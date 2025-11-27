ETF Spot Solana Memecahkan Rentetan Arus Masuk Sempurna, Menandai Hari Penarikan Pertama Sejak Debut ⋆ ZyCrypto
ETF (exchange-traded funds) spot Solana AS mencatat aliran keluar pertama mereka sebesar $8,10 juta pada hari Rabu, mengakhiri rekor 21 hari aliran masuk sejak peluncuran mereka bulan lalu, menurut sumber data SoSoValue. ETF SOL Mencatat Aliran Keluar Pertama Mereka Penarikan bersih ini terutama didorong oleh satu produk ETF, 21Shares Solana ETF (TSOL), yang mengalami aliran keluar lebih dari $34 juta. ETF ini telah mencatat total aliran keluar bersih sebesar $26 juta sejak peluncuran dan memiliki aset bersih sebesar $86 juta. Dana Solana lainnya berkinerja relatif baik, mengimbangi sebagian besar penarikan oleh TSOL. Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) terus mendominasi dengan aliran masuk satu hari sebesar $13,33 juta, meningkatkan total aliran masuk kumulatifnya menjadi $527,79 juta. Dengan arus aliran masuk bersih baru-baru ini, rangkaian aliran positif terpanjang tanpa gangguan di antara ETF kripto tahun ini, ETF SOL murni kini memegang sekitar $915 juta total aset bersih, mewakili sekitar 1,15% dari total kapitalisasi pasar Solana. Aliran masuk SOL terjadi saat ETF Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang lebih mapan kehilangan uang investor. Hanya pada November, dana BTC telah mencatat rekor aliran keluar bersih sekitar $3,79 miliar, sementara ETF ether mencatat lebih dari $120 juta. Arus masuk terbaru ke ETF Solana menunjukkan dorongan untuk lebih banyak eksposur ke aset kripto terbesar keenam di industri meskipun momentum pasar melambat. SOL kehilangan sekitar 1,1% pada hari Kamis meskipun ada pemulihan luas di seluruh pasar kripto dan saat ini diperdagangkan seharga $142,61, menurut penyedia data kripto CoinGecko. Kinerja 30 hari Solana berkisar sekitar -29% dan turun sekitar 51,4% dari rekor tertinggi sepanjang masa pada Januari yaitu $293,31. Sementara ETF SOL mengakhiri rekor aliran masuk mereka, rekan-rekan XRP mereka belum melihat hari penarikan. ETF XRP hanya menyaksikan aliran masuk harian sejak diluncurkan, mencapai...