Prediksi Harga SOL: Target $150 pada Akhir Januari 2026
Postingan Prediksi Harga SOL: Menargetkan $150 pada Akhir Januari 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Timothy Morano 10 Jan 2026 20:05 Solana diperdagangkan di $
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 23:07
Paus Solana yang Tidak Aktif Terbangun: 80.000 SOL Dipindahkan Setelah 1 Tahun
Postingan Dormant Solana Whale Awakens: 80,000 SOL Moved After 1 Year muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sebuah whale Solana (SOL) telah menarik perhatian pasar
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 19:37
Solana (SOL), Sui (SUI) Mendapat Momentum di Tengah Meningkatnya Taruhan pada Bitcoin Merebut Kembali $92K
Solana (SOL) dan Sui (SUI) semakin diperhatikan oleh para trader, dengan tanda-tanda momentum pada kedua token ini, meskipun suasana hati-hati di pasar cryptocurrency yang lebih luas
Penulis: Tronweekly
2026/01/10 19:00
SOL Bersinar Menembus Penurunan: Keuntungan Mingguan yang Kuat Menandakan Momentum Bullish yang Berkelanjutan
Wawasan Utama: SOL bertahan kuat di atas level kunci, menunjukkan ketahanan meskipun ada penarikan harga jangka pendek. Keuntungan mingguan yang kuat dan volume perdagangan tinggi menandakan keberlanjutan
Penulis: Crypto Breaking News
2026/01/10 18:28
Solana Akan Menguji Ulang Level Terendah November Setelah Ditolak di $144, Namun Analis Tetap Bullish
Karena Solana (SOL) gagal merebut kembali area resistensi utama, seorang pengamat pasar menyarankan bahwa mata uang kripto ini siap untuk menguji ulang level terendah November. Namun, yang lain
Penulis: NewsBTC
2026/01/10 12:00
Memprediksi reli harga 15% untuk SOL dimungkinkan JIKA…
Postingan Memprediksi reli harga 15% untuk SOL dimungkinkan JIKA… muncul di BitcoinEthereumNews.com. Di tengah ketidakpastian, tampaknya minat paus kripto
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 10:01
SHIB dan SOL Kehilangan Momentum Sementara Jendela Presale BlockDAG Menyempit Menjelang 26 Januari dengan Hanya 3,4 Miliar Koin
Pasar kripto terus menunjukkan ketidakpastian, dengan beberapa aset utama berjuang untuk menentukan arah yang jelas. Harga koin Shiba Inu tetap terkunci dalam kisaran sempit
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/10 02:00
Narasi Akumulasi Solana Menguat dengan Institusi Besar, Rally Akan Segera Terjadi?
Solana sedang mengalami perubahan besar karena pemain institusional besar semakin memposisikan diri di jaringan tersebut. Yang dulunya dipandang terutama sebagai platform berkinerja tinggi
Penulis: NewsBTC
2026/01/10 01:30
Kepemimpinan Likuiditas On-Chain Solana Melebar Saat Volume DEX Tetap Kuat di Seluruh Jaringan
Jaringan Solana masih menunjukkan aktivitas dan kinerja yang signifikan dalam kondisi pasar yang volatil, dengan harganya menghadapi pergerakan sideways. Dengan peningkatan baru-baru ini
Penulis: Bitcoinist
2026/01/09 21:30
Paus Hyperliquid Menempatkan Order Beli $SOL Senilai $8,09 Juta dengan $USDC
Setelah menyetor stablecoin $USDC senilai $8,09 juta di HyperLiquid, paus kripto dilaporkan menempatkan pesanan beli untuk membeli 59.458 Solana $SOL.
Penulis: Blockchainreporter
2026/01/09 20:30
