Berita Kripto
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Seorang whale menjual 32.195 token SOL yang telah dipegangnya selama 10 bulan kemarin, mengalami kerugian sebesar $2,04 juta.

PANews melaporkan pada 24 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, paus GJwCUj menjual 32.195 token SOL kemarin, senilai $4,18 juta. Token SOL ini dibeli dan di-stake 10 bulan lalu. Penjualan ini mengakibatkan kerugian sebesar $2,04 juta baginya. Dua tahun lalu, paus ini membeli 400.000 token SOL dengan harga rata-rata $89, senilai $35,7 juta, dan menjaminkannya sebagai jaminan. Dia kemudian menjualnya dengan harga $108 dalam waktu kurang dari dua bulan, menghasilkan keuntungan sebesar $8,15 juta. Setelah dia menjual, harga SOL terus melonjak—jika dia mempertahankan posisinya hingga puncaknya, keuntungannya bisa melebihi $82 juta.
Proposal untuk Pembaruan Besar pada Solana (SOL) Telah Diajukan – Inilah yang Akan Datang

Postingan A Proposal for a Major Update to Solana (SOL) Has Been Submitted – Here's What's Coming muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Solana (SOL) telah membuka diskusi tentang proposal tata kelola yang signifikan yang dapat membentuk kembali struktur inflasi jaringan. Proposal tersebut, berkode SIMD-0411, bertujuan untuk menggandakan tingkat inflasi tahunan saat ini dengan meningkatkannya dari -15% menjadi -30%. Jika diterapkan, tingkat inflasi Solana akan naik dari 4,18% saat ini untuk mencapai target jangka panjang 1,5% pada awal 2029 daripada 2032. Ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat inflasi akhir dari 6,2 tahun menjadi 3,1 tahun. Menurut pemodelan, proposal tersebut akan mencegah sekitar 22,3 juta SOL dikeluarkan selama enam tahun ke depan. Jumlah ini setara dengan sekitar $2,9 miliar pada harga saat ini. Retensi investor jangka panjang diharapkan meningkat karena penurunan total pasokan, tekanan yang berkurang pada pengembalian staking, dan tren yang melemah terhadap penjualan token. Meningkatkan laju penurunan inflasi juga akan secara bertahap mengurangi pengembalian staking. Di bawah proposal tersebut, pengembalian staking nominal akan menurun dari 6,41% menjadi 5,04% pada tahun pertama, 3,48% pada tahun kedua, dan 2,42% pada tahun ketiga. Dampak pada ekonomi validator diperkirakan akan terbatas: hanya 10 dari 845 validator diperkirakan akan kehilangan profitabilitas pada tahun pertama, meningkat menjadi 27 pada tahun kedua dan 47 pada tahun ketiga. Pendukung proposal tersebut menyebutkan keuntungan terbesar dari pendekatan ini sebagai "kesederhanaan dan prediktabilitas." Mereka berpendapat bahwa karena hanya satu parameter protokol yang perlu diubah, risikonya rendah, sumber daya pengembang inti tidak akan dikonsumsi, dan perubahan tersebut mudah dipahami oleh investor individu maupun institusi. Mereka juga menunjukkan bahwa, tidak seperti model inflasi dinamis, pasokan masa depan dapat dihitung dengan jelas. Komunitas Solana saat ini sedang mendiskusikan SIMD-0411 dalam kerangka tata kelola. Jika disetujui, proposal tersebut diperkirakan akan diterapkan dalam waktu sekitar enam bulan,...
Akankah rencana 'disinflasi ganda' Solana menekan pengembalian DeFi? Para analis memberikan pendapat

Postingan Apakah rencana 'disinflasi ganda' Solana akan mempengaruhi imbal hasil DeFi? Analis memberikan pendapat mereka muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Apa target rencananya? Bertujuan untuk memotong tingkat inflasi Solana saat ini dari 4,5% menjadi 1,5% dalam tiga tahun dengan menggandakan tingkat disinflasi dari 15% menjadi 30%. Apa potensi dampaknya? Imbal hasil DeFi jangka pendek bisa terganggu, tetapi juga dapat mengurangi tekanan penjualan jangka panjang dari imbalan staking. Beberapa anggota komunitas Solana mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana proposal pengurangan inflasi terbaru dapat mempengaruhi imbal hasil DeFi. DeFi Ignas, seorang analis dan salah satu kritikus, mengatakan bahwa imbal hasil DeFi Solana [SOL], melalui token staking likuid (LSTs) seperti jupSOL, akan kurang menarik dalam jangka pendek. Dia menambahkan, "Jika suku bunga turun, saya akan mempertimbangkan kembali untuk mempertahankan posisi tersebut dan bahkan SOL itu sendiri. Meskipun saya akui, inflasi yang lebih rendah adalah keputusan yang tepat untuk jangka panjang dan menyelamatkan grafik $SOL." Sumber: X Rencana disinflasi Solana 30% Rencana tersebut, juga dikenal sebagai "Tingkat Disinflasi Ganda" atau Dokumen Peningkatan Solana (SIMD)-0411, bertujuan untuk memotong setengah tingkat inflasi tahunan. Saat ini, tingkat inflasi Solana (emisi dari staking dan validator) adalah 4,5% per tahun. Tingkat disinflasi (pengurangan emisi) saat ini ditetapkan pada 15% per tahun. Dengan kata lain, selama tiga tahun ke depan, inflasi dapat menurun menjadi 2,5% berdasarkan tingkat disinflasi tetap 15%. Namun, proposal terbaru berusaha untuk menggandakan tingkat disinflasi menjadi 30%. Dengan kata lain, dalam tiga tahun, tingkat inflasi saat ini diperkirakan akan turun menjadi 1,5%. Sumber: Github Mert Mumtaz, Pendiri Helius Labs, mengatakan perubahan tersebut akan membantu mengurangi tekanan penjualan dari staker yang menjual imbalan untuk membayar pajak. Dia menggambarkan proposal tersebut sebagai cara untuk "menutup kebocoran ember" dan menghemat jaringan jutaan dolar dalam pemotongan emisi. Dampak yang diproyeksikan pada pasokan SOL Dia menambahkan bahwa pemotongan akan minimal dan menghemat jaringan jutaan dolar, "Besar..Proposal pengurangan inflasi Solana sekarang aktif. Kami tidak...
Wall Street akhirnya memberikan altcoin tempat di meja – Tapi bisakah mereka mempertahankannya?

Postingan Wall Street akhirnya memberikan altcoin tempat di meja – Tapi bisakah mereka mempertahankannya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Apakah ETF altcoin cukup untuk memicu altseason? Arus masuk awal kuat untuk beberapa aset, tetapi pasar belum dalam mode risk-on penuh. Akankah institusi tetap berinvestasi dalam produk-produk baru ini? Hanya jika kinerja mengikuti arus masuk, karena dana dapat terurai dengan cepat. ETF Altcoin telah tiba, dan orang bertanya-tanya apakah Wall Street baru saja memulai altseason tanpa bermaksud demikian. Solana [SOL], XRP, Hedera [HBAR], dan bahkan Litecoin [LTC] sekarang memiliki ticker yang berdampingan dengan ekuitas dan obligasi. Tetapi hype tidak akan menyebabkan momentum, dan ETF tidak menjamin modal tetap bertahan. Produk-produk ini bisa membawa lebih banyak likuiditas, atau sekadar menjadi mainan perdagangan mencolok untuk dana yang bosan. Jadi bisakah altcoin membenarkan akses yang telah diberikan kepada mereka? Altcoin mendapat giliran mereka Ethereum [ETH] melangkah melalui pintu ETF terlebih dahulu, dan sekarang jajaran altcoin lainnya mengikuti. Sejauh ini, ceritanya tidak seragam. Berantakan dengan cara yang sangat sesuai dengan brand crypto. Sumber: SoSoValue Solana telah mengambil kepemimpinan terbersih. Arus masuk bersih harian secara konsisten mencetak hijau, dengan hari-hari menonjol di atas $60M-$70M, mendorong total aset bersih melampaui $700M. Bahkan ketika harga melunak, arus masuk tidak runtuh. Ada banyak permintaan awal. Sumber: SoSoValue Peluncuran XRP lebih berisik tetapi kurang stabil. Lonjakan besar mendekati $240M terjadi pada 14 November, diikuti oleh arus masuk yang lebih kecil namun tetap sehat. Total aset sekitar $384M, dan meskipun momentum melambat setelah puncak peluncuran, modal masih masuk dengan sedikit lebih hati-hati. Sumber: SoSoValue Debut ETF Litecoin tidak membuat headline, tetapi perilakunya bisa dibilang lebih sehat. Arus masuk dimulai kecil dan dibangun secara stabil hingga $2,8M pada pertengahan November sebelum merata sekitar $2M. Total aset sekarang $7M, dan harga telah naik secara paralel. Sumber: SoSoValue HBAR memiliki kurva yang berlawanan: minggu pembukaan besar $45M, diikuti oleh penurunan hingga mendekati nol arus masuk. Aset...
Harga Solana Kemungkinan Anjlok Ke $100 Saat SOL Mendekati Death Cross, Tapi Ada Catatannya

Solana menghadapi tekanan bearish baru karena harganya terus menurun, membawa altcoin ini mendekati level support kritis yang belum diuji selama lebih dari tujuh bulan. Penurunan yang berkelanjutan mencerminkan kelemahan pasar yang semakin dalam, dan indikator teknis menunjukkan bahwa kerugian lebih lanjut mungkin terjadi kecuali kondisi berubah dengan cepat. Investor Solana Menghadapi Kerugian Besar Rata-rata pergerakan eksponensial Solana menandakan potensi pembentukan Death Cross. Pola ini terjadi ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, sering menandakan awal dari tren menurun yang berkepanjangan. Perilaku historis menunjukkan bahwa Solana mungkin mengulangi siklus pasar sebelumnya yang terlihat pada Q1 dan Q2 tahun ini. Selama periode tersebut, SOL turun 59% dari puncak lokal sebelum Death Cross terbentuk sepenuhnya. Pengaturan serupa saat ini akan mengirim Solana menuju $98, memperpanjang penurunan saat ini sebesar 47% dari puncak lokal. Kondisi ini menyoroti sentimen yang melemah dan memperkuat kekhawatiran tentang risiko penurunan yang berkelanjutan. Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini. Solana EMAs. Sumber: TradingView Momentum makro juga tampak rapuh. Rasio keuntungan/kerugian bersih yang direalisasikan Solana telah jatuh ke level terendahnya sejak Juni 2023, menunjukkan bahwa pemegang menghadapi kerugian yang signifikan setelah penurunan baru-baru ini. Metrik ini sering mencerminkan pergeseran sentimen yang lebih luas saat investor menilai kembali risiko selama penurunan pasar yang cepat. Namun, ada sisi positifnya. Ketika rasio keuntungan/kerugian bersih yang direalisasikan turun di bawah 0,1, pembalikan secara historis telah mengikuti. Pola ini terjadi pada Maret, April, dan September 2023, setiap kali menandakan awal pemulihan. Jika tren ini berulang, Solana bisa melihat lonjakan yang berarti saat kerugian yang direalisasikan jenuh dan tekanan penjualan stabil. Solana Realized Profit/Loss. Sumber: Glassnode Harga SOL Rentan Solana diperdagangkan pada $127, bertahan tepat di atas level support $123. Altcoin ini menunggu stabilitas pasar yang lebih luas dan kepercayaan investor yang diperbarui untuk mendorong pemulihan. Namun, indikator yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa risiko tetap condong ke bawah. Jika Solana bergerak lebih dekat untuk mengkonfirmasi Death Cross, harga mungkin terus jatuh, turun di bawah $123 dan meluncur ke $105 atau bahkan $100. Gerakan seperti itu akan mewakili koreksi 21,8% dari level saat ini dan mengunjungi kembali zona harga yang terakhir terlihat pada Maret. Solana Price Analysis. Sumber: TradingView Jika kerugian yang direalisasikan stabil dan sentimen investor membaik, Solana bisa bangkit dari $123 dan mencoba naik ke $136. Penembusan di atas penghalang ini akan membuka jalan menuju $157, membatalkan tesis bearish dan mengembalikan struktur yang lebih bullish.
Program Pembelian Kembali SOL Senilai $1B oleh Forward Industries Gagal Mengangkat Harga karena Kelemahan Teknis Berlanjut

Postingan Forward Industries' $1B SOL Buyback Program Fails to Lift Price as Technical Weakness Persists muncul di BitcoinEthereumNews.com. Alvin Lang 22 Nov 2025 02:42 Solana diperdagangkan di $127,72 meskipun Forward Industries mengumumkan kepemilikan 6,9M SOL dan program pembelian kembali saham senilai $1B, karena indikator teknis menunjukkan tekanan penurunan yang berkelanjutan. Ringkasan Cepat • SOL diperdagangkan di $127,72 (turun 4,2% dalam 24 jam) • Pengumuman treasury SOL besar dari Forward Industries gagal memberikan dukungan yang berkelanjutan • Harga menguji Bollinger Band bawah di $121,89 di tengah momentum bearish • Mengikuti kelemahan Bitcoin yang lebih luas karena pasar kripto tetap di bawah tekanan Peristiwa Pasar yang Mendorong Pergerakan Harga Solana Perkembangan paling signifikan minggu ini adalah pengumuman Forward Industries bahwa mereka kini memegang 6.910.568 token SOL dan telah mengotorisasi program pembelian kembali saham senilai $1 miliar. Perusahaan, yang telah melakukan rebranding sebagai "perusahaan treasury Solana terkemuka," mengungkapkan bahwa sebagian besar kepemilikan SOL mereka yang substansial saat ini di-staking. Meskipun ada dukungan institusional ini, harga SOL gagal mempertahankan reli yang berarti. Menambah narasi adopsi institusional, SOL Strategies mengumumkan akan menyediakan layanan staking untuk ETF Solana VanEck, menggunakan node validator Orangefin yang diakuisisi pada Desember 2024. Kemitraan ini mewakili langkah lain menuju integrasi institusional mainstream untuk ekosistem Solana. Namun, perkembangan positif secara fundamental ini telah dibayangi oleh kelemahan pasar yang lebih luas. Ketidaksesuaian antara arus berita positif dan aksi harga menunjukkan bahwa para trader fokus pada faktor teknis dan sentimen risk-off di seluruh pasar kripto. Hasil operasional kuartal ketiga Solana Company, meskipun menyoroti strategi treasury aset digitalnya, memberikan dampak pasar yang netral. Analisis Teknikal SOL: Momentum Bearish Mendominasi Konteks Aksi Harga Aksi harga SOL mengungkapkan kerusakan teknis yang mengkhawatirkan meskipun ada perkembangan fundamental yang positif. Diperdagangkan di $127,72, Solana berada jauh di bawah semua rata-rata pergerakan utama, dengan SMA 20 hari di $147,88 bertindak sebagai resistensi langsung. SMA 50 hari dan 200 hari masing-masing di $177,87 dan $179,78 menyoroti kerusakan teknis yang signifikan dari tekanan jual baru-baru ini.…
Apakah harga Solana akan naik kembali ke $200 setelah arus masuk ETF SOL sebesar $23,66 juta?

Solana mengalami arus masuk yang berkelanjutan ke ETF SOL spot. Produk-produk ini baru-baru ini menerima arus masuk baru sebesar $23,66 juta. Total arus masuk sekarang sekitar $500 juta setelah tujuh belas hari berturut-turut dengan angka positif. Arus masuk ini luar biasa, karena Bitcoin dan Ethereum justru menunjukkan arus keluar gabungan sekitar $1,16 miliar pada periode yang sama. Apa artinya ini untuk harga Solana? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang berpikiran sama Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Solana tertekan karena kerangka waktu yang lebih tinggi lemah Menurut analis kripto Jeremy, Solana menunjukkan kelemahan yang jelas pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Harga SOL turun di bawah tengah kisaran sekitar $147. Area tengah ini sebelumnya berfungsi sebagai dukungan. Setelah kehilangan itu, terjadi beberapa penolakan di area harga antara $170 dan $180. Penolakan ini menunjukkan bahwa para beruang tetap sangat aktif di area ini. Harga Solana kemudian bergerak di bawah level sekitar $132. Ini membawa kluster dukungan berikutnya ke dalam pandangan, yang terletak sekitar $121. Di bawah level itu terletak zona permintaan yang lebih luas antara $95 dan $100. Zona ini telah didukung sejak 2022 oleh garis tren diagonal yang telah diuji beberapa kali. Pada grafik mingguan SOL, ini menciptakan pola yang jelas di mana harga Solana semakin tertekan ke arah zona harga yang lebih rendah ini. Jeremy mengatakan bahwa penurunan harga ke area antara $90 dan $100 mungkin terjadi jika tekanan menurun ini berlanjut. Ini adalah pengamatan yang dapat diverifikasi, karena area harga ini menggabungkan dukungan horizontal dan dukungan diagonal jangka panjang. Ini memberikan Solana zona harga yang dapat dikenali di mana perdagangan SOL sebelumnya banyak terjadi. Struktur mingguan tetap melemah dan belum menunjukkan peningkatan yang jelas. Solana HTF chart is not looking good at all $90 – $100 is possible imo$SOL pic.twitter.com/sRI3kPT1AK — Jeremy (@Jeremybtc) November 20, 2025 Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah AS akhirnya berakhir. Ini memastikan bahwa kemajuan akhirnya dapat dibuat lagi. Ini sangat bullish untuk kripto, dan karenanya trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan terus muncul: kripto mana yang harus... Lanjutkan membaca Apakah harga Solana akan naik kembali ke $200 setelah arus masuk ETF SOL sebesar $23,66 juta? Struktur bulanan yang luas menunjukkan kemungkinan pola bullish Crypto Metric tidak melihat pada grafik mingguan, tetapi pada grafik bulanan. Di sana muncul gambaran yang sangat berbeda. Pada kerangka waktu yang lebih tinggi ini, Solana telah bergerak dalam bendera bull yang luas untuk waktu yang lama. Pola ini terjadi ketika gerakan vertikal yang kuat diikuti oleh periode konsolidasi di antara dua garis tren menurun. Grafik menunjukkan bahwa konsolidasi ini terjadi antara sekitar $115 dan $200. Selama lilin pada grafik bulanan terus mempertahankan area antara $115 dan $130, bendera bull ini tetap aktif. Zona dukungan ini telah diuji beberapa kali dari bawah, yang semakin memperkuat pola tersebut. Terobosan SOL di atas batas sekitar $200 dapat memvalidasi pola ini. Menurut analisis teknis klasik, terobosan yang valid memiliki target teknis yang jauh melampaui zona perdagangan saat ini. Crypto Metric menunjukkan bahwa target ini secara teori bisa mencapai sekitar $1.500, berdasarkan tinggi gerakan impuls Solana sebelumnya. Grafik bulanan dengan demikian menunjukkan gambaran yang sepenuhnya berlawanan dengan grafik mingguan. Struktur mingguan menurun dan bergerak menuju dukungan SOL yang lebih lama. Grafik bulanan justru menunjukkan konsolidasi Solana jangka panjang dalam pola bullish yang dikenal. Kombinasi ini menciptakan situasi di mana kerangka waktu yang berbeda saling bertentangan. Solana Forms Monthly Bull Flag #SOL is consolidating within a large bull flag following a sharp upward move. A breakout from this pattern could propel the price toward the $1,500 level. The consolidation appears to be approaching its conclusion, signaling that a decisive… pic.twitter.com/iI5D0ueOkA — Crypto Metric (@EAribisala31797) November 21, 2025 Zona harga penting untuk tren jangka panjang Solana Zona harga antara $147 dan $180 tetap penting untuk jangka menengah. Area ini sebelumnya berfungsi sebagai tengah kisaran dan kemudian menjadi zona harga di mana beruang tetap aktif. Jika Solana kembali ke area ini, itu akan menjadi tes kekuatan antara bull dan bear. Lilin yang meyakinkan di atas area ini dapat memecahkan struktur menurun SOL pada grafik mingguan. Kluster dukungan antara $115 dan $130 tetap menjadi inti dari bendera bull bulanan. Area harga ini membentuk fondasi untuk tren Solana yang lebih luas. Selama zona ini bertahan secara bulanan, pola bullish tetap valid. Zona yang lebih dalam antara $95 dan $100 membentuk dukungan kuat terakhir sebelum garis tren diagonal dari 2022 pecah. Zona ini tetap menjadi referensi yang jelas untuk menilai struktur pasar Solana yang lebih luas dalam jangka panjang. 