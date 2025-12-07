Binance Merilis Laporan Bukti Cadangan Terbaru – Bagaimana Kepemilikan Bitcoin dan Altcoin Pengguna Berubah Dibandingkan Bulan Lalu?
Bursa cryptocurrency Binance menerbitkan laporan Bukti Cadangan ke-37 mereka tertanggal 1 Desember. Menurut laporan tersebut, meskipun ada perubahan signifikan dalam aset pengguna, bursa umumnya mempertahankan rasio cadangan yang lebih dari cukup untuk menutupi saldo pelanggan. Dalam snapshot terbaru Binance, saldo pengguna dan cadangan bursa dari puluhan aset, termasuk Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, SOL, XRP, USDC, dibandingkan. Kepemilikan Bitcoin pengguna di Binance mencapai 617.620 BTC. Ini menunjukkan peningkatan 4% dibandingkan dengan 1 November. 23.768 BTC ditambahkan ke saldo pengguna dalam sebulan terakhir. Rasio cadangan untuk BTC tercatat sebesar 102,11%, yang berarti Binance memiliki cadangan lebih dari cukup untuk menutupi sepenuhnya kepemilikan BTC pengguna, menurut laporan tersebut. Saldo ETH pengguna Binance menurun sebesar 1,32% menjadi 4,04 juta ETH. USDT juga mengalami penurunan 1,24%, membawa saldo pengguna menjadi 34,3 miliar USDT. Meskipun demikian, rasio cadangan tetap pada 109,16% untuk USDT dan 100% untuk ETH. Aset penting lainnya dan rasio cadangan yang termasuk dalam laporan Binance adalah sebagai berikut: DOGE: 110,61% POL: 107,93% DOT: 105,21% LINK: 100,92% SHIB: 101,07% ARB: 100,45% LTC: 120,08% OP: 105,71% CHZ: 101,77% UNI: 102,09% APT: 102,69% GRT: 103,57% SSV: 100,32% CHR: 104,25% ENJ: 100,69% Hal yang sangat mencolok tentang USDC adalah bahwa sementara saldo pengguna adalah 6,88 miliar USDC, bursa menyimpan 9,47 miliar USDC dalam cadangan. *Ini bukan nasihat investasi.