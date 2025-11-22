Proposal untuk Pembaruan Besar pada Solana (SOL) Telah Diajukan – Inilah yang Akan Datang
Postingan A Proposal for a Major Update to Solana (SOL) Has Been Submitted – Here's What's Coming muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Solana (SOL) telah membuka diskusi tentang proposal tata kelola yang signifikan yang dapat membentuk kembali struktur inflasi jaringan. Proposal tersebut, berkode SIMD-0411, bertujuan untuk menggandakan tingkat inflasi tahunan saat ini dengan meningkatkannya dari -15% menjadi -30%. Jika diterapkan, tingkat inflasi Solana akan naik dari 4,18% saat ini untuk mencapai target jangka panjang 1,5% pada awal 2029 daripada 2032. Ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat inflasi akhir dari 6,2 tahun menjadi 3,1 tahun. Menurut pemodelan, proposal tersebut akan mencegah sekitar 22,3 juta SOL dikeluarkan selama enam tahun ke depan. Jumlah ini setara dengan sekitar $2,9 miliar pada harga saat ini. Retensi investor jangka panjang diharapkan meningkat karena penurunan total pasokan, tekanan yang berkurang pada pengembalian staking, dan tren yang melemah terhadap penjualan token. Meningkatkan laju penurunan inflasi juga akan secara bertahap mengurangi pengembalian staking. Di bawah proposal tersebut, pengembalian staking nominal akan menurun dari 6,41% menjadi 5,04% pada tahun pertama, 3,48% pada tahun kedua, dan 2,42% pada tahun ketiga. Dampak pada ekonomi validator diperkirakan akan terbatas: hanya 10 dari 845 validator diperkirakan akan kehilangan profitabilitas pada tahun pertama, meningkat menjadi 27 pada tahun kedua dan 47 pada tahun ketiga. Pendukung proposal tersebut menyebutkan keuntungan terbesar dari pendekatan ini sebagai "kesederhanaan dan prediktabilitas." Mereka berpendapat bahwa karena hanya satu parameter protokol yang perlu diubah, risikonya rendah, sumber daya pengembang inti tidak akan dikonsumsi, dan perubahan tersebut mudah dipahami oleh investor individu maupun institusi. Mereka juga menunjukkan bahwa, tidak seperti model inflasi dinamis, pasokan masa depan dapat dihitung dengan jelas. Komunitas Solana saat ini sedang mendiskusikan SIMD-0411 dalam kerangka tata kelola. Jika disetujui, proposal tersebut diperkirakan akan diterapkan dalam waktu sekitar enam bulan,...