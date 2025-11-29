BursaDEX+
Prediksi Harga SOL: Menargetkan Pemulihan $155-200 Dalam 4-6 Minggu Setelah Pantulan Oversold

Postingan SOL Price Prediction: Menargetkan Pemulihan $155-200 Dalam 4-6 Minggu Setelah Pantulan Oversold muncul di BitcoinEthereumNews.com. Lawrence Jengar 01 Des 2025 06:24 Prediksi harga SOL menunjukkan potensi pemulihan ke kisaran $155-200 karena indikator teknis menunjukkan kondisi oversold dengan momentum bullish yang berkembang meskipun terjadi penurunan 7% baru-baru ini. Solana (SOL) telah mengalami tekanan jual yang signifikan, turun 7,06% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $126,41. Namun, indikator teknis mulai menunjukkan bahwa pantulan oversold mungkin akan segera terjadi. Prediksi harga SOL komprehensif ini menganalisis beberapa skenario dan memberikan target spesifik untuk minggu-minggu mendatang. Ringkasan Prediksi Harga SOL • Target jangka pendek SOL (1 minggu): $142-148 (potensi kenaikan +12-17%) • Perkiraan jangka menengah Solana (1 bulan): kisaran $155-200 (kenaikan +23-58%) • Level kunci untuk ditembus untuk kelanjutan bullish: $161,14 (resistensi langsung) • Dukungan kritis jika bearish: $121,66 (konfluensi dukungan kuat) Prediksi Harga Solana Terbaru dari Analis Konsensus prediksi harga SOL terbaru dari analis utama menunjukkan sentimen campuran namun umumnya optimis. Blockchain.News mempertahankan target kepercayaan menengah sebesar $155 untuk jangka pendek, mengutip momentum bullish yang berkembang dengan resistensi kunci di $171. CoinDCX menyajikan perkiraan Solana paling agresif, memproyeksikan $195-200 dalam jangka menengah didorong oleh pertumbuhan ekosistem dan peningkatan kemampuan staking. Namun, CoinCodex mengambil sikap lebih konservatif dengan prediksi harga SOL mereka sebesar $142,68, mencatat sentimen bearish yang tercermin dalam Indeks Fear & Greed di 25 (Ketakutan Ekstrem). Prediksi paling bullish berasal dari PricePredictions.com, yang menyarankan SOL bisa mencapai $519,50, meskipun ini membawa kepercayaan rendah karena volatilitas pasar yang tinggi. Konsensus analis mengungkapkan pola yang jelas: target harga SOL jangka pendek berkumpul di sekitar $142-155, sementara proyeksi jangka menengah menunjukkan perbedaan signifikan dari $195 hingga lebih dari $500, menunjukkan ketidakpastian tinggi dalam perkiraan jangka panjang. Analisis Teknis SOL: Bersiap untuk Pantulan Oversold Analisis teknis Solana saat ini mengungkapkan kondisi oversold yang meyakinkan yang biasanya mendahului pemulihan harga. RSI pada 33,57 berada di netral...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/01 15:24
GeeFi (GEE) Menjadi Token Teratas Musim Dingin karena Menjual 10 Juta Token dalam Seminggu, Mengalahkan Kenaikan 8% Solana (SOL)

Postingan GeeFi (GEE) Menjadi Token Teratas Musim Dingin karena Menjual 10 Juta Token dalam Seminggu, Mengalahkan Kenaikan 8% Solana (SOL) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Presale token GEE dari GeeFi telah menutup Fase 1 dalam waktu sedikit lebih dari seminggu dengan 10 juta token terjual, menarik ribuan investor. Analis menunjuk pada staking berhasil tinggi hingga 55% APR, ekosistem dompet GeeFi yang berkembang, dan ekspektasi ROI 3000%+ sebagai pendorong utama minat. Fase 2 sedang berlangsung dengan harga 20% lebih tinggi, diproyeksikan akan habis terjual dalam beberapa hari, diikuti oleh Fase 3 dengan kenaikan 20% lagi. Kegembiraan yang terus bertambah semakin diperkuat oleh rumor tentang pencatatan di bursa besar dan peluncuran fitur dompet baru yang akan datang. Menembus Kebisingan Kripto Jaringan berkecepatan tinggi Solana dan minat institusional yang berkembang menjadikannya pemain utama di ruang kripto. Peningkatan teknis dan produk ETF-nya dirancang untuk menarik investasi skala besar dan pengguna perusahaan. Namun, fokus pada infrastruktur dan keuangan tingkat tinggi ini sering mengabaikan kebutuhan orang biasa, yang masih menemukan dunia aset digital terfragmentasi dan sulit dikelola. GeeFi mengatasi tantangan pasar ini dengan menyediakan ekosistem non-kustodial yang memberi Anda kendali penuh atas aset Anda. Alih-alih tunduk pada keinginan perdebatan jaringan atau konsolidasi pasar secara luas, GeeFi menawarkan jalur yang jelas menuju pertumbuhan melalui platform yang digerakkan oleh utilitas. Setelah berhasil mengumpulkan $500.000 dan menjual lebih dari 10 juta token untuk menutup fase presale pertamanya dalam waktu rekor 12 hari, GeeFi telah membuktikan kemampuannya untuk menarik investor yang mencari proyek dengan hasil nyata dan fondasi komunitas yang kuat. Peluang Presale yang Menarik Perhatian Kemenangan terbesar dalam kripto diperoleh oleh mereka yang mengidentifikasi potensi sebelum mencapai arus utama. Presale GeeFi menawarkan tepat jenis peluang dasar ini. Setelah Fase 1 yang sangat sukses, proyek ini sekarang telah memasuki Fase 2, dengan token GEE dihargai hanya $0,06. Ini memberi investor baru...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/01 03:16
Upbit akan mulai melanjutkan deposit dan penarikan secara bertahap pada 1 Desember

Postingan Upbit akan memulai pengembalian bertahap untuk deposit dan penarikan pada 1 Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bursa kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, mengumumkan bahwa mereka akan memulai restart bertahap layanan deposit dan penarikan mulai 1 Desember 2025, pukul 13.00 KST. Bursa Korea Selatan ini sekarang akan memulai kembali operasinya secara bertahap. Upbit akan memulai pengembalian bertahap deposit dan penarikan pada 1 Desember pukul 13.00 KST setelah peretasan jaringan Solana senilai $36,8 juta. Upbit menangguhkan layanan setelah peretasan terkait Korea Utara Platform ini awalnya menangguhkan semua layanannya karena pelanggaran keamanan pada 27 November yang mengakibatkan penarikan tidak sah sekitar 54 miliar won Korea ($36,8 juta) dalam SOL, USDC, dan lebih dari 20 aset berbasis Solana lainnya, seperti BONK, JUP, RAY, ORCA, RENDER, PYTH, dan TRUMP. Bursa tersebut mendeteksi penarikan abnormal berbagai cryptocurrency di jaringan Solana sekitar pukul 4:42 pagi Waktu Standar Korea pada 27 November. Peretasan terjadi sehari setelah Naver Financial mengumumkan akuisisi senilai 15,1 triliun won ($10,3 miliar) terhadap Dunamu, perusahaan induk Upbit, dalam merger saham penuh yang diharapkan selesai pada Juni 2026. Setelah serangan terdeteksi, Upbit segera menangguhkan semua deposit dan penarikan di seluruh platformnya dan memindahkan aset yang tersisa ke penyimpanan dingin untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Bursa tersebut berhasil membekukan token LAYER senilai $8,18 juta dan terus bekerja dengan proyek dan otoritas untuk membekukan dana curian tambahan. CEO Upbit, Oh Kyung-seok, mengatakan bahwa bursa tersebut akan menutupi seluruh jumlah menggunakan cadangan mereka sendiri, memastikan tidak ada pelanggan yang mengalami kerugian pribadi. Upbit pernah diretas sebelumnya, pada 2019 ketika penyerang berhasil membawa 342.000 ETH. Otoritas Korea Selatan telah mengindikasikan bahwa mereka mencurigai baik serangan 2019 maupun peretasan terbaru dilakukan oleh Lazarus Group, organisasi peretas yang disponsori negara Korea Utara. Pejabat pemerintah Korea Selatan percaya bahwa para peretas mengkompromikan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 22:46
Analisis Harga Solana (SOL) untuk 30 November

Postingan Analisis Harga Solana (SOL) untuk 30 November muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar sebagian besar netral pada hari terakhir minggu ini, menurut CoinMarketCap. Koin teratas menurut CoinMarketCap SOL/USD Nilai Solana (SOL) telah menurun sebesar 0,38% sejak kemarin. Selama minggu terakhir, harga telah naik sebesar 4,96%. Gambar oleh TradingView Pada grafik per jam, harga SOL sedang menuju ke resistensi lokal $137. Jika terjadi breakout, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk pergerakan naik lebih lanjut ke level $138. Gambar oleh TradingView Pada kerangka waktu yang lebih besar, situasinya kurang jelas karena nilai SOL jauh dari level utama. Volume rendah, yang berarti tidak ada pihak yang memiliki kekuatan cukup untuk pergerakan lebih lanjut. Anda Mungkin Juga Suka Dalam kasus ini, perdagangan sideways di zona $135-$140 adalah skenario yang lebih mungkin terjadi. Gambar oleh TradingView Dari sudut pandang jangka menengah, beruang masih lebih kuat daripada banteng karena harga belum memantul jauh dari support $123,49. Jika terjadi breakout, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk penurunan berkelanjutan ke area $120. SOL diperdagangkan pada $136,97 pada waktu penulisan. Sumber: https://u.today/solana-sol-price-analysis-for-november-30
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 22:00
Solana Bertahan di Atas $130 di Tengah Penarikan ETF CoinShares dan Peningkatan Kepemilikan Korporasi

Postingan Solana Bertahan Di Atas $130 Di Tengah Penarikan ETF CoinShares dan Peningkatan Kepemilikan Korporasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana mempertahankan harga di atas $130 di tengah penarikan pengajuan ETF staking CoinShares karena transaksi yang tidak selesai, sementara kepemilikan korporasi melampaui 16 juta token dan produk SOL yang di-staking menarik arus masuk sebesar $369 juta, menandakan minat investor yang berkelanjutan dalam ekosistem tersebut. CoinShares menarik pengajuan ETF Staking Solana setelah transaksi yang mendasarinya gagal terwujud. Harga Solana tetap stabil di atas $130 dalam fase konsolidasi di bawah resistensi $150. Akumulasi Solana korporasi melebihi 16 juta token, dengan ETF SOL yang di-staking menarik arus masuk sebesar $369 juta pada bulan November. Harga Solana tetap tangguh di atas $130 saat CoinShares menarik pengajuan ETF; pembelian korporasi dan arus masuk staking melonjak. Temukan wawasan pasar utama dan prospek untuk investor SOL hari ini. Apa Dampak dari Penarikan Pengajuan ETF Staking Solana oleh CoinShares? Perkembangan ETF staking Solana mengalami perubahan ketika CoinShares menarik pendaftaran Form S-1 pada 28 November 2025, dengan alasan bahwa transaksi yang direncanakan tidak selesai, sehingga tidak ada saham yang diterbitkan atau dijual. Keputusan ini juga mempengaruhi dana XRP dan Litecoin yang diusulkan, mengejutkan para trader di tengah minat yang berkembang pada produk berbasis Solana. Meskipun ada penarikan, pasar yang lebih luas untuk SOL yang di-staking tetap kuat, dengan penerbit lain melaporkan arus masuk yang kuat. Bagaimana Kinerja Harga Solana Setelah Berita ETF? Harga Solana diperdagangkan mendekati $137 setelah kenaikan moderat dalam 24 jam terakhir, dengan tegas bertahan di atas level dukungan $130. Aset tersebut telah terkonsolidasi dalam rentang yang sempit, mencerminkan kondisi pasar yang stabil saat trader mencerna penarikan ETF dan akumulasi korporasi yang berkelanjutan. Volume perdagangan mencapai $4,06 miliar, bahkan ketika pasar cryptocurrency secara keseluruhan turun lebih dari satu persen. Indikator teknis, seperti Relative Strength Index di 47 dan MACD netral, menunjukkan momentum yang seimbang tanpa ekstrem bullish atau bearish yang segera. Data dari pelacak pasar seperti CoinMarketCap menyoroti konsolidasi ini di bawah resistensi $150, dengan titik terendah baru-baru ini mendekati $120 menandai...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 09:28
Solana Bersiap Untuk Pengaturan Uji Ganda – Inilah Yang Mungkin Terjadi Selanjutnya

Momentum pada Solana sedang terkompresi saat grafik mendekati dua titik keputusan penting, membuat hari-hari mendatang sangat signifikan. Dengan target koreksi yang lebih dalam pada kerangka makro dan zona dukungan yang dihormati di rentang menengah, SOL sedang bersiap untuk pergerakan yang dapat membentuk tren utama berikutnya. Gelombang Ini Selesai Saat Solana Menandakan Penarikan Lebih Besar Elliott Waves Academy telah menyajikan perspektif baru tentang SOL, berfokus pada kerangka waktu mingguan. Menurut analisis, SOL tampaknya telah menyelesaikan gelombang naik, diidentifikasi sebagai gelombang (1)/(A), dalam struktur bullish yang lebih luas. Penembusan baru-baru ini di bawah level kunci memperkuat pandangan bahwa fase koreksi yang lebih dalam mungkin sudah berlangsung. Bacaan Terkait: Solana Merebut Kembali Resistensi Penting Meskipun Arus Keluar ETF SOL Pertama – Reli 25% di Depan? Berdasarkan hitungan gelombang dan pengukuran Fibonacci, koreksi diperkirakan akan meluas ke arah rentang $49,26–$32,03, yang selaras dengan level retracement 50%–61,8%. Jika SOL mencapai area ini, pola koreksi yang jelas dipasangkan dengan pantulan kuat akan membantu memvalidasi tesis bullish yang lebih luas dan menunjukkan bahwa pembeli kembali masuk dengan keyakinan. Perilaku harga dalam zona ini akan sangat penting dalam menentukan ayunan utama berikutnya. Jika skenario ini terjadi seperti yang diantisipasi, penembusan yang menentukan di atas level kunci yang sebelumnya rusak akan bertindak sebagai konfirmasi untuk momentum naik yang diperbarui. Namun, pelanggaran level $8,00 akan sepenuhnya membatalkan prospek bullish, menandakan pergeseran struktural yang jauh lebih dalam. SOL Bersiap Untuk Dampak Saat Harga Terkompresi Menjadi Struktur Yang Mengencang Menurut pembaruan terbaru dari CryptoPulse, Solana sedang membentuk apa yang tampak seperti pengaturan teknis buku teks. Struktur saat ini semakin mengencang, menunjukkan volatilitas yang berkurang dan menandakan bahwa gerakan yang menentukan mungkin akan segera terjadi. Dengan SOL yang mengkonsolidasi, grafik mulai selaras dengan level teknis utama. Bacaan Terkait: Penarikan Solana Menemukan Tujuan Saat Tangan Kuat Mengincar Akumulasi Di Bawah $160 Zona kunci yang disorot adalah level dukungan $133, area yang sebelumnya bertindak sebagai titik reaksi yang dapat diandalkan bagi pembeli. Kemitraan nyata, pengembangan berkelanjutan, dan peningkatan aktivitas on-chain semuanya memperkuat zona teknis ini dengan bobot tambahan. Dengan pertemuan ini, strategi menjadi lebih jelas: biarkan harga mengunjungi kembali wilayah $133 dan amati bagaimana pasar merespons. Jika pembeli masuk secara agresif, membentuk sumbu, lilin bullish engulfing, atau lonjakan volume yang kuat, itu bisa menandakan bahwa level tersebut bertahan sekali lagi. CryptoPulse menekankan kesabaran di atas segalanya. Alih-alih mengejar pasar, biarkan grafik datang kepada Anda. Ketika fundamental dan teknikal menunjuk ke area yang sama, itu sering meningkatkan probabilitas tindak lanjut yang kuat. Bertindak berdasarkan konfirmasi daripada prediksi adalah kunci untuk membangun posisi yang solid dalam pengaturan seperti ini. Gambar unggulan dari Sketchfab, grafik dari Tradingview.com
Penulis: NewsBTC2025/11/30 09:00
GeeFi (GEE) Memasuki Fase 2 Hanya Beberapa Hari Setelah Peluncuran, Para Ahli Memprediksi Pengembalian Lebih Besar Daripada Solana (SOL) pada 2026

Postingan GeeFi (GEE) Memasuki Fase 2 Hanya Beberapa Hari Setelah Peluncuran, Para Ahli Memprediksi Pengembalian Lebih Besar Daripada Solana (SOL) pada 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sementara Solana membangun kehadiran institusionalnya, GeeFi, proyek baru yang baru saja memasuki Fase 2 penjualan awalnya setelah menjual lebih dari 5 juta token hanya dalam seminggu terakhir, menunjukkan momentum yang kuat dan menawarkan ekosistem komprehensif yang dirancang untuk investor modern. Dalam waktu kurang dari seminggu, GeeFi mengejutkan investor awal dengan menjual habis 10 juta token GEE dalam Fase 1 penjualan awalnya, didorong oleh kegembiraan intens seputar dompet DeFi inovatif dan platform kasus penggunaan nyatanya. Ribuan orang telah mengamankan posisi mereka sejak awal dan mereka yang tidak melakukannya sudah berusaha keras untuk mengejar ketinggalan. Fase 2 sekarang aktif dengan harga 20% lebih tinggi, dan permintaan semakin meningkat. Jika kecepatan Fase 1 menjadi indikasi, fase ini bisa ditutup dalam beberapa hari, mendorong token ke Fase 3 dan memicu kenaikan harga 20% lagi segera setelahnya. Menunggangi Gelombang Adopsi Institusional GeeFi mengatasi tantangan pasar ini dengan menyediakan ekosistem non-kustodial yang memberi Anda kendali penuh atas aset Anda. Alih-alih tunduk pada keinginan perdebatan jaringan atau konsolidasi pasar secara luas, GeeFi menawarkan jalur yang jelas menuju pertumbuhan melalui platform yang digerakkan oleh utilitas. Setelah berhasil mengumpulkan $500.000 dan menjual lebih dari 10 juta token untuk menutup fase penjualan awal pertamanya dalam waktu rekor 12 hari, GeeFi telah membuktikan kemampuannya untuk menarik investor yang mencari proyek dengan hasil nyata dan fondasi komunitas yang kuat. Peluang Penjualan Awal yang Mencerminkan Pendakian Legendaris Solana Kemenangan terbesar dalam kripto diamankan oleh mereka yang mengidentifikasi potensi sebelum mencapai arus utama. Penjualan awal GeeFi menawarkan tepat jenis peluang dasar ini. Setelah Fase 1 yang sangat sukses, proyek ini sekarang telah memasuki Fase 2, dengan token GEE dihargai hanya $0,06. Ini memberikan investor baru pengembalian yang dijamin sebesar 667% berdasarkan harga listing yang direncanakan. Dengan para analis...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 03:16

