Lupakan XRP, Eksekutif DFDV Memprediksi Harga Solana Akan Mencapai $10.000

Seorang eksekutif senior di DeFi Development Corp. (DFDV) telah memberikan salah satu perkiraan jangka panjang yang paling agresif untuk harga Solana. Menurutnya, Solana bisa melihat nilainya melambung hingga $10.000, meninggalkan sebagian besar pasar jauh di belakang. Pandangan ini, yang dibentuk oleh gejolak pasar baru-baru ini dan pengalaman bertahun-tahun di dunia kripto, telah menarik perhatian dari para ahli industri saat eksekutif DFDV menguraikan bagaimana SOL dapat mencapai target ini dengan menguasai bagian signifikan dari nilai digital global. Harga Solana Akan Mencapai $10.000 Dalam 10 Tahun COO dan CIO DFDV Parker White baru-baru ini membagikan tesis jangka panjangnya tentang Solana setelah minggu yang berat bagi aset berisiko di pasar. White berpendapat bahwa Solana siap untuk pertumbuhan signifikan selama dekade berikutnya, karena transfer nilai digital menjadi pilar utama ekonomi global. Bacaan Terkait: Institusi Telah Membeli Solana Setiap Hari Selama 2 Minggu, Apakah $300 Mungkin? Menurutnya, tekanan minggu lalu hanya memperkuat kasus potensi kenaikan eksplosif Solana. Dia menekankan bahwa SOL berada pada posisi ideal untuk menguasai porsi besar dari nilai digital global, yang menurutnya dapat mendorong harga altcoin tersebut menuju angka $10.000. Dengan SOL saat ini diperdagangkan pada $137 setelah menurun lebih dari 25% dalam sebulan terakhir, lonjakan ke $10.000 akan mewakili keuntungan besar lebih dari 7.000%. Sebagai perusahaan treasury yang berfokus pada Solana, DFDV menawarkan jalur eksposur yang berbeda. White menjelaskan bahwa dia lebih suka membangun posisinya melalui perusahaan daripada membeli SOL atau ETF Solana. Dia menggambarkan struktur DFDV sebagai Digital Asset Trust (DAT) yang dikendalikan olehnya dan sekelompok kolega lama, yang secara kolektif memiliki lebih dari 20% saham biasa. Selain itu, dia menyatakan bahwa tingkat kepemilikan terkonsentrasi ini memungkinkan DFDV untuk secara agresif menumbuhkan Solana per sahamnya jauh lebih cepat daripada yang bisa dicapai oleh ETF pasif. Menanggapi komentar yang mempertanyakan tujuan struktur seperti itu, White menekankan bahwa kinerja DFDV telah melampaui alternatif ETF. Dia menunjukkan peningkatan tahunan 32% dalam Solana per saham selama tiga bulan terakhir, setelah memperhitungkan biaya operasional, dibandingkan dengan pertumbuhan sekitar 6% yang disediakan oleh ETF setelah biaya. Baginya, taruhan jangka panjang bertumpu pada pencapaian satu SPS pada akhir 2028—tonggak yang menurutnya dapat menghasilkan kekayaan substansial bagi para eksekutif dan pemegang token yang bersedia bertahan menghadapi volatilitas pasar yang akan datang. Mengapa Volatilitas Menjadi Pusat Pandangan Jangka Panjang DFDV White memperjelas dalam postingan X-nya bahwa volatilitas bukanlah ancaman bagi model DFDV tetapi faktor yang diperlukan. Dia menekankan bahwa antara sekarang dan 2028, dia mengharapkan volatilitas maksimum akan membanjiri pasar Solana. Dia menggambarkan DFDV sebagai reaktor volatilitas yang dirancang untuk mengubah gejolak pasar ekstrem menjadi nilai jangka panjang bagi pemegang saham, menegaskan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam kondisi pasar naik maupun turun. Bacaan Terkait: Solana Akan Menggulingkan Bitcoin Dan Ethereum? Begini Bagaimana ETF SOL Pertama Berkinerja Untuk pedagang jangka pendek, White menyarankan bahwa pergerakan harga tajam dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan cepat di SOL. Dia juga menekankan bahwa investor jangka panjang harus memprioritaskan akumulasi dan mempertahankan investasi mereka, bahkan selama periode volatilitas tinggi. Gambar unggulan dari iStock, grafik dari Tradingview.com