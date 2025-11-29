Solana Bersiap Untuk Pengaturan Uji Ganda – Inilah Yang Mungkin Terjadi Selanjutnya

Momentum pada Solana sedang terkompresi saat grafik mendekati dua titik keputusan penting, membuat hari-hari mendatang sangat signifikan. Dengan target koreksi yang lebih dalam pada kerangka makro dan zona dukungan yang dihormati di rentang menengah, SOL sedang bersiap untuk pergerakan yang dapat membentuk tren utama berikutnya. Gelombang Ini Selesai Saat Solana Menandakan Penarikan Lebih Besar Elliott Waves Academy telah menyajikan perspektif baru tentang SOL, berfokus pada kerangka waktu mingguan. Menurut analisis, SOL tampaknya telah menyelesaikan gelombang naik, diidentifikasi sebagai gelombang (1)/(A), dalam struktur bullish yang lebih luas. Penembusan baru-baru ini di bawah level kunci memperkuat pandangan bahwa fase koreksi yang lebih dalam mungkin sudah berlangsung. Bacaan Terkait: Solana Merebut Kembali Resistensi Penting Meskipun Arus Keluar ETF SOL Pertama – Reli 25% di Depan? Berdasarkan hitungan gelombang dan pengukuran Fibonacci, koreksi diperkirakan akan meluas ke arah rentang $49,26–$32,03, yang selaras dengan level retracement 50%–61,8%. Jika SOL mencapai area ini, pola koreksi yang jelas dipasangkan dengan pantulan kuat akan membantu memvalidasi tesis bullish yang lebih luas dan menunjukkan bahwa pembeli kembali masuk dengan keyakinan. Perilaku harga dalam zona ini akan sangat penting dalam menentukan ayunan utama berikutnya. Jika skenario ini terjadi seperti yang diantisipasi, penembusan yang menentukan di atas level kunci yang sebelumnya rusak akan bertindak sebagai konfirmasi untuk momentum naik yang diperbarui. Namun, pelanggaran level $8,00 akan sepenuhnya membatalkan prospek bullish, menandakan pergeseran struktural yang jauh lebih dalam. SOL Bersiap Untuk Dampak Saat Harga Terkompresi Menjadi Struktur Yang Mengencang Menurut pembaruan terbaru dari CryptoPulse, Solana sedang membentuk apa yang tampak seperti pengaturan teknis buku teks. Struktur saat ini semakin mengencang, menunjukkan volatilitas yang berkurang dan menandakan bahwa gerakan yang menentukan mungkin akan segera terjadi. Dengan SOL yang mengkonsolidasi, grafik mulai selaras dengan level teknis utama. Bacaan Terkait: Penarikan Solana Menemukan Tujuan Saat Tangan Kuat Mengincar Akumulasi Di Bawah $160 Zona kunci yang disorot adalah level dukungan $133, area yang sebelumnya bertindak sebagai titik reaksi yang dapat diandalkan bagi pembeli. Kemitraan nyata, pengembangan berkelanjutan, dan peningkatan aktivitas on-chain semuanya memperkuat zona teknis ini dengan bobot tambahan. Dengan pertemuan ini, strategi menjadi lebih jelas: biarkan harga mengunjungi kembali wilayah $133 dan amati bagaimana pasar merespons. Jika pembeli masuk secara agresif, membentuk sumbu, lilin bullish engulfing, atau lonjakan volume yang kuat, itu bisa menandakan bahwa level tersebut bertahan sekali lagi. CryptoPulse menekankan kesabaran di atas segalanya. Alih-alih mengejar pasar, biarkan grafik datang kepada Anda. Ketika fundamental dan teknikal menunjuk ke area yang sama, itu sering meningkatkan probabilitas tindak lanjut yang kuat. Bertindak berdasarkan konfirmasi daripada prediksi adalah kunci untuk membangun posisi yang solid dalam pengaturan seperti ini. Gambar unggulan dari Sketchfab, grafik dari Tradingview.com