Black Friday Terbesar 2025? Kumpulan Hadiah $1M Digitap Menarik Perhatian Whale Ethereum & SOL
Postingan The Biggest Black Friday of 2025? Digitap's $1M Prize Pool Sways Ethereum & SOL Whales pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Performer besar berikutnya di Q4 mungkin telah terungkap, karena Digitap ($TAP) mengumumkan hadiah sebesar $1 juta pada Black Friday ini, menarik perhatian para whale Ethereum dan Solana. Acara ini akan berlangsung selama 96 jam, dengan penawaran baru setiap jam—tetapi begitu penawaran berakhir, akan hilang selamanya. Black Friday besar-besaran yang sedang berlangsung ini ...
Penulis: CoinPedia
2025/11/29 20:42
Solana Mendekati Zona Kritis $133 di Tengah Minat Institusional yang Berkembang
Solana (SOL) menunjukkan perhatian yang diperbarui, mengingat minat investasi institusional yang terus berkembang. Analis teknikal menunjukkan setup yang menarik pada atau dekat level dukungan signifikan yang segera dapat menarik pembeli pasar. Momentum aset digital yang berkembang di berbagai aspek ini dapat menawarkan perkembangan yang menarik. Pada waktu penulisan, SOL diperdagangkan pada $137,35, turun sedikit sebesar [...]
Penulis: Tronweekly
2025/11/29 18:16
Prediksi Harga Solana: SOL Mengincar $150, Namun Remittix Mencuri Momentum Bullish Minggu Ini
Postingan Prediksi Harga Solana: SOL Mengincar $150, Namun Remittix Mencuri Momentum Bullish Minggu Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pengamat pasar yang melacak target Prediksi Harga Solana telah mengalihkan perhatian mereka kembali ke SOL saat token stabil setelah volatilitas baru-baru ini. Pencarian yang lebih luas untuk setup yang kuat juga membawa perhatian baru ke Remittix, yang telah mendapatkan minat setelah peluncuran dompet kripto di App Store. Dengan sentimen yang bergeser ke arah proyek yang menunjukkan kemajuan yang terlihat, kedua token tetap dalam pengawasan ketat. Prediksi Harga Solana dan Level Resistensi Utama Solana perlahan membangun kembali momentum setelah minggu yang bergejolak, dengan harga bertahan di atas support jangka pendek dan permintaan institusional membantu menstabilkan struktur pasar. Sentimen kripto yang lebih luas tetap tidak merata, namun SOL terus menemukan kantong-kantong kekuatan seiring dengan membaiknya arus masuk ETF dan aktivitas treasury. Pemulihan ini membawa aset kembali ke arah region $140-$142, di mana volatilitas kemungkinan akan meningkat saat pasar menguji apakah upaya pemulihan ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih berkelanjutan atau hanya membentuk titik tinggi yang lebih rendah lainnya. Sumber harga Solana: Data pasar SOL Brave New Coin. Arus institusional telah menjadi bagian penting dari latar belakang. Pengamat pasar Ted Pillows menyoroti stabilitas yang diperbarui di antara entitas treasury terkait Solana, bertepatan dengan arus masuk yang persisten ke ETF SOL yang baru diluncurkan. Dana Solana Bitwise saja telah menarik lebih dari $527 juta modal sejak 10 November, kecepatan yang stabil yang telah membantu meringankan penurunan. Meskipun arus masuk tidak menjamin kenaikan, mereka meningkatkan kondisi likuiditas menjelang Desember, periode yang sering menguntungkan aset berisiko ketika faktor makro bekerja sama. Di sisi teknis, SOL telah rally tajam dari zona permintaan $121-$122, level yang memicu minat beli agresif menurut CryptoGemsCom. Pemulihan ini telah membawa harga kembali ke zona reaksi $144, di mana para trader mengawasi tanda-tanda konfirmasi. Lebih jauh di atas, resistensi di $146,85 dan $152,80 - level yang ditekankan oleh ChiefraT dan selaras dengan retracement Fibonacci kunci - tetap krusial. Level-level ini menolak rally sebelumnya,...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/29 16:41
Pembaruan Peretasan Upbit Senilai $30 Juta: Otoritas Menghubungkan Pelanggaran Dengan Peretas Korea Utara
Postingan Upbit $30 Million Hack Update: Otoritas Menghubungkan Pelanggaran Dengan Peretas Korea Utara muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bursa kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, saat ini berada di bawah pengawasan regulator setelah peretasan signifikan yang menyebabkan penarikan tidak sah sekitar $36,9 juta aset di jaringan Solana (SOL). Pelanggaran ini berdampak pada lebih dari 20 token berbeda dan telah mendorong Upbit untuk membekukan aset di platformnya sementara investigasi berlangsung. Kelompok Lazarus Terkait Dengan Peretasan Upbit Otoritas kini menyelidiki kemungkinan keterlibatan Korea Utara dalam serangan siber tersebut. Laporan menunjukkan bahwa kelompok yang berafiliasi dengan badan intelijen Korea Utara, Kelompok Lazarus yang terkenal, mungkin telah mengatur peretasan tersebut, yang digambarkan Upbit sebagai "penarikan abnormal." Kelompok ini secara konsisten dikaitkan dengan beberapa pencurian kripto profil tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah mengidentifikasi operasi siber Korea Utara sebagai salah satu ancaman paling canggih dan persisten. Serangan terbaru ini kebetulan terjadi hanya beberapa hari sebelum peringatan keenam pelanggaran besar sebelumnya, di mana Upbit kehilangan 342.000 Ethereum (ETH) ke peretas Korea Utara. Menurut pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya, peretasan terbaru ini memiliki kesamaan dengan insiden 2019 di mana sekitar 58 miliar won dalam mata uang kripto dicuri, juga dikaitkan dengan Kelompok Lazarus. Menanggapi serangan tersebut, Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan telah meluncurkan investigasi terhadap masalah tersebut, meskipun pejabat belum memberikan komentar lebih lanjut tentang kasus ini. Operator Upbit, Dunamu, mengkonfirmasi bahwa investigasi mendalam tentang penyebab dan tingkat arus keluar aset saat ini sedang berlangsung. Bursa Kripto Memindahkan Dana Ke Penyimpanan Dingin CEO bursa kripto tersebut, Oh Kyung-seok, menyatakan bahwa segera setelah aktivitas penarikan abnormal terdeteksi, Upbit segera menangguhkan semua layanan deposit dan penarikan. "Kami sedang melakukan inspeksi komprehensif, memprioritaskan perlindungan aset anggota," katanya dalam pemberitahuan kepada pengguna. Setelah penemuan...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/29 15:02
ETF Spot Solana SOL Mencatat Arus Masuk Bersih $5,3 Juta Kemarin, Dipimpin oleh Fidelity FSOL dan Grayscale GSOL
Postingan Solana SOL Spot ETF Mencatat Arus Masuk Bersih $5,3 Juta Kemarin, Dipimpin oleh Fidelity FSOL dan Grayscale GSOL muncul di BitcoinEthereumNews.com. wordpress COINOTAG News, melaporkan pada 29 November dan mengutip pemantauan Farside Investors, menunjukkan arus masuk bersih US SOL Spot ETF sebesar $5,3 juta untuk hari perdagangan sebelumnya. Dalam rinciannya, Fidelity FSOL menyumbang arus masuk bersih sebesar $2,4 juta, menegaskan partisipasi berkelanjutan dari manajer aset tradisional dalam ekosistem SOL. Sebaliknya, 21Shares TSOL mencatat arus keluar bersih sebesar $1,4 juta, menyoroti dinamika arus dana yang beragam di antara penerbit dalam rangkaian ETF yang sama. Sementara itu, Grayscale GSOL mencatat arus masuk bersih yang kuat sebesar $4,3 juta, berkontribusi pada trajektori pertumbuhan kuartal untuk jajaran SOL Spot ETF. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/solana-sol-spot-etf-registers-5-3m-net-inflow-yesterday-led-by-fidelity-fsol-and-grayscale-gsol
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/29 13:51
ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $5,37 juta dalam satu hari.
PANews melaporkan pada 29 November bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $5,37 juta kemarin (28 November, Waktu Timur). Kemarin (28 November, Waktu Timur), ETF spot SOL dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Grayscale SOL ETF GSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $4,33 juta. Total arus masuk bersih historis GSOL saat ini adalah $77,83 juta. Arus masuk bersih terbesar kedua adalah Fidelity SOL ETF (FSOL), dengan arus masuk bersih harian sebesar $2,42 juta. Total arus masuk bersih historis untuk FSOL saat ini adalah $32,3 juta. 21Shares SOL ETF TSOL mengalami arus keluar bersih sebesar $1,38 juta dalam satu hari, menjadikan total arus keluar bersih historis untuk TSOL mencapai $27,6 juta. Pada saat penulisan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $888 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,15%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $619 juta.
Penulis: PANews
2025/11/29 11:25
Seorang paus menyetor 2 juta USDC ke HyperLiquid untuk membeli posisi long pada SOL dengan leverage 5x.
PANews melaporkan pada 29 November bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seorang whale menyetor 2 juta USDC ke HyperLiquid dan membuka posisi long di SOL dengan leverage 5x.
Penulis: PANews
2025/11/29 09:43
Pergerakan Paus Senilai $239 Juta yang Mengejutkan Mengguncang Pasar Kripto
Postingan Pergerakan Paus Senilai $239 Juta yang Mengejutkan Mengguncang Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam perkembangan mengejutkan yang menarik perhatian dunia cryptocurrency, Whale Alert telah melaporkan transfer SOL besar sebanyak 1.730.090 token Solana dari dompet yang tidak dikenal ke Coinbase Institutional. Transaksi monumental ini, bernilai sekitar $239 juta, merupakan salah satu transfer SOL tunggal terbesar yang kita saksikan tahun ini. Tapi apa arti sebenarnya dari pergerakan besar ini bagi investor Solana dan ekosistem kripto yang lebih luas? Apa yang Diungkapkan Transfer SOL Besar Ini Tentang Sentimen Pasar Ketika kita melihat transfer SOL dengan besaran ini, hal itu segera menimbulkan pertanyaan penting tentang dinamika pasar. Pemain institusional biasanya memindahkan jumlah besar untuk tujuan strategis tertentu. Transfer SOL khusus ini bisa menandakan beberapa kemungkinan: Akumulasi institusional untuk kepemilikan jangka panjang Persiapan untuk aktivitas perdagangan mendatang Penyeimbangan kembali portofolio oleh investor besar Persiapan potensial untuk aktivitas staking atau DeFi Waktu transfer SOL ini sangat menarik mengingat kondisi pasar saat ini. Pergerakan besar sering mendahului aksi harga yang signifikan, menjadikan ini perkembangan penting untuk diperhatikan. Mengapa Transfer SOL Institusional Begitu Penting? Transfer SOL institusional seperti ini memiliki bobot lebih besar daripada transaksi ritel biasa. Ketika SOL senilai $239 juta berpindah ke bursa besar seperti Coinbase Institutional, ini menunjukkan bahwa pemain canggih sedang membuat langkah yang diperhitungkan. Transfer SOL ini menunjukkan beberapa realitas pasar utama: Pertama, kepercayaan institusional pada Solana tetap kuat meskipun ada volatilitas pasar baru-baru ini. Kedua, besarnya transfer SOL ini menunjukkan bahwa investor besar melihat level harga saat ini menarik untuk masuk atau mengubah posisi. Selain itu, pergerakan seperti itu sering menciptakan efek riak di seluruh ekosistem Solana. Bagaimana Transfer SOL Ini Dapat Memengaruhi Aksi Harga Solana Pertanyaan langsung di benak setiap trader adalah bagaimana transfer SOL ini akan memengaruhi harga pasar Solana. Secara historis, transfer besar ke bursa dapat menandakan potensi tekanan penjualan. Namun, sifat institusional dari transfer SOL ini menunjukkan...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/29 07:36
Transfer SOL Besar-besaran: Pergerakan Whale Senilai $239 Juta yang Mengejutkan Mengguncang Pasar Kripto
BitcoinWorld Transfer SOL Besar: Pergerakan Whale Senilai $239 Juta yang Mengejutkan Mengguncang Pasar Kripto Dalam perkembangan mengejutkan yang menarik perhatian dunia cryptocurrency, Whale Alert telah melaporkan transfer SOL besar sebanyak 1.730.090 token Solana dari dompet yang tidak dikenal ke Coinbase Institutional. Transaksi monumental ini, bernilai sekitar $239 juta, merupakan salah satu transfer SOL tunggal terbesar yang kita saksikan tahun ini. Tapi apa arti dari pergerakan besar ini [...] Postingan Transfer SOL Besar: Pergerakan Whale Senilai $239 Juta yang Mengejutkan Mengguncang Pasar Kripto pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: bitcoinworld
2025/11/29 07:30
Pembatalan ETF CoinShares yang Mengejutkan: Mengapa Dana XRP, SOL, dan LTC Dihentikan
BitcoinWorld Pembatalan ETF CoinShares yang Mengejutkan: Mengapa Dana XRP, SOL, dan LTC Dihentikan Dalam perkembangan yang mengejutkan, CoinShares telah secara tiba-tiba menarik rencananya untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) untuk XRP, SOL, dan LTC di Amerika Serikat. Pembatalan ETF CoinShares ini telah menimbulkan gejolak di komunitas kripto, membuat banyak investor bertanya-tanya apa artinya ini bagi masa depan investasi cryptocurrency. Mengapa CoinShares Membatalkan ETF Ini [...] Postingan ini Pembatalan ETF CoinShares yang Mengejutkan: Mengapa Dana XRP, SOL, dan LTC Dihentikan pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: bitcoinworld
2025/11/29 03:55
