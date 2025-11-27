BursaDEX+
Solana (SOL) Parit Melalui Vertikal Lapisan Aplikasi: Co-founder Alliance DAO QwQiao tentang Mencegah Komoditisasi L1

Postingan Solana (SOL) Moat Melalui Vertikalisasi Layer Aplikasi: Co-founder Alliance DAO QwQiao tentang Mencegah Komoditisasi L1 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam postingan sosial baru-baru ini, QwQiao, co-founder Alliance DAO, berpendapat bahwa nilai yang tahan lama untuk jaringan L1 bergantung pada moat asli daripada metrik harga yang dilebih-lebihkan. Tanpa keunggulan yang dapat dipertahankan, token rantai publik berisiko mengalami komoditisasi dan realisasi nilai jangka panjang yang teredam. Dengan transfer lintas rantai yang hampir tanpa gesekan dan peluncuran rantai yang berkembang pesat, biaya peralihan ekonomi telah menurun, melemahkan konsep moat tradisional. Keunggulan yang bertahan, menurutnya, terletak pada vertikalisasi dan pengendalian layer aplikasi, strategi yang sudah dikejar oleh Solana, Base, Hyperliquid, dan Tempo. Sementara optimisme terhadap pertumbuhan kripto tetap ada, investor mungkin menemukan rute terjelas menuju kenaikan yang tahan lama dalam platform layer aplikasi yang menunjukkan penggunaan nyata dan penciptaan nilai yang kredibel, daripada apresiasi token spekulatif. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/solana-sol-moat-through-verticalizing-the-application-layer-alliance-dao-co-founder-qwqiao-on-preventing-l1-commoditization
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/28 09:37
ETF Spot Solana Memecahkan Rentetan Arus Masuk Sempurna, Menandai Hari Penarikan Pertama Sejak Debut ⋆ ZyCrypto

Postingan Spot Solana ETF Mengakhiri Rekor Aliran Masuk Sempurna, Menandai Hari Penarikan Pertama Sejak Debut ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp ETF (exchange-traded funds) spot Solana AS mencatat aliran keluar pertama mereka sebesar $8,10 juta pada hari Rabu, mengakhiri rekor 21 hari aliran masuk sejak peluncuran mereka bulan lalu, menurut sumber data SoSoValue. ETF SOL Mencatat Aliran Keluar Pertama Mereka Penarikan bersih ini terutama didorong oleh satu produk ETF, 21Shares Solana ETF (TSOL), yang mengalami aliran keluar lebih dari $34 juta. ETF ini telah mencatat total aliran keluar bersih sebesar $26 juta sejak peluncuran dan memiliki aset bersih sebesar $86 juta. Dana Solana lainnya berkinerja relatif baik, mengimbangi sebagian besar penarikan oleh TSOL. Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) terus mendominasi dengan aliran masuk satu hari sebesar $13,33 juta, meningkatkan total aliran masuk kumulatifnya menjadi $527,79 juta. Dengan arus aliran masuk bersih baru-baru ini, rangkaian aliran positif terpanjang tanpa gangguan di antara ETF kripto tahun ini, ETF SOL murni kini memegang sekitar $915 juta total aset bersih, mewakili sekitar 1,15% dari total kapitalisasi pasar Solana. Aliran masuk SOL terjadi saat ETF Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang lebih mapan kehilangan uang investor. Hanya pada November, dana BTC telah mencatat rekor aliran keluar bersih sekitar $3,79 miliar, sementara ETF ether mencatat lebih dari $120 juta. Iklan &nbsp Arus masuk terbaru ke ETF Solana menunjukkan dorongan untuk lebih banyak eksposur ke aset kripto terbesar keenam di industri meskipun momentum pasar melambat. SOL kehilangan sekitar 1,1% pada hari Kamis meskipun ada pemulihan luas di seluruh pasar kripto dan saat ini diperdagangkan seharga $142,61, menurut penyedia data kripto CoinGecko. Kinerja 30 hari Solana berkisar sekitar -29% dan turun sekitar 51,4% dari rekor tertinggi sepanjang masa pada Januari yaitu $293,31. Sementara ETF SOL mengakhiri rekor aliran masuk mereka, rekan-rekan XRP mereka belum melihat hari penarikan. ETF XRP hanya menyaksikan aliran masuk harian sejak diluncurkan, mencapai...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/28 07:05
Paus Solana Mempertaruhkan $109M dalam SOL saat Arus Masuk ETF Solana Bitwise Mencapai $528M

Solana menunjukkan kekuatan baru setelah berminggu-minggu perdagangan yang tidak merata, dan para analis mengatakan beberapa indikator awal kini menunjukkan potensi pergeseran tren. Stabilisasi terbaru di dekat batas bawah rentang jangka panjangnya telah mendorong para pedagang yang telah menyaksikan aset ini menguji zona yang sama beberapa kali tahun ini. Selain perilaku harga yang stabil, data pasar mengungkapkan bahwa eksposur institusional kembali berkembang setelah perlambatan singkat. Arus Treasury Menguat saat Whale Meningkatkan Kepemilikan yang Di-stakeTedPillows, seorang analis pasar, melaporkan tanda-tanda pemulihan awal di antara akun treasury Solana utama. Dia mencatat peningkatan arus masuk ke produk investasi utama yang terkait dengan aset tersebut. Sinyal terkuat berasal dari ETF Solana Bitwise, yang telah mencatat lebih dari $527,9 juta dalam arus masuk sejak 10 November. Tren ini menunjukkan peningkatan minat institusional selama kelemahan pasar baru-baru ini. Namun, para analis masih mengharapkan akumulasi yang lebih kuat sebelum menyebut pembalikan tren penuh.Selain itu, pergerakan whale menawarkan tren penting lainnya. Data Lookonchain menunjukkan pemegang besar menarik 49.000 SOL dari OKX sebelum menambahkan token tersebut ke posisi staking. Alamat yang sama kini memegang lebih dari 761.000 SOL yang di-stake setelah langkah terbaru. Stake ini bernilai sekitar $109 juta pada harga pasar saat ini. Oleh karena itu, keyakinan jangka panjang di antara pemegang utama tampak kuat meskipun ada volatilitas jangka pendek di seluruh pasar yang lebih luas.Solana diperdagangkan mendekati $142 pada saat penerbitan setelah penurunan harian yang ringan. Namun, token tersebut masih memperoleh lebih dari 7% selama minggu lalu. Pasokan yang beredar mendekati 560 juta SOL, menempatkan nilai pasar sekitar $79,6 miliar.Struktur Bull Flag Terbentuk pada Grafik BulananSumber: XBitcoinsensus menyoroti bull flag yang sedang berkembang pada grafik bulanan Solana. Setup ini terbentuk setelah reli kuat dari akhir 2023 hingga awal 2024. Sejak itu Solana telah terkonsolidasi antara $120 dan $210 selama lebih dari setahun. Kompresi ini menunjukkan pendinginan terkontrol dalam rentang yang ditentukan. Analis pasar sering menafsirkan struktur ini sebagai pola kelanjutan yang mempersiapkan aset untuk fase ekspansi berikutnya.Selain itu, Solana diperdagangkan dekat dengan batas bawah rentang ini di sekitar $140. Pembeli telah melindungi wilayah ini beberapa kali, menciptakan tingkat permintaan yang penting. Pergerakan yang menentukan di atas $210 dapat mengkonfirmasi flag dan membuka jalan menuju target yang lebih tinggi. Proyeksi teknis mencapai $1.500, menggunakan panjang reli sebelumnya sebagai panduan.
Penulis: Coinstats2025/11/28 04:33
Raksasa Kripto Upbit Mengungkapkan Peretasan Senilai $37 Juta di Jaringan Solana

Postingan Raksasa Kripto Upbit Mengungkapkan Peretasan $37 Juta di Jaringan Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Upbit, bursa cryptocurrency terbesar Korea Selatan, telah mengkonfirmasi pelanggaran keamanan besar pada dompet jaringan Solana mereka. Insiden tersebut melibatkan transfer aset tidak sah senilai sekitar 54 miliar KRW (sekitar $37 juta). Ini menjadikannya peretasan signifikan kedua bursa tersebut sejak pencurian Ethereum terkenal pada 2019 yang bernilai sekitar $50 juta. Daftar token yang terkena dampak mencakup campuran proyek ekosistem Solana, memecoins, dan stablecoin. Token-token tersebut adalah Solana (SOL), USDC (stablecoin), Render (RENDER), Pyth Network (PYTH), Raydium (RAY), Jupiter (JUP), Jito (JTO), Orca (ORCA,) serta koin meme seperti Bonk (BONK), Cat in a Dogs World (MEW), dan Moo Deng (MOODENG). Peretasan terdeteksi sekitar pukul 4:42 pagi KST (Waktu Standar Korea) ketika aktivitas penarikan abnormal ditandai dari hot wallet Solana milik Upbit. Peretas menguras beberapa token dalam satu operasi terkoordinasi, mentransfernya ke dompet eksternal yang tidak dikenal. Dana tersebut dengan cepat terlihat berpindah antar rantai, mempersulit upaya pelacakan. Respons Upbit Upbit segera mengisolasi dompet yang terkena dampak, menangguhkan semua deposit dan penarikan di jaringan Solana Upbit beroperasi di bawah Dunamu dan memegang lebih dari $11 miliar dalam aset pelanggan, menjadikan kejadian ini pukulan penting bagi salah satu platform kripto terkemuka di Asia. Sumber: https://u.today/crypto-giant-upbit-discloses-37-million-hack-on-solana-network
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/27 13:45
SOL Menguji Support Kunci di $137 saat Indikator Teknis Menandakan Potensi Pembalikan

Postingan SOL Menguji Support Kunci di $137 saat Indikator Teknis Menandakan Potensi Pembalikan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 26 Nov 2025 14:26 Solana diperdagangkan di $137,10 dengan kenaikan moderat 0,9% saat analisis teknis menunjukkan sinyal campuran antara divergensi MACD bullish dan struktur moving average bearish. Ringkasan • SOL diperdagangkan di $137,10 (naik 0,9% dalam 24 jam) • Perdagangan berdasarkan faktor teknis tanpa adanya katalis utama • Menguji support titik pivot sekitar level $137 • Mengikuti momentum kenaikan Bitcoin yang moderat Peristiwa Pasar yang Mendorong Pergerakan Harga Solana Tidak ada peristiwa berita signifikan yang muncul dalam 48 jam terakhir untuk mendorong pergerakan harga SOL yang substansial. Aksi perdagangan saat ini mencerminkan posisi teknis saat trader bernavigasi di antara zona support dan resistance kunci. Ketiadaan katalis utama membuat pergerakan harga Solana terutama bergantung pada sentimen pasar cryptocurrency yang lebih luas dan pola grafik teknis. Kenaikan moderat Bitcoin hari ini memberikan sedikit dorongan untuk altcoin termasuk Solana, meskipun harga SOL tetap dibatasi oleh resistance di atas dari moving average yang menurun. Kurangnya pendorong fundamental baru membuat trader fokus pada level teknis dan korelasi dengan pasar crypto yang lebih luas. Analisis Teknis SOL: Fase Konsolidasi dengan Sinyal Campuran Konteks Pergerakan Harga Harga SOL saat ini berada di bawah semua moving average utama, dengan SMA 20 hari di $143,19 bertindak sebagai resistance langsung. Token ini diperdagangkan dekat titik pivotnya yaitu $136,97, menunjukkan titik keputusan penting untuk arah jangka pendek. Meskipun momentum Bitcoin positif, analisis teknis Solana mengungkapkan aset tersebut tetap dalam fase koreksi dari level tertinggi baru-baru ini. Volume perdagangan sebesar $433 juta di spot Binance menunjukkan minat institusional yang moderat, meskipun jauh di bawah level yang terlihat selama pergerakan breakout besar. Posisi saat ini menunjukkan konsolidasi daripada akumulasi menjelang pergerakan signifikan. Indikator Teknis Utama RSI harian di 39,49 tetap berada di wilayah netral namun lebih dekat ke kondisi oversold, berpotensi mempersiapkan untuk pemulihan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/27 13:33

