditas, dan level invalidasi yang jelas.​ Rekap minggu lalu Minggu lalu penekanannya pada skenario di mana SOL bisa mempertahankan FVG bullish 4h untuk kemudian menembus equal highs. Namun pada awalnya, FVG bullish ini tidak langsung bertahan. Harga sempat turun di bawahnya dan membentuk double bottom di sekitar level terendah baru-baru ini. Dari double bottom itu muncul dorongan kuat ke atas, di mana equal highs diambil dan likuiditas di atas level itu ditarik. Pergerakan ini berlanjut hingga ke FVG bearish 4h yang lebih tinggi, yang berfungsi sebagai resistance yang jelas dan memicu reaksi ke bawah. Penurunan saat ini kembali ke arah FVG bullish 4h baru dengan demikian cocok dengan pola klasik sweep, pengujian supply yang lebih tinggi dan kemudian kembali ke demand.​ [TradingView] FVG Bullish 4h Saat ini SOL diperdagangkan dalam FVG bullish 4h baru antara sekitar $129-$137. Zona ini menandai area di mana ketidakseimbangan terjadi dalam dorongan terbaru ke atas karena pembeli mendorong pasar lebih tinggi secara agresif. Blok ini sekarang membentuk medan pertempuran penting antara bulls, yang ingin membuat higher low di sini, dan bears, yang justru ingin menembus FVG. Selama harga konsolidasi dalam band ini dengan momentum menurun dan wick pembelian di sisi bawah, keuntungan tetap sedikit di pihak bulls. Skenario bullish Skenario bullish didasarkan pada mempertahankan FVG bullish 4h antara $129-$137 sebagai support solid. Dalam hal ini, SOL membentuk higher low dalam zona ini relatif terhadap double bottom baru-baru ini, yang mengkonfirmasi struktur naik. Dari sana, arah impuls baru dapat terbentuk menuju highs terbaru dan mungkin kembali ke arah FVG bearish 4h yang lebih tinggi. Pengujian ulang zona di sekitar liquidity sweep sebelumnya di atas highs akan masuk akal, terutama jika volume pada bounce meningkat. Penting di sini bahwa pullback apa pun tidak lagi meyakinkan menutup di bawah FVG; jika tidak, skrip bullish cepat melemah.​ [TradingView] Skenario bearish Skenario bearish terjadi ketika SOL kehilangan FVG bullish 4h dan menutup di bawahnya. Close 4h yang jelas di bawah $129 akan menunjukkan bahwa FVG tidak lagi berfungsi sebagai demand dan bahwa penjual mengambil kembali kendali. Dalam hal itu, pergerakan cepat menuju level terendah baru-baru ini mungkin terjadi, di mana pasar dapat mencari likuiditas yang mendasari di bawah double bottom. Break dari level terendah tersebut mengubah struktur kembali menjadi bearish yang jelas dan memungkinkan downside lebih lanjut. Bounce baru-baru ini dan liquidity sweep di atas highs kemudian hanya akan terlihat sebagai distribusi dalam tren menurun yang lebih besar.​ Kesimpulan Untuk saat ini, aksi harga SOL tetap sedikit bullish selama FVG bullish 4h saat ini antara $129-$137 bertahan. Dalam skenario itu, peluang untuk pergerakan baru menuju highs baru-baru ini dan mungkin kembali ke FVG bearish 4h tetap ada. Namun, jika pasar kehilangan blok support ini, maka harus serius dipertimbangkan kemungkinan penurunan cepat ke level terendah baru-baru ini dan pengambilan likuiditas yang mendasarinya. Reaksi di dalam dan sekitar zona FVG ini akan menentukan apakah struktur naik baru-baru ini akan berlanjut atau bears akan merebut kembali inisiatif.