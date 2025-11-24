Bursa
Gate Alpha meluncurkan putaran ke-116 airdrop poin. Pemegang poin yang sesuai dapat menjadi yang pertama menerima 760 atau 3.200 BLUAI.
PANews melaporkan pada 27 November bahwa Gate Alpha akan meluncurkan airdrop BLUAI ke-116 pada pukul 18:00 (UTC+8) pada 27 November. Airdrop ini akan menggunakan sistem bertingkat dengan level poin yang berbeda. Pengguna yang memiliki 130 ≤ poin Gate Alpha ≤ 169 dapat menerima 760 token airdrop BLUAI, mengkonsumsi 12 poin Gate Alpha; mereka yang memiliki ≥ 170 poin Gate Alpha dapat menerima 3.200 token airdrop BLUAI, mengkonsumsi 15 poin Gate Alpha. Gate Alpha kini mendukung blockchain populer seperti SOL, ETH, Gate Layer, BNB Chain, Base, SUI, ARB, World Chain, AVAX, Polygon, LINEA, ZK, OP, dan Berachain. Ini juga memungkinkan perdagangan token yang mulus di seluruh rantai melalui fungsi pencarian alamat kontrak, membuka tautan transaksi lintas rantai dan membuat semua token on-chain tersedia dengan sekali klik.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/11/27 12:36
Apeing Melonjak sebagai Crypto Mendatang Terbaik: BNB dan SOL Rally
Postingan Apeing Melonjak sebagai Crypto Terbaik yang Akan Datang: BNB dan SOL Rally muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penjualan Awal Crypto Temukan mengapa whitelist Apeing menghasilkan kehebohan besar untuk crypto terbaik yang akan datang. BNB dan Solana bersaing untuk dominasi di crypto. Lihat mengapa para trader memperhatikan mereka. Apakah ada yang memperhatikan bagaimana Bitcoin tiba-tiba bertindak seperti anak pendiam di kelas sementara ekuitas menjadi pusat perhatian? Laporan pasar terbaru menunjukkan bahwa Bitcoin terus berkinerja buruk, meskipun ada beberapa katalis bullish di sekitarnya. Analis menyoroti bagaimana pergeseran momentum ini mendorong trader untuk beralih ke altcoin yang menunjukkan aktivitas lebih kuat. Lonjakan volume BNB yang tidak biasa dan peningkatan keterlibatan on-chain Solana menambah bahan diskusi. Rotasi menjadi lebih menarik karena proyek yang berfokus pada komunitas mulai menawarkan jalur akses awal yang memberikan keuntungan nyata bagi trader. Inilah tempat crypto terbaik yang akan datang menarik perhatian dari mereka yang mencari momentum dalam kondisi yang tidak pasti. Banyak pengamat pasar menjelajahi Whitelist Apeing karena akses awal membantu mereka bergerak sebelum kerumunan bereaksi. Dengan mengamankan tempat di whitelist ini, trader dapat memasuki proyek sebelum publik umum, memungkinkan mereka untuk membeli di tahap awal ketika harga mungkin masih rendah. Apeing: Mengapa Akses Awal Menciptakan Keunggulan Nyata untuk Crypto Terbaik yang Akan Datang Beberapa trader menunggu sinyal sementara yang lain bergerak seolah-olah mereka mencuri kata sandi WiFi untuk masa depan. Apeing berbicara langsung kepada kelompok kedua. Whitelist Apeing memberi mereka pintu masuk awal ke proyek yang dibangun berdasarkan budaya, energi, dan tindakan tanpa rasa takut. Inilah mengapa banyak yang menyebutnya sebagai crypto terbaik yang akan datang, karena akses awal dapat mengubah keraguan menjadi peluang. Apeing membuktikan bahwa koin meme dapat memberikan utilitas tanpa kehilangan kekacauan yang menyenangkan. Proyek ini dibangun di sekitar keyakinan bahwa trader yang berani menang lebih sering daripada pengamat grafik yang berhati-hati. BNB dan Solana menunjukkan contoh nyata bagaimana dukungan awal membentuk pertumbuhan jangka panjang mereka, dan pola ini memicu minat pada akses awal Apeing...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/27 05:17
ETF XRP dan Solana Melonjak saat Investor Berdatangan
ETF spot Solana (SOL) AS mencapai aliran masuk selama 20 hari berturut-turut (total $568 juta), dengan penambahan $58 juta pada hari Senin. ETF XRP juga melihat permintaan yang kuat, menarik $164 juta pada hari Senin. Postingan XRP and Solana ETFs Surge as Investors Pour In pertama kali muncul di Crypto News Australia.
Bagikan
Penulis: Cryptonews AU
2025/11/26 20:04
Solana (SOL) Berhenti di Level Kritis — Apakah Pergerakan Tajam Akan Datang Berikutnya?
Postingan Solana (SOL) Berhenti di Level Kritis — Apakah Pergerakan Tajam Akan Datang Selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana memulai gelombang pemulihan di atas zona $135. Harga SOL sekarang konsolidasi dan menghadapi hambatan di dekat zona $140. Harga SOL memulai gelombang pemulihan yang baik di atas $132 dan $135 terhadap Dolar AS. Harga sekarang diperdagangkan di atas $132 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Ada garis tren bullish yang terbentuk dengan dukungan di $133 pada grafik per jam pasangan SOL/USD (sumber data dari Kraken). Harga bisa terus bergerak naik jika melewati $140 dan $142. Harga Solana Menghadapi Resistensi Harga Solana tetap stabil dan memulai gelombang pemulihan yang baik di atas $130, seperti Bitcoin dan Ethereum. SOL mampu naik di atas level $135. Ada pergerakan menuju level retracement Fib 61,8% dari pergerakan turun dari swing tinggi $145 ke rendah $121. Selain itu, ada garis tren bullish yang terbentuk dengan dukungan di $133 pada grafik per jam pasangan SOL/USD. Solana sekarang diperdagangkan di atas $134 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Di sisi atas, resistensi langsung berada di dekat level $140 atau level retracement Fib 76,4% dari pergerakan turun dari swing tinggi $145 ke rendah $121. Resistensi utama berikutnya berada di dekat level $142. Resistensi utama bisa berada di $145. Penutupan yang berhasil di atas zona resistensi $145 bisa mengatur laju untuk kenaikan stabil lainnya. Resistensi kunci berikutnya adalah $155. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju level $162. Penurunan Lain Pada SOL? Jika SOL gagal naik di atas resistensi $140, harga bisa terus bergerak turun. Dukungan awal di sisi bawah berada di dekat zona $133 dan garis tren. Dukungan utama pertama berada di dekat level $128. Penembusan di bawah level $128 mungkin mengirim harga menuju...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/26 13:27
Lebih dari $1 Miliar di Solana Berpindah dalam Hitungan Menit: Apa yang Sedang Terjadi?
Postingan Lebih dari $1 Miliar Solana Berpindah dalam Hitungan Menit: Apa yang Terjadi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Paus Solana muncul kembali Apakah paus Solana mengambil keuntungan? Di tengah kebangkitan pasar kripto yang tiba-tiba, perusahaan pemantau blockchain Whale Alert telah mendeteksi serangkaian transfer Solana besar yang mengejutkan komunitas kripto. Pelacak tersebut menyediakan data yang mengungkapkan bahwa pemegang Solana besar telah memindahkan lebih dari 7,6 juta SOL senilai lebih dari $1 miliar dalam hitungan menit. Rangkaian transfer Solana besar, yang terjadi di antara beberapa dompet yang tidak teridentifikasi, telah memicu diskusi di seluruh komunitas kripto. Paus Solana muncul kembali Meskipun bukan hal yang tidak biasa bagi paus Solana untuk memindahkan token besar dalam transfer besar, waktu dan frekuensi transfer ini tidak bisa diabaikan, memicu kekhawatiran di antara investor tentang motif di balik transfer tersebut. Rangkaian gerakan misterius ini melihat lebih dari 7,6 juta token Solana berpindah dalam enam transaksi terpisah. Pertama, 969.873 SOL senilai sekitar $133,48 juta ditransfer antara dua dompet yang tidak dikenal. Anda Mungkin Juga Suka Dalam gerakan lain, 1.629.999 SOL senilai $223,76 juta juga ditransfer di antara dompet yang tidak dikenal, diikuti oleh transfer 858.394 SOL senilai $117,52 juta beberapa menit kemudian. Selanjutnya, dua transfer identik yang masing-masing membawa 1.630.000 juga dieksekusi di antara dompet yang tidak teridentifikasi. Transfer terakhir yang disaksikan selama periode tersebut membawa 970.283 SOL senilai $132,77 juta. Apakah paus Solana mengambil keuntungan? Sementara pengirim dan tujuan dari setiap transfer tetap tidak jelas, detail yang diberikan oleh sumber menunjukkan bahwa beberapa transfer terkait dengan dompet yang baru dibuat. Oleh karena itu, hal ini membuat pengamat pasar bertanya-tanya apakah gerakan tersebut bisa jadi merupakan upaya dari sebuah institusi, mungkin ETF Solana atau pemegang profil tinggi, untuk menjual kepemilikan mereka atau mengambil keuntungan setelah lonjakan harga yang tajam, atau hanya pengaturan ulang dana yang hampir tidak mempengaruhi trajektori harga token saat ini. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/26 09:06
Investor institusional mendorong arus masuk ETF Solana hingga $567M, sementara harga SOL melayang di dekat rentang kunci
Arus masuk ETF Solana bertahan karena permintaan institusional mendorong ETF mencapai $567M sementara SOL melayang di dekat support kunci di tengah optimisme pemotongan suku bunga.
Bagikan
Penulis: The Cryptonomist
2025/11/25 21:51
Momentum ETF Spot yang Eksplosif Dapat Meluncurkan XRP 33% dan SOL 10% Lebih Tinggi
BitcoinWorld Momentum ETF Spot yang Eksplosif Bisa Mendorong XRP 33% dan SOL 10% Lebih Tinggi Apakah momentum ETF spot bisa menjadi katalis yang akhirnya mendorong XRP dan SOL ke ketinggian baru? Analisis pakar terbaru menunjukkan bahwa altcoin populer ini siap untuk mendapatkan keuntungan signifikan saat modal institusional mengalir ke cryptocurrency melalui kendaraan investasi yang diregulasi. Bagaimana Momentum ETF Spot Membentuk Ulang Pasar Kripto Lanskap cryptocurrency bertransformasi dengan cepat, dan ETF spot [...] Postingan ini Momentum ETF Spot yang Eksplosif Bisa Mendorong XRP 33% dan SOL 10% Lebih Tinggi pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Bagikan
Penulis: bitcoinworld
2025/11/25 20:45
Arus Masuk ETF Solana Mencapai $567 Juta saat Rentetan 20 Hari Berlanjut: Harga SOL Menguji Rentang $130-$138
TLDR: ETF Solana mengakumulasi $567M melalui 20 hari berturut-turut dengan arus masuk positif di semua penerbit utama SOL diperdagangkan pada $136 dengan dukungan kritis $120 yang menentukan apakah harga turun menuju target $70 Bitwise memimpin arus masuk 24 November dengan $39,5M karena permintaan institusional tidak menunjukkan hari-hari arus keluar Sinyal bearish teknikal bertentangan dengan perkiraan kenaikan 10% ke $151 [...] Postingan Arus Masuk ETF Solana Mencapai $567M saat Rentetan 20 Hari Berlanjut: Harga SOL Menguji Rentang $130-$138 pertama kali muncul di Blockonomi.
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/11/25 19:09
Lebih Banyak Pemegang Solana Kini Berada di Bawah Air Karena Persentase Pasokan dalam Kerugian Semakin Dalam
Meskipun harga Solana mengalami sedikit kenaikan pada hari Minggu, investor masih merasakan sakit dari penarikan saat ini. Mengingat penurunan tajam pada harga SOL, sebagian besar pasokan yang dipegang oleh investor sekarang berada dalam kondisi merugi, yang memicu gelombang ketidakpastian di pasar. Investor Solana [...]
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/11/25 03:00
Profitabilitas Solana Turun Tajam dengan 80% Pasokan Masuk ke Zona Rugi, Menandakan Potensi Reset Pasar
Postingan Solana Profitability Drops Sharply as 80% Supply Enters Loss, Signaling Potential Market Reset muncul di BitcoinEthereumNews.com. Profitabilitas Solana telah menurun tajam, dengan hampir 80% dari pasokan yang beredar sekarang mengalami kerugian pada harga sekitar $126,9. Ini menandai reset pasar yang signifikan setelah kondisi profit yang berkepanjangan, didorong oleh penurunan harga baru-baru ini dan pergeseran posisi trader. Persentase Pasokan Solana dalam Profit telah turun menjadi sekitar 20%, mempengaruhi sekitar 478,5 juta SOL [...] Sumber: https://en.coinotag.com/solana-profitability-drops-sharply-as-80-supply-enters-loss-signaling-potential-market-reset
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/24 11:04
