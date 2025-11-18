Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Harga Solana (SOL): Permintaan ETF Tetap Kuat Meskipun Koreksi 30%
TLDR ETF Solana telah mencatat 17 hari berturut-turut aliran masuk dengan total $476 juta sejak peluncuran Dana BSOL Bitwise menyumbang 89% dari total aliran masuk ETF sebesar $424 juta Harga SOL turun hampir 30% dari $186 menjadi $130 meskipun permintaan ETF kuat Data futures menunjukkan tekanan jual yang meningkat di dekat level resistensi $140 Harga bisa menguji kembali support [...] Postingan Harga Solana (SOL): Permintaan ETF Tetap Kuat Meskipun Koreksi 30% pertama kali muncul di CoinCentral.
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/11/21 16:28
Prediksi Harga SOL: Menargetkan Pemulihan $180-200 pada Desember 2025 Meskipun Momentum Bearish Saat Ini
Postingan SOL Price Prediction: Menargetkan Pemulihan $180-200 pada Desember 2025 Meskipun Momentum Bearish Saat Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peter Zhang 19 Nov 2025 15:22 Solana menghadapi uji dukungan kritis $140 dengan indikator teknis yang menunjukkan potensi pemulihan ke kisaran $180-200 dalam 4-6 minggu jika resistensi kunci tertembus. SOL Price Prediction: Menargetkan Pemulihan $180-200 pada Desember 2025 Solana (SOL) saat ini diperdagangkan pada $137,66, menampilkan gambaran teknis kompleks yang menggabungkan momentum bearish jangka pendek dengan peluang pemulihan jangka menengah. Prediksi harga SOL komprehensif ini menganalisis berbagai indikator teknis dan perkiraan analis terbaru untuk memproyeksikan jalur Solana ke depan. Ringkasan Prediksi Harga SOL • Target jangka pendek SOL (1 minggu): $142-148 (+3-7%) – Menguji resistensi SMA 7 hari • Perkiraan jangka menengah Solana (1 bulan): kisaran $180-200 – Selaras dengan konsensus analis • Level kunci untuk ditembus bagi kelanjutan bullish: $156,47 (SMA 20 hari) • Dukungan kritis jika bearish: $128,82 – Zona konfluensi dukungan utama Prediksi Harga Solana Terbaru dari Analis Prediksi analis terbaru menunjukkan perkiraan Solana yang sangat bullish meskipun ada hambatan teknis saat ini. Blockchain.News memproyeksikan target harga SOL sebesar $210-220 dalam empat minggu, bergantung pada penembusan level resistensi $200,74. Ini selaras dengan prediksi harga SOL Analytics Insight sebesar $250-300 pada akhir tahun 2025, dengan asumsi momentum berkelanjutan di atas $200. Target jangka menengah Coinpedia yang lebih konservatif sebesar $325 menekankan upgrade Alpenglow yang akan datang sebagai katalis fundamental, sementara proyeksi ambisius Benzinga sebesar $1.258 pada 2030 mencerminkan skenario adopsi institusional jangka panjang. Namun, CoinCodex menyajikan pandangan yang berlawanan dengan target jangka pendek $140,49, mengutip sentimen ketakutan ekstrem dengan Indeks Fear & Greed di angka 10. Konsensus analis menunjukkan kisaran prediksi harga SOL antara $180-220 untuk 4-6 minggu ke depan, mewakili potensi kenaikan 30-60% dari level saat ini. Analisis Teknis SOL: Bersiap untuk Pantulan Oversold Indikator teknis saat ini menggambarkan gambaran campuran untuk trajektori langsung Solana. RSI di 34,50 berada di wilayah netral tetapi mendekati kondisi oversold, yang secara historis menandakan zona pembalikan potensial...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/21 08:56
Solana (SOL) Bertujuan untuk Pemulihan, Resistensi $155 Kembali Menjadi Fokus
Solana memulai gelombang pemulihan di atas zona $132. Harga SOL sekarang sedang konsolidasi dan menghadapi hambatan di dekat zona $145. Harga SOL memulai gelombang pemulihan yang cukup baik di atas $135 dan $140 terhadap Dolar AS. Harga sekarang diperdagangkan di atas $140 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Ada penembusan di atas garis tren bearish utama dengan resistensi di $140 pada grafik per jam pasangan SOL/USD (sumber data dari Kraken). Harga bisa terus bergerak naik jika melewati $145 dan $150. Harga Solana Menuju Level Lebih Tinggi Harga Solana tetap stabil dan memulai gelombang pemulihan yang cukup baik di atas $130, mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. SOL mampu naik di atas level $135. Ada pergerakan di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun dari level tertinggi $172 ke level terendah $129. Selain itu, ada penembusan di atas garis tren bearish utama dengan resistensi di $140 pada grafik per jam pasangan SOL/USD. Solana sekarang diperdagangkan di atas $140 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Di sisi atas, resistensi langsung berada di dekat level $145. Resistensi utama berikutnya berada di dekat level $150. Resistensi utama bisa berada di $155 dan level retracement Fib 61,8% dari pergerakan turun dari level tertinggi $172 ke level terendah $129. Penutupan yang berhasil di atas zona resistensi $155 bisa mengatur laju untuk kenaikan stabil lainnya. Resistensi kunci berikutnya adalah $165. Kenaikan lebih lanjut mungkin akan mendorong harga menuju level $172. Penurunan Lain Pada SOL? Jika SOL gagal naik di atas resistensi $150, harga bisa terus bergerak turun. Dukungan awal di sisi bawah berada di dekat zona $138. Dukungan utama pertama berada di dekat level $135. Penembusan di bawah level $135 mungkin akan mendorong harga menuju zona dukungan $128. Jika ada penutupan di bawah dukungan $128, harga bisa turun menuju zona $120 dalam waktu dekat. Indikator Teknis MACD Per Jam – MACD untuk SOL/USD mendapatkan momentum di zona bullish. RSI (Relative Strength Index) Per Jam – RSI untuk SOL/USD berada di atas level 50. Level Dukungan Utama – $138 dan $135. Level Resistensi Utama – $150 dan $155.
Bagikan
Penulis: NewsBTC
2025/11/20 13:08
Prediksi Harga Solana: SOL Memimpin Pemulihan Pasar saat Bulls Membidik Zona Rebound $180–$200
Harga Solana menunjukkan kekuatan baru, pulih dengan tajam dari support kunci saat para peserta mengamati tanda-tanda pembalikan tren yang lebih luas.
Bagikan
Penulis: Brave Newcoin
2025/11/20 05:05
Solana (SOL) Naik 5,8%, Memimpin Indeks Lebih Tinggi
Postingan Solana (SOL) Naik 5,8%, Memimpin Indeks Lebih Tinggi muncul di BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices menyajikan update pasar hariannya, menyoroti kinerja pemimpin dan tertinggal dalam Indeks CoinDesk 20. CoinDesk 20 saat ini diperdagangkan pada 2947,42, naik 1,5% (+43,33) sejak pukul 4 sore ET pada hari Senin. Enam belas dari 20 aset diperdagangkan lebih tinggi. Pemimpin: SOL (+5,8%) dan APT (+5,3%). Tertinggal: ICP (-3,0%) dan BCH (-1,7%). CoinDesk 20 adalah indeks berbasis luas yang diperdagangkan di beberapa platform di berbagai wilayah secara global. Sumber: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/11/18/coindesk-20-performance-update-solana-sol-rises-5-8-leading-index-higher
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/19 08:40
Perusahaan Perbendaharaan Solana Ini Menjual Habis Kepemilikan SOL-nya Sementara Harga Terus Menurun
Postingan Perusahaan Perbendaharaan Solana Ini Menjual Habis Kepemilikan SOL-nya Sementara Harga Terus Menurun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perusahaan Perbendaharaan Solana Ini Menjual Habis Kepemilikan SOL-nya Sementara Harga Terus Menurun | Bitcoinist.com Daftar untuk Newsletter Kami! Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda. Nama saya Godspower Owie, dan saya bekerja untuk platform berita NewsBTC dan Bitcoinist. Saya terkadang suka menganggap diri saya sebagai penjelajah karena saya menikmati mengeksplorasi tempat-tempat baru, mempelajari hal-hal baru, terutama yang berharga, dan bertemu orang-orang baru yang berdampak pada hidup saya, sekecil apapun. Saya menghargai keluarga, teman, karir, dan waktu saya. Sungguh, itu kemungkinan besar adalah aspek paling penting dari keberadaan setiap orang. Bukan ilusi, tapi impian yang saya kejar. Situs web ini menggunakan cookies. Dengan terus menggunakan situs web ini Anda memberikan persetujuan untuk cookies yang digunakan. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju Sumber: https://bitcoinist.com/solana-treasury-selling-off/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/19 08:10
Prediksi Harga Solana: Raksasa Korporasi Bersiap untuk Potensi Pembuangan SOL Senilai $250 Juta – Apakah Mereka Mengantisipasi Crash Lainnya?
Bendahara Solana korporat terbesar, Forward Industries (FORD), baru saja menunjukkan niat untuk menjual – prediksi harga Solana kini bersiap menghadapi crash lainnya.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/11/19 07:36
Lupakan XRP, Eksekutif DFDV Memprediksi Harga Solana Akan Mencapai $10.000
Seorang eksekutif senior di DeFi Development Corp. (DFDV) telah memberikan salah satu perkiraan jangka panjang yang paling agresif untuk harga Solana. Menurutnya, Solana bisa melihat nilainya melambung hingga $10.000, meninggalkan sebagian besar pasar jauh di belakang. Pandangan ini, yang dibentuk oleh gejolak pasar baru-baru ini dan pengalaman bertahun-tahun di dunia kripto, telah menarik perhatian dari para ahli industri saat eksekutif DFDV menguraikan bagaimana SOL dapat mencapai target ini dengan menguasai bagian signifikan dari nilai digital global. Harga Solana Akan Mencapai $10.000 Dalam 10 Tahun COO dan CIO DFDV Parker White baru-baru ini membagikan tesis jangka panjangnya tentang Solana setelah minggu yang berat bagi aset berisiko di pasar. White berpendapat bahwa Solana siap untuk pertumbuhan signifikan selama dekade berikutnya, karena transfer nilai digital menjadi pilar utama ekonomi global. Bacaan Terkait: Institusi Telah Membeli Solana Setiap Hari Selama 2 Minggu, Apakah $300 Mungkin? Menurutnya, tekanan minggu lalu hanya memperkuat kasus potensi kenaikan eksplosif Solana. Dia menekankan bahwa SOL berada pada posisi ideal untuk menguasai porsi besar dari nilai digital global, yang menurutnya dapat mendorong harga altcoin tersebut menuju angka $10.000. Dengan SOL saat ini diperdagangkan pada $137 setelah menurun lebih dari 25% dalam sebulan terakhir, lonjakan ke $10.000 akan mewakili keuntungan besar lebih dari 7.000%. Sebagai perusahaan treasury yang berfokus pada Solana, DFDV menawarkan jalur eksposur yang berbeda. White menjelaskan bahwa dia lebih suka membangun posisinya melalui perusahaan daripada membeli SOL atau ETF Solana. Dia menggambarkan struktur DFDV sebagai Digital Asset Trust (DAT) yang dikendalikan olehnya dan sekelompok kolega lama, yang secara kolektif memiliki lebih dari 20% saham biasa. Selain itu, dia menyatakan bahwa tingkat kepemilikan terkonsentrasi ini memungkinkan DFDV untuk secara agresif menumbuhkan Solana per sahamnya jauh lebih cepat daripada yang bisa dicapai oleh ETF pasif. Menanggapi komentar yang mempertanyakan tujuan struktur seperti itu, White menekankan bahwa kinerja DFDV telah melampaui alternatif ETF. Dia menunjukkan peningkatan tahunan 32% dalam Solana per saham selama tiga bulan terakhir, setelah memperhitungkan biaya operasional, dibandingkan dengan pertumbuhan sekitar 6% yang disediakan oleh ETF setelah biaya. Baginya, taruhan jangka panjang bertumpu pada pencapaian satu SPS pada akhir 2028—tonggak yang menurutnya dapat menghasilkan kekayaan substansial bagi para eksekutif dan pemegang token yang bersedia bertahan menghadapi volatilitas pasar yang akan datang. Mengapa Volatilitas Menjadi Pusat Pandangan Jangka Panjang DFDV White memperjelas dalam postingan X-nya bahwa volatilitas bukanlah ancaman bagi model DFDV tetapi faktor yang diperlukan. Dia menekankan bahwa antara sekarang dan 2028, dia mengharapkan volatilitas maksimum akan membanjiri pasar Solana. Dia menggambarkan DFDV sebagai reaktor volatilitas yang dirancang untuk mengubah gejolak pasar ekstrem menjadi nilai jangka panjang bagi pemegang saham, menegaskan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam kondisi pasar naik maupun turun. Bacaan Terkait: Solana Akan Menggulingkan Bitcoin Dan Ethereum? Begini Bagaimana ETF SOL Pertama Berkinerja Untuk pedagang jangka pendek, White menyarankan bahwa pergerakan harga tajam dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan cepat di SOL. Dia juga menekankan bahwa investor jangka panjang harus memprioritaskan akumulasi dan mempertahankan investasi mereka, bahkan selama periode volatilitas tinggi. Gambar unggulan dari iStock, grafik dari Tradingview.com
Bagikan
Penulis: NewsBTC
2025/11/19 05:00
ETF Spot Solana FSOL dari Fidelity akan Diluncurkan pada 18 Nov.
Postingan Fidelity's Spot Solana ETF FSOL akan Diluncurkan 18 Nov muncul di BitcoinEthereumNews.com. Catatan Penting Fidelity bersiap meluncurkan ETF spot Solana-nya di tengah ekspektasi tinggi. Pakar ETF James Seyffart menyatakan bahwa Canary Capital akan mengikuti keesokan harinya. BlackRock belum mencoba mengajukan ETF spot Solana. Fidelity bersiap memulai debutnya dengan Exchange Traded Fund (ETF) spot Solana menyusul VanEck, yang meluncurkan dana serupa pada 17 November. Persaingan ETF Solana semakin memanas secara bertahap karena dua perusahaan manajemen aset lainnya juga telah meluncurkan ETF SOL mereka beberapa minggu sebelumnya. Secara keseluruhan, masih ada pembicaraan tentang apakah BlackRock akan bergabung dalam perlombaan ETF altcoin ini. BlackRock Menolak Bergabung dalam Perlombaan ETF Solana Fidelity diperkirakan akan meluncurkan ETF spot Solana-nya pada 18 November, menjadi yang keempat setelah VanEck. Menurut analis senior ETF Bloomberg Eric Balchunas, manajer aset tersebut telah menetapkan biaya pengelolaan untuk dana tersebut sebesar 0,25%. Perlu dicatat bahwa perusahaan terkemuka BlackRock belum mengajukan aplikasi untuk ETF Solana atau ETF altcoin lainnya. Berdasarkan hal ini, Balchunas mengatakan Fidelity memiliki peluang besar untuk menjadi manajer aset terbesar dalam kategori ETF ini. Rekannya, James Seyffart, mencatat bahwa Canary Capital juga siap meluncurkan ETF Solana-nya, dengan ticker SOLC. JUGA. @CanaryFunds akan meluncurkan ETF Solana mereka — $SOLC — besok juga. Ini adalah kemitraan dengan @MarinadeFinance yang akan melakukan staking. https://t.co/DKsDY3xymg — James Seyffart (@JSeyff) 18 November 2025 Dana tersebut, yang dijadwalkan diluncurkan pada 19 November, merupakan upaya kolaboratif dengan Marinade Finance. Perusahaan terakhir ini akan bertanggung jawab atas aspek staking dari dana tersebut. Dengan Fidelity dalam "permainan" dan daya tarik yang mulai didapatkan dana ini, masih belum jelas apakah BlackRock akan membuat...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/19 02:05
ETF Solana VanEck Diluncurkan Dengan Modal Awal $7,32 Juta, Menunjuk SOL Strategies sebagai Penyedia Staking
Postingan VanEck's Solana ETF Diluncurkan Dengan Modal Awal $7,32M, Menunjuk SOL Strategies sebagai Penyedia Staking muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF Solana dari VanEck kini resmi diperdagangkan. Manajer aset tersebut menyuntikkan produk ini dengan $7,32 juta, menandai salah satu langkah institusional terbesar untuk ekosistem Solana. Peluncuran ini menyelesaikan berbulan-bulan pengajuan, langkah regulasi, dan persiapan operasional, serta memperkenalkan staking ke ETF yang sepenuhnya diregulasi untuk pertama kalinya di pasar AS. ETF ini diperdagangkan dengan ticker VSOL, membuka gerbang baru bagi institusi yang mencari eksposur langsung ke Solana tanpa self-custody atau beban teknis. Yang lebih penting, ini memperkenalkan lapisan staking yang dapat mengubah cara produk pasar tradisional berinteraksi dengan jaringan blockchain throughput tinggi. ETF Solana dari VanEck, $VSOL, kini aktif dan diperdagangkan. Prospektus: https://t.co/qEAAqPSncb pic.twitter.com/SnNaE6YbWv — VanEck (@vaneck_us) 17 November 2025 Staking Hadir di Wall Street Dalam langkah yang menunjukkan kepercayaan mendalam pada infrastruktur Solana, VanEck memilih SOL Strategies Inc. (NASDAQ: STKE) sebagai penyedia staking eksklusif untuk ETF tersebut. Perusahaan akan melakukan staking SOL ETF melalui validator OrangeFin, node infrastruktur kelas institusional milik perusahaan. SOL Strategies mengkonfirmasi bahwa validator memenuhi standar keamanan ISO 27001 dan SOC 2, persyaratan untuk lingkungan ETF yang diregulasi dan sinyal kuat kepatuhan tradisional yang memenuhi operasi blockchain. VanEck membuat pengumuman pada 17 November 2025, bersamaan dengan pengajuan formulir 8-A ke SEC, langkah regulasi final yang diperlukan untuk memajukan penerbitan ETF. Pengajuan tersebut mewakili lampu hijau terakhir sebelum ETF diizinkan untuk terdaftar dan mulai diperdagangkan. Kyle DaCruz, Direktur Produk Aset Digital VanEck, mengatakan pilihannya sangat jelas. Keamanan operasional, keahlian validator, dan infrastruktur institusional SOL Strategies menjadikannya "pilihan yang jelas" untuk produk yang dirancang untuk memasukkan modal besar dengan aman ke dalam jaringan Solana. Bagaimana Staking Mengubah Model ETF VSOL adalah salah satu ETF yang paling unik secara struktural dalam lanskap aset digital. Alih-alih menjadi kendaraan pelacak harga sederhana, ini...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/18 18:32
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream