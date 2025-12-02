Forward Industries Menunjuk CIO untuk Memimpin Strategi Perbendaharaan Solana di Tengah Penurunan Pasar

Postingan Forward Industries Menunjuk CIO untuk Memimpin Strategi Perbendaharaan Solana di Tengah Penurunan Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Forward Industries telah menunjuk Ryan Navi sebagai Chief Investment Officer untuk memimpin strategi perbendaharaan Solana, berfokus pada akumulasi token SOL, staking, dan pelaksanaan infrastruktur validator. Langkah ini terjadi saat saham perusahaan perbendaharaan Solana menghadapi penurunan signifikan akibat penurunan 30% harga SOL selama sebulan terakhir. Kepemimpinan berpengalaman: Ryan Navi membawa keahlian dari ParaFi Capital dan KKR untuk memandu investasi Solana Forward Industries. Perubahan strategis: Perusahaan beralih dari layanan desain ke model perbendaharaan kripto pada September, memegang lebih dari 6,9 juta SOL senilai $863,5 juta. Tantangan pasar: Perusahaan perbendaharaan Solana seperti Solana Co. dan DeFi Development Corporation mengalami penurunan saham masing-masing 37% dan 40%, mencerminkan jatuhnya harga SOL ke $125. Temukan bagaimana CIO baru Forward Industries Ryan Navi mengarahkan strategi perbendaharaan Solana di tengah volatilitas pasar. Jelajahi kepemilikan SOL, peluncuran validator, dan rencana pembelian kembali saham untuk investor kripto yang mencari stabilitas. Tetap terinformasi tentang tren aset digital hari ini. Apa itu Strategi Perbendaharaan Solana Forward Industries? Strategi perbendaharaan Solana Forward Industries melibatkan dedikasi sumber daya perusahaan untuk mengakumulasi dan mengelola token asli Solana, SOL, melalui staking, operasi validator, dan peluang pasar modal. Diluncurkan pada September setelah beralih dari fokus aslinya pada desain global untuk sektor medis dan teknologi, strategi ini bertujuan memanfaatkan blockchain berkinerja tinggi Solana untuk penciptaan nilai jangka panjang. Navi, Chief Investment Officer yang baru ditunjuk, akan mengawasi upaya ini, dengan mengandalkan latar belakangnya dalam investasi aset digital. 10 perusahaan perbendaharaan Solana teratas. Sumber: CoinGecko Menurut data dari CoinGecko, Forward Industries saat ini memegang 6.910.568 SOL, bernilai sekitar $863,5 juta, mewakili sedikit lebih dari 1% dari total SOL yang beredar. Posisi substansial ini menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan Solana ke dalam kerangka keuangannya. Pada Oktober, Forward Industries semakin memperkuat perannya dengan meluncurkan node validator kelas institusional pertamanya di Solana...