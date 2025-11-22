Apakah harga Solana akan naik kembali ke $200 setelah arus masuk ETF SOL sebesar $23,66 juta?

Solana mengalami arus masuk yang berkelanjutan ke ETF SOL spot. Produk-produk ini baru-baru ini menerima arus masuk baru sebesar $23,66 juta. Total arus masuk sekarang sekitar $500 juta setelah tujuh belas hari berturut-turut dengan angka positif. Arus masuk ini luar biasa, karena Bitcoin dan Ethereum justru menunjukkan arus keluar gabungan sekitar $1,16 miliar pada periode yang sama. Apa artinya ini untuk harga Solana? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang berpikiran sama Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Solana tertekan karena kerangka waktu yang lebih tinggi lemah Menurut analis kripto Jeremy, Solana menunjukkan kelemahan yang jelas pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Harga SOL turun di bawah tengah kisaran sekitar $147. Area tengah ini sebelumnya berfungsi sebagai dukungan. Setelah kehilangan itu, terjadi beberapa penolakan di area harga antara $170 dan $180. Penolakan ini menunjukkan bahwa para beruang tetap sangat aktif di area ini. Harga Solana kemudian bergerak di bawah level sekitar $132. Ini membawa kluster dukungan berikutnya ke dalam pandangan, yang terletak sekitar $121. Di bawah level itu terletak zona permintaan yang lebih luas antara $95 dan $100. Zona ini telah didukung sejak 2022 oleh garis tren diagonal yang telah diuji beberapa kali. Pada grafik mingguan SOL, ini menciptakan pola yang jelas di mana harga Solana semakin tertekan ke arah zona harga yang lebih rendah ini. Jeremy mengatakan bahwa penurunan harga ke area antara $90 dan $100 mungkin terjadi jika tekanan menurun ini berlanjut. Ini adalah pengamatan yang dapat diverifikasi, karena area harga ini menggabungkan dukungan horizontal dan dukungan diagonal jangka panjang. Ini memberikan Solana zona harga yang dapat dikenali di mana perdagangan SOL sebelumnya banyak terjadi. Struktur mingguan tetap melemah dan belum menunjukkan peningkatan yang jelas. Solana HTF chart is not looking good at all $90 – $100 is possible imo$SOL pic.twitter.com/sRI3kPT1AK — Jeremy (@Jeremybtc) November 20, 2025 Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah AS akhirnya berakhir. Ini memastikan bahwa kemajuan akhirnya dapat dibuat lagi. Ini sangat bullish untuk kripto, dan karenanya trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan terus muncul: kripto mana yang harus... Lanjutkan membaca Apakah harga Solana akan naik kembali ke $200 setelah arus masuk ETF SOL sebesar $23,66 juta? Struktur bulanan yang luas menunjukkan kemungkinan pola bullish Crypto Metric tidak melihat pada grafik mingguan, tetapi pada grafik bulanan. Di sana muncul gambaran yang sangat berbeda. Pada kerangka waktu yang lebih tinggi ini, Solana telah bergerak dalam bendera bull yang luas untuk waktu yang lama. Pola ini terjadi ketika gerakan vertikal yang kuat diikuti oleh periode konsolidasi di antara dua garis tren menurun. Grafik menunjukkan bahwa konsolidasi ini terjadi antara sekitar $115 dan $200. Selama lilin pada grafik bulanan terus mempertahankan area antara $115 dan $130, bendera bull ini tetap aktif. Zona dukungan ini telah diuji beberapa kali dari bawah, yang semakin memperkuat pola tersebut. Terobosan SOL di atas batas sekitar $200 dapat memvalidasi pola ini. Menurut analisis teknis klasik, terobosan yang valid memiliki target teknis yang jauh melampaui zona perdagangan saat ini. Crypto Metric menunjukkan bahwa target ini secara teori bisa mencapai sekitar $1.500, berdasarkan tinggi gerakan impuls Solana sebelumnya. Grafik bulanan dengan demikian menunjukkan gambaran yang sepenuhnya berlawanan dengan grafik mingguan. Struktur mingguan menurun dan bergerak menuju dukungan SOL yang lebih lama. Grafik bulanan justru menunjukkan konsolidasi Solana jangka panjang dalam pola bullish yang dikenal. Kombinasi ini menciptakan situasi di mana kerangka waktu yang berbeda saling bertentangan. Solana Forms Monthly Bull Flag #SOL is consolidating within a large bull flag following a sharp upward move. A breakout from this pattern could propel the price toward the $1,500 level. The consolidation appears to be approaching its conclusion, signaling that a decisive… pic.twitter.com/iI5D0ueOkA — Crypto Metric (@EAribisala31797) November 21, 2025 Zona harga penting untuk tren jangka panjang Solana Zona harga antara $147 dan $180 tetap penting untuk jangka menengah. Area ini sebelumnya berfungsi sebagai tengah kisaran dan kemudian menjadi zona harga di mana beruang tetap aktif. Jika Solana kembali ke area ini, itu akan menjadi tes kekuatan antara bull dan bear. Lilin yang meyakinkan di atas area ini dapat memecahkan struktur menurun SOL pada grafik mingguan. Kluster dukungan antara $115 dan $130 tetap menjadi inti dari bendera bull bulanan. Area harga ini membentuk fondasi untuk tren Solana yang lebih luas. Selama zona ini bertahan secara bulanan, pola bullish tetap valid. Zona yang lebih dalam antara $95 dan $100 membentuk dukungan kuat terakhir sebelum garis tren diagonal dari 2022 pecah. Zona ini tetap menjadi referensi yang jelas untuk menilai struktur pasar Solana yang lebih luas dalam jangka panjang. Artikel Apakah harga Solana akan naik kembali ke $200 setelah arus masuk ETF SOL sebesar $23,66 juta? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.