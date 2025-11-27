Paus Solana Mempertaruhkan $109M dalam SOL saat Arus Masuk ETF Solana Bitwise Mencapai $528M

Solana menunjukkan kekuatan baru setelah berminggu-minggu perdagangan yang tidak merata, dan para analis mengatakan beberapa indikator awal kini menunjukkan potensi pergeseran tren. Stabilisasi terbaru di dekat batas bawah rentang jangka panjangnya telah mendorong para pedagang yang telah menyaksikan aset ini menguji zona yang sama beberapa kali tahun ini. Selain perilaku harga yang stabil, data pasar mengungkapkan bahwa eksposur institusional kembali berkembang setelah perlambatan singkat. Arus Treasury Menguat saat Whale Meningkatkan Kepemilikan yang Di-stakeTedPillows, seorang analis pasar, melaporkan tanda-tanda pemulihan awal di antara akun treasury Solana utama. Dia mencatat peningkatan arus masuk ke produk investasi utama yang terkait dengan aset tersebut. Sinyal terkuat berasal dari ETF Solana Bitwise, yang telah mencatat lebih dari $527,9 juta dalam arus masuk sejak 10 November. Tren ini menunjukkan peningkatan minat institusional selama kelemahan pasar baru-baru ini. Namun, para analis masih mengharapkan akumulasi yang lebih kuat sebelum menyebut pembalikan tren penuh.Selain itu, pergerakan whale menawarkan tren penting lainnya. Data Lookonchain menunjukkan pemegang besar menarik 49.000 SOL dari OKX sebelum menambahkan token tersebut ke posisi staking. Alamat yang sama kini memegang lebih dari 761.000 SOL yang di-stake setelah langkah terbaru. Stake ini bernilai sekitar $109 juta pada harga pasar saat ini. Oleh karena itu, keyakinan jangka panjang di antara pemegang utama tampak kuat meskipun ada volatilitas jangka pendek di seluruh pasar yang lebih luas.Solana diperdagangkan mendekati $142 pada saat penerbitan setelah penurunan harian yang ringan. Namun, token tersebut masih memperoleh lebih dari 7% selama minggu lalu. Pasokan yang beredar mendekati 560 juta SOL, menempatkan nilai pasar sekitar $79,6 miliar.Struktur Bull Flag Terbentuk pada Grafik BulananSumber: XBitcoinsensus menyoroti bull flag yang sedang berkembang pada grafik bulanan Solana. Setup ini terbentuk setelah reli kuat dari akhir 2023 hingga awal 2024. Sejak itu Solana telah terkonsolidasi antara $120 dan $210 selama lebih dari setahun. Kompresi ini menunjukkan pendinginan terkontrol dalam rentang yang ditentukan. Analis pasar sering menafsirkan struktur ini sebagai pola kelanjutan yang mempersiapkan aset untuk fase ekspansi berikutnya.Selain itu, Solana diperdagangkan dekat dengan batas bawah rentang ini di sekitar $140. Pembeli telah melindungi wilayah ini beberapa kali, menciptakan tingkat permintaan yang penting. Pergerakan yang menentukan di atas $210 dapat mengkonfirmasi flag dan membuka jalan menuju target yang lebih tinggi. Proyeksi teknis mencapai $1.500, menggunakan panjang reli sebelumnya sebagai panduan.